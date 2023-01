Tous nos conseils pour un déménagement sans stress en 2022!

Déménager en France

Les raisons d’un déménagement

88% des Français ont déjà déménagé au moins une fois dans leur vie. 70% des Français déménagent pour des raison personnelles et 30% le font pour des raisons professionnelles.

Quelles peuvent être vos raisons personnelles ?

‍ ‍ Votre logement n’est plus adapté à votre style de vie

Si votre famille s’agrandit ou que vous souhaitez emménager avec votre partenaire, il est fort probable que votre logement ne soit plus adapté à votre nouvelle situation.

Vous souhaitez devenir propriétaire

Vous n’en pouvez plus de ne pas

vous sentir chez vous, de ne pas pouvoir décorer l’endroit comme vous le souhaitez et de continuer à payer un loyer. Vous êtes prêts à vous installer pour un bout de temps ? Le moment est venu de sauter le pas !

Vous avez besoin de changement

Le déménagement permet de sentir que l’on évolue, c’est comme un pas en avant, une page qui se tourne et une impression très satisfaisante d’avancer !

Quand et où ?

☀️ L’été, saison des déménagements

50 % des déménagements de l’année ont lieu entre juillet et septembre. C’est pendant cette période de l’année que les déménageurs sont le plus sollicités et les prix peuvent facilement augmenter.

Si vous prévoyez de déménager en été, surtout le week-end, anticipez au maximum vos demandes de devis. Le mieux est de déménager en saison basse, en début de semaine.

Quoi qu’il arrive, ne vous fixez pas une date unique, réservez-vous un créneau de plusieurs jours pour votre déménagement et soyez flexible !

Une destination qui diffère selon la tranche d’âge

Le saviez-vous ? Environ 10% des ménages changent de domicile chaque année. Dans huit cas sur dix, ils se déplacent à moins de 200 km.

Les Français ont tendance à démanger tout en restant au même endroit. Un peu moins du tiers d’entre eux changent de département, encore moins déménagent à l’étranger.

On constate que ces derniers sont principalement des jeunes avec un haut niveau d’études supérieures. Pas encore diplômés ou déjà dans la vie active, ils quittent le nid familial et partent vivre en province ou à l’étranger.

À l’inverse, chez les 40-55 ans, les trois quarts déménagent au sein du même département (enfants scolarisés, carrière professionnelle, etc.). Un autre constat est que les moins de 30 ans ont tendance à déménager vers la capitale

Or, cette tendance s’inverse pour les plus de 30 ans qui se dirigent vers la province française, sur le pourtour atlantique ou méditerranéen par exemple.

Famille, amis ou déménageurs ?

Pourquoi choisir ? Il est possible d’inclure vos proches dans une formule de déménagement participatif avec des professionnels. Vous fêtes ainsi des économies tout en privilégiant une solution de garantie et de qualité.

En France, un déménagement est rarement vécu seul, il est donc nécessaire de bien s’entourer ! Comment font tous ces Français qui déménagent chaque année ?

Seulement 20% font appel à des professionnels du déménagement. Les autres :

demandent l’aide de leurs proches (64%)

font leur déménagement sans l’aide de personne (7%).

Mais comme 53% des déménagements en France se font en couple, une personne se retrouve rarement seule lors de son déménagement !

Pourquoi le déménagement est-il redouté ?

Après le deuil et le licenciement, le déménagement serait, à en croire les études, l’une des situations les plus stressantes de l’existence.

À vrai dire, le déménagement est un événement redouté car il peut être la source d’émotions très contrastées. Comment les Français appréhendent-ils le déménagement ?

39% déclarent avoir ressenti de la joie ;

déclarent avoir ressenti de la joie ; 37% déclarent avoir ressenti de la fatigue ;

déclarent avoir ressenti de la fatigue ; 33% déclarent avoir ressenti de l’excitation ;

déclarent avoir ressenti de l’excitation ; 31% déclarent avoir ressenti du stress.

Vous êtes prêts ?

Si vous êtes en train de lire ce guide en ce moment même, vous êtes bien parti ! En effet, bien organiser un déménagement est primordial pour sa réussite.

