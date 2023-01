Quel forfait choisir pour profiter d’une connexion 5G ?

Quels sont les forfaits 5G disponibles sur le marché ?

Aujourd’hui, la 5G continue de se développer et à pour but de succèder à terme à la technologie 4G. La 5G offre une latence réduite et un débit nettement plus élevé par rapport à la quatrième génération de réseau mobile. Depuis 2020, les différents opérateurs mobiles ont commencé à activer leurs antennes 5G pour permettre le déploiement de la cinquième génération de réseau mobile.

15 novembre 2020 : Free 24 novembre 2020 : SFR 1er décembre 2020 : Bouygues Telecom 3 décembre 2020 : Orange

Bien que la progression du réseau 5G reste en cours, les opérateurs mobiles proposent d’ores et déjà des forfaits 5G afin de permettre à leurs clients de profiter des débits élevés de la 5G. À l’instar des offres Internet et des autres forfaits mobiles, il est conseillé de comparer les forfaits 5G pour choisir l’abonnement le plus adapté aux besoins numériques de l’abonné.

Les principaux opérateurs mobiles commercialisent donc leurs forfaits 5G pour accompagner le déploiement du réseau 5G sur le territoire français.

Orange

Free

SFR

Bouygues Telecom

Vous devez choisir votre forfait 5G par rapport à l’avancement du déploiement de la 5G dans votre région. En effet, tous les opérateurs mobiles ne couvrent pas l’ensemble du territoire français. Il est nécessaire de choisir un forfait 5G adapté à votre usage et votre localisation.

Comparatif des forfaits mobiles 5G des différents opérateurs (janvier 2023) : Opérateur Nom 📞

Téléphonie 🌐

Internet 💍

Engagement 💰

Prix/mois

BandYou 130 Go 5G Appels et SMS/MMS illimités 130 Go Aucun 24,99€

Bouygues Telecom 2h 100Mo Appels et SMS/MMS illimités 2h 100Mo 12 mois 2€

Bouygues telecom 240 Go appels et SMS/MMS illimités 240 Go 12 mois 54,99€

Bouygues Telecom 200Go Appels et SMS/MMS illimités 200Go dont 100 Go à l'étranger 12 mois 29€99

Bouygues Telecom 240Go Appels et SMS/MMS illimités 240Go dont 130 Go à l'étranger 12 mois 54€99

Forfait Free 5G appels et SMS/MMS illimités 210 Go Aucun 19,99€

Forfait 80Go SMS/MMS illimités et Appels illimités 80 Go Sans engagement 29,99 €

Forfait 140Go 5G Appels/SMS/MMS illimités 140 Go Sans engagement 32,99 €

Forfait 10Go SMS/MMS illimités et Appels illimités 10 Go Sans engagement 26,99 €

RED 100 Go 5G Appels et SMS/MMS illimités 100 Go Aucun 20 €

RED 200 Go 5G Appels et SMS/MMS illimités 200 Go Aucun 23€

140 Go 5G Appels et SMS illimités 100Go depuis l'Europe et les DOM Sans engagement 21€

2h 100 Mo 2H d'appels et SMS 100Mo depuis l'Europe et les DOM Sans engagement 3€

80 Go 4G+ Appels et SMS illimités 80Go depuis l'Europe et les DOM Sans engagement 15€

5 Go 4G+ Appels et SMS illimités 5Go depuis l'Europe et les DOM Sans engagement 14€

Bon à savoir ! Vous pouvez également rester à l’affût des promotions afin de souscrire un forfait 5G pas cher.

Quels forfaits 5G sont commercialisés par Orange ?

Pour cela, nous vous avons regroupé l’ensemble des offres 5G disponible aujourd’hui chez les principaux opérateurs :

Orange est l’opérateur historique du marché des télécommunications français mais il n’a pas été le premier opérateur à déployer son réseau 5G au sein du territoire français. Néanmoins, Orange déploie son réseau 5G uniquement sur la bande des 3,5 gigahertz contrairement à ses concurrents qui utilisent les bandes dédiées à la 4G pour accélérer le déploiement de la 5G.

Orange a commencé à déployer son réseau 5G le 3 décembre 2020 dans 15 villes de France dont Paris, Toulouse, Montpellier et Strasbourg.

Afin de permettre à ses clients de profiter de la qualité de son réseau 5G, Orange commercialise plusieurs forfaits 5G dont un forfait 5G illimité pour profiter sans limite du réseau 5G de l’opérateur.

Quel forfait 5G sont commercialisés par Free ?

L’opérateur low-cost historique est le seul opérateur mobile à proposer un forfait 5G sans surcoût par rapport aux forfaits 4G et 4G+ classiques, contrairement à ses concurrents qui appliquent un abonnement plus cher. À l’inverse du principal opérateur mobile, Free utilise ses antennes 4G pour accélérer son déploiement et permettre à un plus grand nombre d’abonnés de profiter des avantages de la 5G.

