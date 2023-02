Signature bail avant état des lieux

Faut-il toujours signer le bail avant l’état des lieux ? Il est important de faire la différence entre la signature du bail et la date de prise de possession du logement. Le bail peut être signé n’importe quand avant la prise de procession du domicile, mais l’état des lieux doit impérativement être fait le jour de la prise de possession, avant la remise des clés. Le bail est donc signé avant l’état des lieux, sans litige.

Lors de la signature du bail, la date d’entrée dans les lieux est indiquée dans le contrat. Tant que la date d’entrée dans le logement n’est pas arrivée, le locataire ne doit aucun loyer à son bailleur et l’état des lieux ne peut être réalisé. Il est donc possible de signer un bail avant l’état des lieux sans habiter le bien immédiatement.

Qu'est-ce que la date d'effet du bail ?

La date d’effet du bail et la date d’entrée dans les lieux sont une seule et même chose. Le bail de location prend effet le jour où le locataire prend possession des lieux et cette date doit être définie à l’avance dans le contrat de location signé.