Avis aux étourdis et aux tête-en-l’air : le moment est venu de se concentrer et de bien respecter les différentes étapes de ce guide du déménagement que nous avons concocté exprès pour vous !

Attention Certaines démarches que nous mentionnons dans ce guide peuvent prendre plusieurs semaines. Veillez à vous y prendre au moins 15 jours à l’avance !

☑️ J-30

✍️ Avertir son propriétaire

Top départ pour votre déménagement !

Cela commence par avertir votre propriétaire et l’assureur de votre logement. Si vous êtes locataire, vous devez envoyer une lettre recommandée à votre propriétaire :

Si vous louez un logement meublé : le délai de préavis est d’un mois minimum. Voici un modèle gratuit de lettre de résiliation de bail avec un délai de préavis d’un mois. Si vous louez un logement non meublé : le délai de préavis est normalement de trois mois, mais peut être ramené à un mois si votre logement se situe en zone tendue. Vous trouverez ici un modèle gratuit de lettre de résiliation de bail avec un délai de préavis de trois mois.

Vous souhaitez savoir à quel délai de préavis vous êtes soumis ? Vérifiez si votre logement se situe en zone tendue sur cette page.

Si votre logement est dangereux ou insalubre, il est possible de quitter l’appartement sans préavis à condition que le juge ait reconnu une faute grave de la part du propriétaire.

Avertir son assurance habitation

Vous devez impérativement informer votre assureur de votre changement de situation pour transférer ou résilier votre contrat d’assurance logement.

Depuis la loi Hamon du 17 mars 2014 relative à la consommation, chaque assuré a le droit de résilier son contrat d’assurance habitation quand il le souhaite.

Néanmoins, gardez en tête que :

Ce droit de résiliation sans préavis s’exerce quand la durée du contrat a dépassé un an ; L’assuré locataire doit être détenteur d’un nouveau contrat d’assurance habitation obligatoire couvrant les risques locatifs.

Attention Si vous avez souscrit votre contrat d’assurance avant le 1er janvier 2015, vous ne pourrez alors, changer votre contrat d’assurance qu’à chaque date d’anniversaire du contrat ou bien en cas de changement de situation (déménagement, décès, mariage).

Profitez du moment auquel vous souscrivez votre nouveau contrat d’assurance habitation pour faire jouer la concurrence et ainsi faire des économies.

Faire appel à un déménageur ?

Le déménagement entre amis est une meilleure solution si le volume à transporter est minime et la distance courte. Il a aussi l’avantage d’être moins onéreux que de faire appel à des professionnels.

Le déménagement avec l’aide de professionnels est recommandé pour ceux qui manquent d’expérience ou qui ont de très gros volumes. Il existe différents types de prestations en fonction du budget et des besoins.

Prévoir les cartons

Voilà bien une chose à laquelle on pense bien trop tardivement ! Vous trouverez les cartons nécessaires à votre déménagement grâce à ce site.

Un conseil : mieux vaut prévoir trop que pas assez. Il n’y a rien de pire que de devoir tasser vos affaires dans les cartons pour tout faire rentrer. Et n’oubliez pas de recycler vos cartons après votre déménagement !

Besoin d’un garde-meuble ?

Vous avez besoin d’un box de stockage pour entreposer les affaires dont vous ne vous servez plus ? Alors la solution des garde-meubles est faite pour vous.

Ceci étant, profitez de votre déménagement pour faire un grand tri ! Vieux vêtements, meubles ou babioles en tous genres… N’hésitez pas à vous séparer ce que dont vous ne vous servez plus.

Vous trouverez de nombreux conseils de tri dans cet article.

Informez l’école de vos enfants

Il est important d’informer à l’avance l’école de votre/vos enfant(s) lors d’un déménagement.

Cette page détaille les démarches et documents nécessaires à l’inscription de votre enfant à l’école suite à un déménagement, en fonction de votre situation :

école publique ;

école privée ;

école à la maison.

Vous avez des animaux de compagnie ?

