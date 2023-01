Difficile de trouver un garant ? Pensez à la garantie Visale !

Bien souvent, lorsque l’on est étudiant et que l’on cherche un logement, l’étape la plus compliquée est de trouver un garant. Tout le monde n’a pas dans son entourage proche quelqu’un qui touche trois fois le montant de son loyer, minimum généralement requis par les bailleurs !

C’est pour cela que la garantie gratuite Visale a été créée par Action Logement.

Qu’est-ce que la garantie Visale ?

Anciennement appelée Caution Locative Étudiante (CLÉ), la garantie Visale est un dispositif proposé par l’organisme Action Logement, dont le but est de faciliter l’accès au logement.

Concrètement, avec Visale, Action Logement devient votre garant auprès de votre bailleur, comme pourrait le faire quelle personne physique. Encore mieux : ce dispositif est gratuit !

Si vous ne payez pas votre loyer, Action Logement prendra donc votre relais (dans la limite de 36 mois, voire 9 si le logement fait partie du parc locatif social).

De même si vous commettez des dégradations au sein du logement : Action Logement les couvre à hauteur de 2 mois de loyers et charges, en complément du dépôt de garantie.

Vous devrez ensuite rembourser Action Logement des sommes engagées pour votre compte, selon un échéancier pouvant être aménagé selon votre situation financière.

Bon à savoir La CLÉ existe depuis 2013. Ce dispositif était proposé par les CROUS (Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires).

Pourquoi passer par la garantie Visale ?

Outre sa gratuité, la garantie Visale présente un avantage de taille : la crédibilité qu’elle apporte à votre demande de logement !

Action Logement est un organisme officiel et reconnu. Étant un organisme de cautionnement professionnel, il dispose des fonds et des ressources humaines nécessaires pour régler les situations d’impayés et de dégradations dans les meilleurs délais.

Les bailleurs seront plus enclins à lui accorder leur confiance… et donc à accepter de vous louer le logement !

Quelles sont les conditions d’éligibilité à la garantie Visale ?

Ayant pour but de faciliter l’accès au logement des plus précaires, la garantie Visale n’est pas ouverte à tous les profils.

Voici les profils éligibles à la garantie Visale :



État civil

Le demandeur doit correspondre à l’une de ces situations au minimum Détenteur de la nationalité française

Résident de l’UE, l’Espace économique européen, la Suisse, Andorre, Monaco ou Saint Marin

Étudiants de l’UE possédant une carte d’étudiant et un passeport en cours de validité

Étudiants hors UE détenteurs d’un visa long séjour valant titre de séjour (VLS-TS) « mention étudiant » ou « passeport talent » / d’un titre de séjour « mention étudiant » en cours de validité Situation

Le demandeur doit correspondre à l’une de ces situations au minimum Âgé de 18 a 30 ans

Âgé de plus de 30 ans : embauché depuis moins de 6 mois (hors CDI confirmé) ou en possession d’une promesse d’embauche de moins de 3 mois ou ayant un salaire inférieur ou égal à 1500€ nets par mois ou en mobilité professionnelle

Éligible au bail mobilité

Logé par un organisme d’intermédiation locative Logement

Le bien doit répondre à toutes ces conditions Meublé ou non

Décent et respectant le Règlement Sanitaire Départemental (RSD)

Résidence principale

Loyer charge comprises de 1500€ maximum en Île-de-France et 1300€ sur le reste du territoire

Faisant l’objet d’un bail de location



Comment demander la Garantie Visale ?

Vous devez déposer votre demande de Garantie Visale avant de signer votre bail. Le dépôt de cette demande se fait sur votre espace personnel Action Logement, que vous pouvez créer ici.

Vous devrez y télécharger tous vos documents justificatifs, dont vous trouverez la liste sur cette page.

Une fois votre demande étudiée, si celle-ci est acceptée, vous obtiendrez un « visa » : il s’agit de l’attestation prouvant que vous êtes bien bénéficiaire du dispositif Visale.

Ce document indique :

votre nom et prénom , ainsi que ceux de votre/vos colocataire(s) le cas échéant

, ainsi que ceux de votre/vos le cas échéant le montant du loyer maximum couvert

couvert la date de validité de la garantie

Vous n'habitez pas encore en France ? Sachez qu’il n’est pas nécessaire de justifier d’une adresse en France pour obtenir la garantie Visale. Si vous réalisez votre demande dans le cadre d’une procédure d’immigration, vous pouvez déposer votre demande Visale dès l’obtention de votre visa.

Quelles sont les autres aides proposées par Action Logement ?

Dépendant de votre situation, Action Logement a mis en place de nombreuses aides pour faciliter l’accès au logement, parmi lesquelles :

Sachez que toutes ces aides sont cumulables avec la garantie Visale.