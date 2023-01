Le crédit à la consommation est une opération d’un montant inférieur à 75 000€. Un établissement de crédit met à la disposition d’un emprunteur une somme d’argent pour lui permettre de financer des biens et services à usage non professionnel et non immobiliers. Il peut être affecté (pour un achat précis : voiture, etc..) ou non affecté.

Attention de bien connaître la différence entre le crédit immobilier et le crédit consommation, retrouvez notre article qui y est consacré.