Prévoyez à l’avance ce que vous allez faire de votre animal de compagnie le jour du déménagement.

Il faut absolument lui éviter d’être présent au milieu de l’effervescence du chargement et du déchargement de vos cartons. Cela sera mieux pour lui et pour vous !

Vous pouvez demander à des amis de garder votre animal ou encore faire appel à un service de gardiennage d’animaux.

Il est conseillé de vous renseigner auprès d’un professionnel dans le cas où votre animal aurait besoin de médicaments (contre le stress par exemple).

️ Place de stationnement et jour de congé

Comme l’indique cet article, selon votre convention collective, vous êtes en droit d’obtenir un ou deux jours de congés pour votre déménagement. N’hésitez pas à vous renseigner en avance auprès de votre employeur.

Si votre déménagement est en ville, vous pouvez vous rendre sur le site Internet de la mairie concernée pour savoir s’il est possible de bénéficier d’une place de stationnement réservée pour le jour de votre déménagement.

Bon à savoir À Paris, il n’est pas possible de réserver un stationnement pour votre déménagement. En revanche, il est grandement conseillé de prévenir la municipalité via le formulaire mis à votre disposition sur son site Internet, notamment si votre stationnement est susceptible d’être gênant.

Votre banque

N’oubliez pas d’informer votre conseiller bancaire de votre changement d’adresse.

☑️ J-15

️ Des encombrants à évacuer ?

Jetez tout ce qui est à jeter ! Il est temps d’évacuer tous vos objets non utilisés dans un centre de tri. Rendez-vous sur le site internet de votre ville pour connaître l’emplacement du centre le plus proche.

En camion ou en voiture ?

Peut être serait-il plus pratique de louer un camion pour votre déménagement. C’est pourquoi il est important de bien évaluer en avance le volume à déménager.

La location d’un utilitaire est une part importante du budget d’un déménagement. Sachez qu’il existe différents moyens de réduire ce coût. La solution la plus économique est la location à 1 euro. C’est simple : vous déplacez le véhicule utilitaire d’un particulier ou d’un professionnel qui souhaite le rapatrier d’un point A à un point B. Vous pouvez donc utiliser le véhicule pour effectuer un trajet de votre déménagement quasiment gratuitement. D’une pierre, deux coups !

Si vous pensez que tout peut rentrer dans une voiture, pensez à bien prévenir les personnes concernées pour que la voiture soit devant votre domicile le jour J (vos amis aussi ont une vie bien remplie) !

Avertir les impôts et les prestations sociales (assurance maladie, mutuelle…)

N’oubliez pas d’informer les services fiscaux de votre nouvelle domiciliation et de faire les démarches auprès des organismes sociaux pour vos éventuelles prestations.

Tout changement de situation fiscale doit impérativement être signalé à la Direction générale des Finances publiques (DGFIP). Cela comprend les changements d’adresse, et ce pour deux raisons :

Cela permettra aux courriers envoyés par les impôts d’arriver à bon port ; Un changement de localité peut avoir des conséquences sur le calcul de certains impôts (taxe d’habitation par exemple).

⚡ S’occuper de ses contrats d’énergie, de sa box Internet, de la redirection du courrier…

C’est bien souvent la partie la plus stressante et la plus longue d’un déménagement. Où ai-je mis ma dernière facture d’électricité… ? Attendre une demi-heure au standard téléphonique, un vrai parcours du combattant !

Il est cependant possible de tout régler en 10 minutes, avec un service gratuit qui s’occupe de vous : papernest. Quelques clics pour changer électricité, gaz, internet, faire une redirection courrier etc… et potentiellement 200€ d’économies sur votre facture annuelle !

C’est également l’occasion de tester votre éligibilité à la fibre.

☑️ J-5

Réussir son état des lieux de sortie

Voilà bientôt venu le moment de quitter votre logement. Mais avant cela, il va falloir le laisser intact.

Place au ménage et au rangement : le sol, les vitres, les toilettes, la douche, les murs etc… Tout doit y passer ! Les agences n’hésitent pas à retenir beaucoup d’argent sur votre caution pour un ménage mal réalisé…

Voici un guide pour réussir au mieux son état des lieux de sortie.