Free a commencé à déployer son réseau 5G le 15 décembre 2020 et couvrait déjà 40% de la population française.

Pour le moment, Free propose un unique forfait 5G mais celui-ci est un forfait 5G sans engagement. Il est particulièrement recommandé aux abonnés qui souhaitent essayer la 5G avant de souscrire un forfait 5G avec une période d’engagement. En effet, les forfaits sans engagement représentent l’avantage qu’il est possible de résilier son abonnement sans frais supplémentaires.

Nom du forfait mobile : Forfait Free

Téléphonie : appels et SMS/MMS illimités en France et vers les mobiles des DOM, USA, Canada, Chine et vers les fixes de 100 destinations

Internet : 210 Go (débit réduit au-delà) compatible avec le réseau 5G de Free dont 25 Go vers plus de 70 destinations

Engagement : sans engagement

Prix : 19,99 €/mois

Quels forfaits 5G sont commercialisés par SFR ?

SFR a été le premier opérateur français a activé ses premières antennes 5G, exclusivement dans la ville de Nice où il a également réalisé ses premiers tests. Par la suite, SFR a continué à déployer son réseau 5G dans le reste du territoire, permettant à ses abonnés de profiter des nombreux avantages de la 5G en France.

SFR a commencé à déployer son réseau 5G le 24 novembre 2020 à Nice.

Aujourd’hui, SFR propose quatre forfaits 5G dont un forfait 5G illimité comme Orange. Par conséquent, il est conseillé d’utiliser un comparatif des forfaits 5G pour choisir le meilleur forfait 5G par rapport à ses besoins numériques.

⚖️ Tableau comparatif des forfaits 5G commercialisés par SFR (janvier 2023) :

Nom du forfait mobile Téléphonie Internet Engagement Prix 80 Go 5G appels et SMS/MMS illimités en Europe étendue 5G illimitée en France, 100Go à l'étranger sans engagement 60 €/mois pendant 12 mois puis 75 €/mois 100 Go 5G appels et SMS/MMS illimités dans l'Europe étendue 220 Go en France + 100 Go à l'étranger (débit réduit au-delà) sans engagement 50 €/mois pendant 12 mois puis 65 €/mois 150 Go 5G appels et SMS/MMS illimités dans l'Europe étendue 150 Go en France et 100 Go à l'étranger 24 mois 30 €/mois pendant 12 mois puis 45€/mois Illimites 5G appels et SMS/MMS illimités dans l'Europe étendue + Amérique Nord Internet mobile illimité en France et 100 Go (débit réduit au-delà) depuis les zones Europe, USA et Canada sans engagement 60 €/mois pendant 12 mois puis 75 €/mois

Quels forfaits 5G sont commercialisés par Bouygues Telecom ?

Bouygues Telecom a été le deuxième opérateur à déployer son réseau 5G au sein du territoire français, principalement dans les grandes villes et quelques métropoles plus petites.

Bouygues Telecom a commencé à déployer son réseau 5G le 1er décembre 2020 dans 20 villes de France dont Reims et Dijon.

Il y a plusieurs forfaits 5G Bouygues Telecom disponibles sur le marché avec des tarifs et des options variés pour s’adapter à tous les profils de consommateurs. Étant donné la pluralité des abonnements disponibles depuis le début du déploiement de la 5G, il est nécessaire de comparer les offres avant de souscrire.

⚖️ Tableau comparatif des forfaits 5G commercialisés par Bouygues Telecom (janvier 2023) :

Nom du forfait mobile Téléphonie Internet Engagement Prix Forfait Sensation 60 Go 5G appels et SMS/MMS illimités en France et depuis l'Europe et les DOM 60 Go (débit réduit au-delà) engagement 24 mois 26,99 €/mois pendant 12 mois puis 41,99 €/mois Forfait Sensation 90 Go 5G appels et SMS/MMS illimités en France et depuis l'Europe et les DOM + les mobiles des USA, Canada et Chine et les fixes de plus de 120 destinations 90 Go (débit réduit au-delà) engagement 24 mois 33,99 €/mois pendant 12 mois puis 48,99 €/mois Forfait Sensation 150 Go 5G appels et SMS/MMS illimités en France et depuis l'Europe, les DOM, les USA et le Canada + les mobiles des USA, Canada et Chine et les fixes de plus de 120 destinations 150 Go (débit réduit au-delà) engagement 24 mois 54,99 €/mois pendant 12 mois puis 69,99 €/mois Forfait B&You 130 Go 5G appels et SMS/MMS illimités en France 130 Go (débit réduit au-delà) sans engagement 24,99 €/mois

Bon à savoir ! Vous pouvez souscrire un forfait 5G B&You avec 130 Go (débit réduit au-delà) à 24,99 €/mois. Il s’agit d’une des seules offres low-cost pour la 5G.

Quel opérateur propose la meilleure 5G ?

