Préavis location 1 mois

Préavis d’1 mois pour une location

Vous voulez connaître la durée du préavis de votre location (1 ou 3 mois) ? La durée de votre préavis dépend de votre lieu de résidence. Pour les locataires résidents en « zone tendue », la durée du préavis est de 1 mois : une fois la lettre envoyée à votre propriétaire, vous devrez donc organiser un état des lieux de sortie et quitter votre logement avant la fin de cette période.

Quelle est la durée d’un préavis ?

En temps normal, lorsqu’un locataire décide de quitter un logement, son préavis est de trois mois. Une fois que le bailleur a été notifié de sa volonté de quitter le logement, le locataire dispose alors de trois mois pour déménager et quitter le logement.

Le locataire peut bien évidemment quitter le logement plus tôt si il le souhaite ! En revanche, il sera obligé de payer le loyer pendant le préavis, jusqu’à ce que les trois mois soient écoulés. Il existe néanmoins des cas spécifiques dans lesquels la période de préavis peut être réduite.

Le préavis de location est de 1 mois si vous trouvez un premier nouvel emploi et devez déménager dans une autre ville Vous pouvez également envoyer une lettre pour un préavis d’1 mois si vous venez d’être accepté dans un logement social Une réduction du préavis à 1 mois peut aussi être acceptée dans le cas d’une mutation, ou en cas de perte de travail et/ou que vous êtes au RSA : vous devrez néanmoins le justifier dans votre lettre.

Le saviez-vous ? Si vous résidez dans un appartement meublé, la durée de votre préavis restera la même, et dépend de votre situation et de votre lieu de résidence.

Si vous ne remplissez pas ces conditions, d’autres cas peuvent permettre de bénéficier d’une période de préavis d’1 mois : si vous êtes étudiant, et si vous habitez dans une zone dite « tendue ». Pour les zones tendues, les préavis sont d’1 mois peu importe votre situation socio-professionnelle et votre type de logement.

Comment savoir si mon préavis de location est d’1 ou 3 mois ?

Pour savoir si votre préavis est d’1 ou de 3 mois, vous pouvez vous renseigner sur les zones tendues et voir si vous dépendez de l’une d’entre elles. La plupart du temps, on considère comme « zone tendue » la ville de Paris, mais aussi des villes de province où trouver un logement est plus difficile.

Quelle délai pour mon préavis ?

Condition Délai Zone tendue 1 mois Nouvel emploi 1 mois Mutation 1 mois Logement étudiant 1 mois Perte d’emploi 1 mois Raison de santé 1 mois Obtention d’un logement social 1 mois Zone non tendue 3 mois

Dans ces villes (Bordeaux, Lyon, Nantes, par exemple), la demande de logements est plus grande que l’offre. C’est pourquoi la durée de préavis est réduite : cela permet de libérer les logements plus rapidement. Les propriétaires sont également assurés de vite retrouver un locataire, puisque la forte demande leur évite de se retrouver avec un logement vacant.

Modèle gratuit d'état des lieux de sortie Nos documents sont conformes à la loi Alur et ont été mis à jour le 06/01/2021 pour vous garantir un service de qualité Télécharger au format PDF Télécharger au format Word

Transférez tous vos contrats gratuitement et comparez les meilleures offres du marché grâce à une seule et même application ! C'est parti !

Annonce

Comment faire une lettre de préavis pour quitter son logement ?

Modèle de lettre de préavis d’1 mois pour une location

Pour faire votre lettre de préavis d’1 mois si vous ne résidez pas en zone tendue, vous devrez justifier à votre propriétaire de votre volonté de résilier le bail de location. Ainsi vous devrez fournir les pièces justificatives (premier emploi, licenciement, logement social etc) avec la lettre.

Si vous ne résidez pas en zone tendue et que vous ne justifiez pas de votre départ, alors votre préavis sera de 3 mois. Pour les logements en zone tendue, il est inutile d’apporter un justificatif, et vous pouvez rompre le bail de location à n’importe quel moment.

Le saviez-vous ? C’est depuis la nouvelle loi Alur que les locataires de logements en zone tendues peuvent bénéficier d’un prévis de 1 mois pour quitter leurs logements.

Il existe de nombreux modèles de lettre pour demander un préavis d’1 mois (pour un logement social, les zones tendues etc). Dans tous les cas, votre lettre devra contenir les informations suivantes :

Votre identité

L’adresse du logement

La date à laquelle vous avez commencé à l’occuper

La durée du préavis

La demande d’un état des lieux de sortie

Si vous résidez dans une zone non-tendue et avez la possibilité de bénéficier d’un préavis d’un mois, vous pouvez justifier de la raison vous permettant d’avoir un préavis moins long dans la lettre, et joindre un justificatif. Une fois votre lettre de préavis reçue par le propriétaire, vous devrez ensuite convenir d’une date pour l’état des lieux de sortie à la fin de la location.

Cet état des lieux est important : c’est lui qui vous permettra de récupérer votre dépôt de garantie ! L’état des lieux de sortie permet de vérifier que le logement est en bon état. Si ce n’est pas le cas, le locataire devra payer des frais de réparation, qui seront prélevés sur son dépôt de garantie. Certaines réparations sont néanmoins imputables au propriétaire. Pour plus d’informations sur l’état des lieux de sortie, cliquez ici.

Est-il possible d’annuler un préavis ?

La loi ne prévoit aucun moyen d’annuler un préavis pour les locataires. Cependant, il est toujours possible pour le locataire de demander à son propriétaire d’annuler son préavis pour rester dans le logement.

Si la période de location s’était bien déroulée, il n’y a aucune raison pour que le propriétaire refuse de reconduire le bail ! En effet, garder le même locataire lui évitera des démarches administratives.

En cas d’annulation d’un préavis, veillez à faire votre demande en laissant une trace écrite. Pour se faire, vous pouvez envoyer une nouvelle lettre recommandée avec avis de réception au propriétaire ! N’oubliez pas de préciser la date à laquelle vous avez envoyé le courrier, ainsi que l’adresse du logement. Vous pouvez également donner les raison vous amenant à demander l’annulation de votre préavis.

Aller plus loin

Les avis et les commentaires 1577 avis - Excellent Nicolas Bons plans pour faire des économies! J'ai été particulièrement séduit par la clarté des propositions très avantageuses et la facilité de mise en place du contrat. Je le recommande Romane Bdt C’est simple C’est simple, papernest nous simplifie la vie, et c’est gratuit, que demander de plus. Jennyfer Bianchi Super concept Super concept. Et les conseillers sont très accueillant et professionnels. Je recommande leurs services. corine gouret Un super site rapide efficace et très Un super site rapide efficace et très sympa Je recommande vivement. Nicolas Bons plans pour faire des économies! J'ai été particulièrement séduit par la clarté des propositions très avantageuses et la facilité de mise en place du contrat. Je le recommande Ojea Très professionnel Très professionnel, précis et agréable je recommande Elmalina P. Très bonne écoute Très bonne écoute, un super accompagnement. Je recommande vivement. Fateh Benkamir Super Super très satisfait Envie de voir plus d'avis sur papernest ?

De la résiliation à la souscription, transférez gratuitement vos contrats et abonnements en quelques clics. C'est parti !