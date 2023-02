Comment changer d’assurance avec la résiliation loi Hamon ? La loi consommation (ou « loi Hamon ») du 17 mars 2014 vous permet de résilier facilement vos contrats d’assurance (moto, automobile, habitation, prêts et certains biens) sans motif et sans frais dans l’année suivant votre première souscription.

De même que l’état des lieux, certaines résiliations sont réglementées. La loi relative à la consommation garantit une résiliation plus simple et davantage de liberté pour le consommateur. Mais qu’est-ce que la résiliation loi hamon exactement ?

Pour donner une définition simple de la loi Hamon (ou loi consommation), elle vous permet de résilier vos contrats d’assurance à reconduction automatique. Une fois la première année de votre souscription achevée, vous êtes libre d’annuler ou de changer d’assurance sans avoir à payer.

Légalement, l'article de la loi Hamon (ou loi consommation) stipule que :

« Pour les contrats d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches définies par décret en Conseil d’Etat, l’assuré peut, à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles. La résiliation prend effet un mois après que l’assureur en a reçu notification par l’assuré, par lettre ou tout autre support durable. »

