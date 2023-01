Quel type de prêt contracter chez CIC et HSBC ?

Contacter un prêt non-amortissable chez CIC et HSBC

Saviez-vous que certains prêts immobiliers se remboursaient en une seule mensualité ? Les prêts non-amortissables ne se remboursent pas sur la durée, contrairement à un prêt immobilier classique. Il en existe deux différents :

– Le prêt relais

– Le prêt in fine

Le prêt relais consiste en une avance de trésorerie par la banque, et est généralement contracté sur une durée allant de 2 à 3 ans. Lorsqu’un particulier possède un bien qu’il souhaite vendre pour en financer un nouveau, il contracte donc un prêt relais auprès de CIC ou HSBC pour acheter un bien avant de revendre le sien ! Il remboursera ensuite le prêt relais en une seule fois lorsqu’il aura vendu le bien dont il était propriétaire.

Quand au prêt « in fine », il se contracte approximativement sur les mêmes durées qu’un prêt immobilier classique, à la seule différence qu’il doit être remboursé dans son intégralité à l’échéance du prêt. L’emprunteur devra en revanche payer les intérêts du prêt qu’il a contracté tous les mois !

N’hésitez pas à discuter avec votre banquier ou avec un courtier de la solution la plus intéressante pour financer votre projet avant de contracter un prêt. Vous pouvez aussi consulter des avis en ligne sur les prêts immobiliers chez CIC et HSBC, pour en savoir plus sur les différences entre les banques !

Négociez le meilleur taux pour votre prêt immobilier avec le courtier en ligne papernest ! C'est parti !

Annonce

Il existe différents types de prêts immobiliers chez CIC et HSBC. En fonction de votre projet immobilier, un type de prêt est peut être plus avantageux qu’un autre ! Il existe un prêt amortissable classique que vous pouvez contracter chez CIC ou HSBC, et des prêts non-amortissables.

Contracter un prêt amortissable chez HSBC et CIC

Un prêt immobilier amortissable se rembourse tous les mois. Il est le prêt le plus souvent sollicité par les emprunteurs lorsqu’il s’agit de financer un achat immobilier, surtout quand il s’agit du premier ! Au moment de contracter un prêt immobilier chez CIC ou HSBC, il vous sera remis un tableau d’amortissement. Fonctionnant comme un échéancier, ce document vous permettra d’en savoir plus sur les mensualités que vous devrez payer pour rembourser votre emprunt, ainsi que sur la durée de ces remboursements.

Le saviez-vous ? Au moment de contracter le prêt immobilier, un taux variable sera toujours plus avantageux qu’un taux fixe. Mais il est aussi plus risqué, puisque vos mensualités risquent d’augmenter sur la durée ! Plus d’informations ici.

Différents types de taux immobiliers peuvent aussi être choisis ! Un prêt à taux fixe vous permettra de garder les mêmes mensualités tout au long de votre prêt, même si le taux immobilier moyen évolue à la hausse ou à la baisse. En revanche, aucun échéancier ne vous sera remis si vous décidez de contracter un prêt à taux variable, pour la simple et bonne raison qu’il sera impossible pour la banque de prédire le montant de vos mensualités : un taux variable évolue tous les mois en fonction du taux immobilier moyen. Vos mensualités pourront ainsi baisser, ou augmenter, en fonction de la conjoncture !

Vous pouvez également contracter un prêt à taux mixte. Ainsi, vous aurez des mensualtiés variables pendant toute la première partie de votre prêt immobilier. Vous basculerez ensuite sur un taux fixe, généralement au bout de 10 ans !

Beaucoup d’aspects sont à prendre en compte lors d’un achat immobilier. Mais par où commencer ? Et bien, en téléchargeant notre guide ! Téléchargez-moi

Annonce

Les avis et commentaires +4000 avis - Excellent Namel Très bien Très bien, bon accompagnement, c'est clair et ça facilite la vie pour trouver ce qui convient le mieux. Stefane Une excellente expérience client Disponibilité, écoute et réactivité. Merci à notre courtière Lou de nous avoir accompagnés et d’avoir su comprendre les enjeux derrière notr Benoît Super expérience avec Papernest Super expérience avec Papernest pour notre crédit immobilier malgré la situation du Covid-19. Mais ca fait plaisir d'avoir des personnes réactives Justin Merci au courtier ! J’ai fait appel à Papernest pour faire un emprunt pour un achat immobilier dans le 16eme à Paris. Le courtier a été très réactif Lors de ma re Charlotte Je vous ai découvert par hasard Je vous ai découvert par hasard sur internet. Je suis ravie de mon échange avec l’expert. Je recommande les yeux fermés papernest. Charles F Un courtier en béton! Expérience top!!! Mon courtier Papernest a été d'une aide et d'une efficacité exceptionnelles. On a formé une super team malgré les nombreux obs Vincent Un service très utile Un service très utile, qui nous as permis de faire les démarches facilement et rapidement tout en ayant de très bons conseils. Je pensais au début Matt Pace Service très utile pour mon prêt ! Je salue la qualité et l'efficacité des équipes lors de la négociation de mon crédit ! Très satisfait ! Envie de voir plus d'avis sur papernest ?

