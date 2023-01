Lors d’un crédit immobilier, l’emprunteur doit attendre dix jours calendaires francs (entiers) et non dix jours ouvrés, après réception de l’offre de prêt avant de la signer et de la retourner