Préparez votre kit de survie

En période de déménagement, toutes vos affaires sont éparpillées dans divers cartons et autres rangements.

Il est utile de garder avec de soi un sac de voyage, dans lequel il y aura le nécessaire pour les premiers moments dans le nouveau logement avec l’essentiel afin de ne pas mettre vos cartons sens dessus dessous pour trouver votre brosse à dents !

N’oubliez pas d’y mettre :

des vêtements pour la nuit et pour le lendemain ;

des serviettes ;

des affaires de toilette ;

etc…

☑️ Jour J

⭐ Réussir son état des lieux d’entrée

L’état des lieux d’entrée, comme son nom l’indique, va faire un constat à un instant T sur ce qu’il y a dans le logement et sur l’état :

des équipements ;

des sols ;

des murs ;

des plafonds.

La réglementation d’état des lieux d’entrée en vigueur est la loi ALUR du 24 mars 2014. Pour que le document soit valide, il doit être signé par les deux parties (propriétaire et locataire).

Vérifier les équipements

Prenez le temps de vérifier tous vos équipements fournis pour les faire changer auprès du propriétaire s’ils ne fonctionnent pas ou sont endommagés.

⚠️ Couvrir les sols délicats

Pendant votre emménagement, vous serez amené à transporter des choses lourdes et salissantes. Pensez à couvrir vos sols fragiles pour éviter les mauvaises surprises !

Refaire un tri

Déballer vos cartons est une nouvelle fois l’opportunité de vous reposer certaines questions : “Vais-je vraiment porter cela ? », « Cet objet est-il vraiment utile ?”…

Voilà encore une occasion de faire un tri !

Installez-vous à votre rythme

Parce que l’emménagement dans un nouveau logement est une étape marquante dans une vie, il peut aussi être une source de stress et d’anxiété dont vous vous passerez bien.

Pour envisager un déménagement en toute sérénité, il n’y a pas 36 solutions : il faut, encore et toujours, s’organiser ! Et veiller à ne pas vouloir précipiter inutilement les choses.

☑️ J+1

Carte grise et service fiscaux

Bravo, vous avez fait le plus dur ! Il reste cependant certaines démarches administratives à réaliser :

si vous ne l’avez pas encore fait, prévenez les impôts de votre nouvelle adresse ;

il est également important de changer l’adresse de votre carte grise !

️ S’inscrire sur les listes électorales

Un Français qui déménage en France doit déclarer sa nouvelle adresse auprès de la mairie de son nouveau domicile.

Un Français qui revient vivre en France doit le plus souvent s’inscrire auprès de la mairie de son nouveau domicile pour pouvoir voter en France.

Le médecin traitant

Prévenez votre médecin traitant de votre changement d’adresse et le cas échéant recherchez-en un nouveau à l’aide de vos contacts ou sur internet.

Si vous avez du mal à trouver un médecin traitant, vous pouvez faire appel au conciliateur de votre CPAM (personne qui vous aide dans la résolution de vos problèmes).

Bonne crémaillère !

Et voilà, vous pouvez faire désormais le plus important, organiser votre crémaillère !

papernest c’est très simple.

C’est la solution pour que vous viviez un déménagement sans stress : confier à papernest les résiliations et souscriptions de tous vos contrats ! Notre mot d’ordre : simplifier les démarches administratives de chacun pour des déménagements plus sereins.

Grâce à une plateforme unique, tous les contrats liés au déménagement (énergie, box internet, assurance, redirection du courrier…) sont centralisés sur une interface simple d’utilisation. Régler vos démarches ne vous prend plus que quelques minutes !

Vous êtes un phobique administratif dans l’âme ? papernest est votre meilleur allié : un seul formulaire à remplir, quelques clics et vous profitez d’un logement assuré, éclairé et connecté.

Notre équipe vous accompagne du premier clic à la mise en service de tous vos abonnements.

De la résiliation à la souscription, transférez gratuitement vos contrats et abonnements en quelques clics. C'est parti !