Quelles sont les conditions pour emprunter chez CIC et HSBC ?

Le critère principal pour pouvoir emprunter chez CIC ou HSBC est bien évidemment votre salaire. Ce sont vos revenus mensuels qui conditionneront le montant de votre emprunt.

Plus vous gagnez d’argent, plus vous pourrez emprunter une grande somme ! De nombreux critères seront pris en compte par la banque dans le cadre de votre prêt immobilier :

– Si vous avez un apport pour financer le crédit

– Vos revenus nets mensuels

– Votre taux d’endettement maximal

Calculer votre taux d’endettement et le montant maximal que vous pourrez allouer par mois à votre prêt est une bonne façon d’en savoir plus sur votre profil, ainsi que sur les conditions d’obtention de votre prêt immobilier. Pour connaître votre mensualité maximale, vous pouvez utiliser la formule suivante :

Salaire mensuel net x 0,33 = mensualité maximale

Si vous contractez un prêt immobilier avec un apport personnel chez CIC ou HSBC. l’apport personnel est important puisqu’il rassure la banque sur votre capacité à emprunter de l’argent, et vous permettra de financer un projet immobilier plus grand ! Aussi, cela vous permet d’avoir un meilleur profil emprunteur, et de profiter d’un taux plus avantageux.

Calculez les mensualités de votre prêt immobilier avec papernest ! C'est parti !

Annonce

Quels sont les frais de dossiers chez CIC et HSBC ?

Les frais de dossiers ont un impact non négligeable sur le coût de votre prêt ! Vous pouvez consulter des avis de particuliers ayant contracté des prêts immobiliers chez CIC ou HSBC pour en savoir plus sur les frais de dossiers et les modalités de réponses dans les différentes banques, pour choisir la meilleure. Vous pouvez aussi vous réferer au tableau comparatif des banques ci-dessous !

Sachez que les frais de dossiers indiqués ci-dessus ne sont pas immuables : vous avez tout à fait la possibilité de les négocier au moment de contracter votre prêt chez CIC ou HSBC ! Vous pourrez également ajouter ou enlever des clauses pour contracter un prêt immobilier qui vous conviendra au mieux.

Vous ne savez pas comment choisir entre CIC et HSBC pour votre prêt immobilier ? Pour choisir le crédit immobilier le plus avantageux, vous pouvez comparer les différents taux d’intérêts pratiqués par les deux banques. Aussi, vous pouvez porter attention au taux d’assurance emprunteur ! Tous ces indices ont un impact sur votre crédit, puisqu’ils en déterminent le coût global.

Les taux proposés par CIC et HSBC

Quelle banque propose le meilleur taux ? Si vous vous apprêtez à contracter un prêt immobilier, un taux d’intérêt sera appliqué à la somme que vous allez emprunter. Ce taux correspond à un pourcentage de votre prêt, et devra être remboursé tous les mois en plus du capital emprunté. C’est pourquoi il est important de contracter un prêt au meilleur taux ! La plupart des banques comme CIC et HSBC se servent du taux immobilier moyen sur le marché pour fixer leurs taux. Mais votre profil emprunteur a aussi une incidence ! Plus vous êtes un emprunteur de confiance, plus vous aurez de chance de contracter un prêt immobilier au meilleur taux.

Durée du prêt Taux moyen 7 ans 0,57% 10 ans 2,06% 15 ans 2,23% 20 ans 2,28% 25 ans 2,35% 30 ans 1,35%

Pour connaître le taux pratiqué pour votre prêt chez CIC et HSBC, vous pouvez faire une demande de prêt. Vous pouvez aussi aller sur le site d’un courtier immobilier en ligne pour comparer les banques ainsi que leurs taux, et connaître l’établissement bancaire qui vous proposera le taux le plus avantageux ! Concernant le taux d’assurance emprunteur, il est plus difficilement négociable, puisqu’il dépend de votre âge et de votre état de santé. Vous avez néanmoins la possibilité de vous tourner vers une compagnie d’assurance extérieure si vous trouvez que l’assurance de la banque propose un taux trop élevé !

Voir aussi: