Comment bénéficier de l’aide à la mobilité ?

Dans quels cas demander l’aide à la mobilité ?

L’aide à la mobilité est une aide nationale permettant d’obtenir 1000€ pour déménager à proximité de votre travail. Cette prestation délivrée par Action Logement vise à diminuer le temps passé dans les transports ou la voiture pour tous les Français qui vont travailler.

Pour toucher cette subvention il faut être au minimum :

salarié en formation

titulaire d’une promesse d’embauche

salarié dans le secteur privé

Concrètement, si vous souhaitez vous rapprocher de votre entreprise ou de votre lieu de formation vous pouvez demander une aide de 1000€ permettant de réduire vos dépenses d’installation et de transport sans avoir à justifier de ces dépenses. Notez que vous pouvez prétendre à l’aide à la mobilité jusqu’à la fin des 3 mois suivant la date de début de votre bail.

Les conditions pour obtenir l’aide à la mobilité

Comme la majorité des prestations sociales, l’aide à la mobilité est conditionnée par différents critères. Que ce soit le statut du bénéficiaire, son revenu ou le type de logement, il faut s’assurer d’être éligible avant de faire une demande.

Une aide pour quel type de logement ?

Si on souhaite profiter de l’aide à la mobilité, le type de logement à habiter joue un rôle important. Effectivement, pour que le logement soit éligible il faudra qu’il soit :

La résidence principale du bénéficiaire Une location Situé en France (métropole ou DROM) L’objet d’un bail de location ou d’une convention d’occupation

Vous constaterez que l’achat d’un bien immobilier ne permet pas de bénéficier de l’aide à la mobilité. En revanche, il sera possible d’obtenir cette prestation en colocation.

Pour un achat immobilier, il existe le prêt Action Logement, réservé aux primo-accédants et aux salariés en mobilité professionnelle. Ce crédit est accordé sous conditions de ressources et l’emprunt peut venir compléter votre simulation de prêt immobilier.

Le salaire maximum pour profiter de l’aide à la mobilité

Puisque cette subvention vise à favoriser la mobilité des Français les plus précaires, il semble logique que l’aide à la mobilité soit conditionnée par les revenus du demandeur.

Pour profiter des 1000€ d’allocation, il faudra donc percevoir au maximum 1,5 fois le SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance) de l’année de la demande. Pour 2020, le salaire maximal sera donc de 2309,13€ bruts par mois.

Les situations professionnelles couvertes par l’aide à la mobilité

Pour être éligible à l’aide à la mobilité, le bénéficiaire peut être dans différentes situations professionnelles. Dans le cas d’un retour ou d’un premier accès à l’emploi, le bénéficiaire doit obligatoirement disposer d’un contrat de travail ou d’une promesse d’embauche.

Une aide cumulable L’aide à la mobilité peut se cumuler avec d’autres prestations sociales telles que les aides Visale, Avance Loca-Pass, Mobili-Pass, Mobili-Jeune ou encore Agri-Mobili-Jeune.

Si le demandeur est employé ou en formation dans son entreprise les conditions diffèrent. Il sera éligible s’il se rend au travail en voiture et que le trajet entre la nouvelle résidence et l’entreprise n’excède pas 30 minutes en métropole et 1 heure pour les DROM. Notez que si le bénéficiaire utilise les transports en commun, la durée du trajet n’importe pas.

La demande d’aide à la mobilité se fait intégralement sur Internet via le site d’Action Logement. Une fois connecté il vous suffira de réaliser une simulation rapide permettant d’évaluer vos droits.

Une fois cette étape terminée il vous suffira de suivre les indications données par Action Logement directement. Pour entamer votre demande cliquez ici.