Comment se déroule le déploiement de la 5G ?

Le déploiement du réseau 5G des différents opérateurs est progressif et tous les utilisateurs ne sont pas encore éligibles à la 5G, peu importe l’opérateur téléphonique. Pour le moment, les opérateurs continuent à activer leurs antennes 5G pour permettre au plus grand nombre d’abonnés de profiter des débits élevés de la 5G.

Il est important de vérifier votre éligibilité à la 5G avant de souscrire un forfait 5G.

Il est possible de vérifier l’avancée du déploiement de la 5G sur les sites des opérateurs téléphoniques qui publient régulièrement des cartes pour informer leurs abonnés de l’avancée du réseau 5G.

Comment choisir son opérateur mobile ?

Peu importe le type de contrat, il est toujours conseillé de déterminer ses besoins numériques avant de souscrire un forfait mobile ou une offre Internet afin de choisir l’abonnement 5G le plus adapté.

Les différentes offres proposées par l’opérateur mobile

Le prix de l’abonnement

La couverture réseau de l’opérateur

La qualité du service client

Les options incluses et les options payantes

Le meilleur forfait mobile est celui qui s’adapte parfaitement à vos besoins numériques et répond à vos attentes. Il est également important de choisir un opérateur mobile dont le service client est performant et la couverture réseau suffisante par rapport à votre localisation.

Dans le cas d’un forfait 5G, il est également important de prendre en compte trois critères supplémentaires afin de profiter pleinement des services de la cinquième génération de réseau mobile.

Être éligible au réseau 5G d’un opérateur mobile

Souscrire un forfait 5G

Utiliser un équipement (smartphone) compatible avec la 5G

Quels sont les avantages de la 5G ?

La cinquième génération de réseau mobile présente de nombreux avantages par rapport à la 4G. En effet, la 5G est une amélioration par rapport à la 4G et va permettre aux utilisateurs d’améliorer leurs usages et profiter d’une expérience plus complète.

Une vitesse de connexion encore inégalée La possibilité d’atteindre la smart city, c’est-à-dire un environnement totalement connecté (domotique) Une utilisation exclusivement adaptée aux industries et aux professionnels

Le déploiement de la 5G est une réelle avancée technologique pour les professionnels et les entreprises qui pourront davantage profiter de la 5G et ses multiples possibilités.

En effet, la vitesse de connexion permise grâce à la 5G va permettre aux industries de révolutionner leurs manières de travailler, notamment à distance. Il sera possible d’envoyer rapidement des pièces-jointes lourdes et réaliser facilement des réunions à distance dans les meilleures conditions.

FAQ

Quand sera disponible la 5G ?

Aujourd’hui, il est déjà possible de profiter du réseau 5G dans plusieurs métropoles de France. En effet, le déploiement de la 5G a été lancé l’année dernière et malgré un contexte sanitaire particulier, les opérateurs mobiles ont activé progressivement leurs antennes.

Dans le cas où vous êtes éligible au réseau 5G d’un des opérateurs, vous pouvez déjà profiter des nombreux avantages de la 5G comme une connexion ultra rapide, par exemple. Si vous n’êtes pas encore éligible à la technologie 5G, vous devez patienter encore un peu. En effet, le déploiement de la 5G se poursuit progressivement et les opérateurs mobiles continuent à activer leurs antennes-relais.

Où est la 5G ?

Vous pouvez facilement suivre le déploiement du réseau 5G et consulter les sites Internet des opérateurs mobiles pour connaître les villes où la 5G a déjà été déployée. Vous pouvez également consulter le site de l’Arcep pour connaître l’avancée globale des travaux de déploiement de la 5G au sein du territoire français. Le gendarme des télécoms centralise toutes les données des opérateurs pour permettre une lecture plus compréhensible des données.

De plus, l’Arcep va également publier les observatoires et les enquêtes réalisés par rapport à la 5G pour vous permettre de mieux comprendre cette nouvelle technologie et appréhender son déploiement et son utilisation.

Comment avoir la 5G gratuitement ?

Vous ne pouvez pas profiter gratuitement de la 5G. En effet, vous devez respecter plusieurs critères pour profiter pleinement du réseau 5G proposé par les différents opérateurs français.

Être éligible au réseau 5G d’un opérateur mobile

Souscrire un forfait 5G

Utiliser un équipement (smartphone) compatible avec la 5G

Ces trois critères sont nécessaires pour profiter pleinement du réseau 5G des différents opérateurs mobiles. Dans le cas où vous avez souscrit un forfait 5G et acheté un smartphone compatible, vous devez nécessairement vivre dans une zone couverte par la 5G pour profiter de ses avantages.

Aujourd’hui, la plupart des forfaits 5G restent compatibles avec la 4G pour permettre aux utilisateurs de continuer à consulter Internet depuis leur smartphone même s’ils ne se trouvent pas dans une zone couverte par le réseau 5G.