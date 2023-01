Mobili Jeune : l’aide au logement pour les jeunes

L’aide Mobili Jeune, qu’est-ce que c’est ?

Alors, qu’est-ce que cette aide Mobili Jeune ? Il s’agit d’une subvention versée par Action Logement pour aider les jeunes à payer leur loyer. Elle est destinée aux étudiants alternants ou apprentis âgés de moins de 30 ans. Il faut qu’ils effectuent leur formation dans une entreprise du secteur privé non agricole et que leurs revenus soient inférieurs ou égaux au SMIC.

Vous cochez toutes les cases mais êtes en alternance dans le secteur agricole ? Il existe l’aide Agri-Mobili-Jeune qui remplit les mêmes fonctions que Mobili Jeune.

L’aide Mobili Jeune est versée à chaque semestre pendant mon année d’alternance. Je peux ensuite renouveler ma demande l’année suivante et en bénéficier trois ans. Son montant va de 10 à 100 euros par mois en fonction du montant du loyer.

Mais pas de panique : le calcul est effectué après déduction des APL ou ALS, qui sont tout à fait compatibles avec Mobili Jeune. Elle concerne également tous les types de logements, qu’il s’agisse :

d’une location meublée ou non

d’une colocation (parc privé ou social) ou sous-colocation (dans le parc social)

d’un foyer ou d’une résidence sociale

d’une chambre en internat

d’une location conventionnée… ou non !

Bon à savoir - Dispositif Visale Le dispositif Visale accompagne les étudiants et apprentis en apportant confort au locataire et garanties au bailleur pour favoriser l’emploi et le logement. Plus d’informations ici.

Le but de l’aide Mobili Jeune est donc de prendre en charge une partie du loyer des alternants pour leur permettre de se rapprocher de leur formation. Un coup de pouce qui ne fait pas de mal ! Pour en bénéficier, il suffit d’en faire la demande :

Je fais le test d’éligibilité sur le site d’Action Logement, ici Je crée mon compte en ligne Je dépose mes pièces justificatives Une fois mon dossier validé, je touche mon premier versement !

La demande doit impérativement se faire au plus tard six mois après le début de la formation. Elle se fait donc en ligne, tout simplement. Il faudra simplement fournir un certain nombre de pièces :

Un justificatif d’identité en cours de validité (CNI, passeport)

Le contrat d’apprentissage ou de professionnalisation signé

Le contrat de bail, signé lui aussi

Une attestation d’APL délivrée par la CAF

Et un relevé d’identité bancaire pour toucher l’aide

Le saviez-vous ? Un tout nouvel espace client a été créé à la rentrée 2019 pour faire votre demande et déposer votre dossier !

Vous toucherez donc le premier versement une fois le dossier complet et accepté. Il correspond à six mois de loyer ! Et en cas de changement de situation, il faudra la signaler et fournir votre nouveau bail de location étudiant ou contrat à Action Logement pour continuer à toucher Mobili Jeune.