Quelles sont les offres de forfaits clé 4G en 2022 ?

Quel forfait pour une clé 4G ?

L’utilisation d’une clé 4G est recommandée dans certaines situations qui nécessitent une connexion Internet puissante, peu importe l’endroit où se trouve l’utilisateur. Tous les utilisateurs d’une clé 4G doivent nécessairement souscrire un forfait pour activer leur clé 4G et connecter leurs appareils.

Afin de choisir le forfait 4G le plus adapté à votre clé 4G, il est nécessaire de déterminer vos besoins numériques et comparer les différents forfaits disponibles sur le marché des télécommunications.

Tous les opérateurs mobiles ne proposent pas des forfaits spécifiques aux clés 4G. En effet, ces forfaits doivent uniquement proposer de la data Internet tandis qu’un forfait mobile classique va également proposer des options de téléphonie.

Orange

SFR

Bouygues Telecom

Sosh

Néanmoins, certaines entreprises peuvent proposer le routeur 4G (l’équipement) sans le forfait inclus. Par conséquent, les utilisateurs seront obligés d’acheter la clé 4G et souscrire un forfait adapté.

Quels forfaits 4G sont proposés par Orange ?

L’opérateur historique propose deux offres pour connecter sa clé 4G (équipement) au réseau mobile d’Orange. Ces deux offres permettent de recevoir une carte SIM à insérer dans la clé 4G afin de la mettre en service.

La pochette Prêt-à-surfer 4G Les forfaits Let’s Go

Le saviez-vous ? Orange propose également sa propre clé 4G : la Airbox. Vous pouvez souscrire un forfait 4G auprès de l’opérateur historique et acheter/louer une Airbox pour utiliser la carte SIM et connecter vos appareils.

La pochette Prêt-à-surfer 4G

La pochette Prêt-à-surfer 4G correspond à l’offre 4G « basique » d’Orange qui inclut uniquement la carte SIM et le mode d’emploi pour utiliser cette offre Internet pour sa clé 4G. Ce forfait va permettre aux utilisateurs de connecter leurs appareils à l’aide d’une clé 4G (Airbox ou autre) ou insérer la carte SIM pour utiliser uniquement leur tablette numérique.

Profitez de la pochette Prêt-à-surfer 4G pour 14,90€ avec plusieurs offres de recharge pour continuer à bénéficier d’une connexion Internet peu importe où vous vous trouvez.

La pochette Prêt-à-surfer 4G est une alternative suffisante pour ceux qui consomment peu de volume Internet et souhaitent une connexion Internet nomade et occasionnelle.

10 Go d’Internet par mois en France, Suisse, Andorre et Europe

Connexion illimitée aux hotspots Wi-Fi d’Orange en France métropolitaine

Offre sans engagement

Bon à savoir ! Ce forfait va vous permettre de profiter de la qualité du réseau d’Orange. Vous pouvez consulter les cartes interactives sur le site de l’Arcep pour connaître le meilleur réseau 4G dans votre ville.

L’opérateur historique propose des recharges Internet pour permettre aux consommateurs les plus gourmands de recharger leur pochette Prêt-à-surfer 4G quand ils le souhaitent afin de continuer de profiter des services de la clé 4G.

Prêt-à-surfer 1 Go à 10€ : 14 jours de validité Prêt-à-surfer 10 Go à 25€ : 1 mois de validité Prêt-à-surfer 20 Go à 40€ : 1 mois de validité

Vous pouvez choisir l’offre de rechargement par rapport à vos besoins.

Les forfaits Let’s Go

Orange propose également les forfaits Let’s Go qui permettent aux utilisateurs de profiter d’un forfait pour utiliser leur clé 4G. À l’inverse de la pochette Prêt-à-surfer, les forfaits Let’s Go se renouvellent tous les mois comme un forfait mobile classique.

Orange offre la possibilité aux consommateurs de choisir un forfait pour clé 4G adapté à leurs besoins numériques. En effet, ils peuvent composer leur forfait selon plusieurs éléments.

Le volume Internet : 10 Go, 30 Go ou 60 Go

La durée d’engagement

L’inclusion d’une Airbox

Dans le cas où vous ne souhaitez pas inclure l’achat de l’Airbox, vous devez tout de même payer la carte SIM à 1 euro.

⚖️ Tableau comparatif des forfaits clé 4G d’Orange (janvier 2023) : Nom du forfait Internet Télévision Engagement Prix de l’abonnement Let’s Go 10 Go 10 Go plus de 70 chaînes sur mobile et tablette sans engagement 14,99€/mois Let’s Go 30 Go 30 Go plus de 70 chaînes sur mobile et tablette sans engagement 24,99€/mois Let’s Go 60 Go 60 Go plus de 70 chaînes sur mobile et tablette sans engagement 45,99€/mois

Bon à savoir ! Peu importe le forfait Let’s Go souscrit, vous pouvez bénéficier de l’enveloppe Internet depuis la France métropolitaine, la Suisse, l’Andorre et les zones Europe.

Les forfaits Let’s Go d’Orange incluent également l’achat de l’Airbox mais celui-ci est optionnel. En effet, les utilisateurs peuvent opter pour l’Airbox S2 d’Orange pour obtenir une clé 4G performante et fiable afin d’utiliser leur forfait. Orange propose sa Airbox S2 à 79,90€.

