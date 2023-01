Le crédit à taux fixe et à échéance progressive permet d’obtenir des mensualités plus faibles au début des remboursements. En effet l’échéance est augmentée d’un certain pourcentage chaque année. Cependant, il sera plus cher qu’un crédit à échéance constante.





