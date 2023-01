Les indemnités de remboursement anticipé sont les frais appliqués en cas de remboursement anticipé d’un prêt immobilier. Indiqués dans le contrat, ils s’élèvent généralement à six mois d’intérêts (les six mois suivant la date du remboursement anticipé) et sont plafonnés à 3% du capital restant dû avant le remboursement anticipé.