Quelle offre 4G est proposée par SFR ?

SFR propose un unique forfait pour clé 4G : l’offre Internet Partout. Ce forfait est compatible avec tous les équipements nomades comme les clés 4G, les tablettes numériques ou les ordinateurs portables. À l’inverse des forfaits proposés par ses concurrents, SFR commercialise un forfait 4G facturé tous les jours. Néanmoins, il s’agit d’un forfait clé 4G illimité en France métropolitaine.

L’offre Internet Partout est facturée à 3€/jour. La facturation commence dès la consommation du premier Ko, c’est-à-dire que vous ne serez pas facturé si vous n’utilisez pas votre clé 4G pendant plusieurs jours.

Les utilisateurs reçoivent une facture mensuelle où seuls les jours d’utilisation seront comptabilisés et facturés. Par conséquent, dans le cas où l’utilisateur n’utilise pas sa clé 4G pendant un mois, la facture s’élèvera à 0€.

Attention ! L’usage du forfait clé 4G de SFR entraîne une facturation journalière en France. Dans le cas d’un usage en dehors de la France, la facturation s’effectue par Mo consommé.

Le coût de la consommation Internet de l’offre Internet Partout selon les lieux d’usage :

Union Européenne : 2 Go/jour avec une facturation de 0,0035 €/Mo en cas de dépassement

Andorre : 0,24 €/Mo

Suisse : 1,5 €/Mo

États-Unis : 7 €/Mo

Afrique, Europe de l’Est, Moyen-Orient, Amériques, Asie et Océanie : 10 €/Mo

Tunisie et les pays satellites : 12 €/Mo

Le reste du monde : 14 €/Mo

Au-delà de la facturation de la consommation d’Internet, les utilisateurs doivent également payer l’activation de la carte SIM qui s’élève à 10€. Ils peuvent souscrire ce forfait clé 4G uniquement avec la carte SIM seule ou bénéficier de la clé 4G commercialisée par SFR, la box de poche.

La box de poche est une clé 4G prêtée par SFR. En cas de non-restitution du matériel, des frais de pénalité peuvent s’appliquer aux consommateurs.

Quels forfaits 4G sont proposés par Bouygues Telecom ?

Bouygues Telecom commercialise trois forfaits spécifiques à l’utilisation d’une clé 4G. Ils permettent aux utilisateurs de connecter leurs équipements peu importe où ils se trouvent. À l’instar d’Orange, Bouygues Telecom propose des forfaits mensuels avec un certain nombre de données mobiles renouvelées chaque mois. Ces forfaits n’ont aucune période d’engagement, excepté dans le cas de la location d’une clé 4G via les services de Bouygues Telecom. En effet, il y a un engagement de 12 mois qui comprend la souscription du forfait clé 4G et la location d’un hotspot.

Dans le cas où vous souhaitez louer une clé 4G avec Bouygues Telecom, vous payez sa location 9,90€/mois + le forfait Internet 20 Go à 16,99€/mois.

⚖️ Tableau comparatif des forfaits clé 4G d’Orange (janvier 2023) : Nom du forfait Internet Télévision Engagement Prix de l’abonnement Forfait 20 Go 20 Go plus de 70 chaînes avec l’application B.TV sans engagement 16,99€/mois Forfait 40 Go 40 Go plus de 70 chaînes avec l’application B.TV sans engagement 26,99€/mois Forfait 60 Go 60 Go plus de 70 chaînes avec l’application B.TV sans engagement 42,99€/mois

Il est possible de recharger son offre Internet puisqu’en cas de dépassement du nombre de Go inclus, le débit de la connexion Internet est réduit, c’est-à-dire qu’elle sera moins rapide et moins puissante.

Quelle offre 4G est proposée par Sosh ?

La filiale low-cost d’Orange est le seul opérateur low-cost à proposer un forfait adapté à l’utilisation d’une clé 4G. Sosh propose également une clé 4G (la Airbox Sosh) pour utiliser son forfait et connecter ses équipements.

Multi-Sim Internet + 1 Go : 5€/mois + 10€ de frais d’activation Airbox Sosh : 5€/mois + 5€ de frais d’activation

La clé 4G de Sosh et le forfait adapté sont proposés en option aux abonnés possédant un forfait Sosh mobile avec 20 Go et plus.

Comparez les différents forfaits clé 4G et souscrivez au forfait le plus adapté à vos besoins avec papernest ! 09 77 42 24 37

Comparez les différents forfaits clé 4G et souscrivez au forfait le plus adapté à vos besoins avec papernest ! Je souscris !

Annonce

Comment utiliser une clé 4G ?

La clé 4G est un équipement nomade qui va permettre aux utilisateurs de se connecter aux réseaux mobiles des opérateurs téléphoniques depuis la 4G. Cette technologie utilise le même principe qu’un smartphone qui se connecte à Internet mais la clé 4G va permettre de connecter simultanément plusieurs appareils numériques.

Vous pouvez bénéficier d’une connexion très haut débit sans utiliser une box Internet . Par conséquent, vous pouvez vous connecter à Internet même dans une zone blanche.

Il est nécessaire de différencier la clé 4G et la box 4G. En effet, la clé 4G est un équipement nomade qui va permettre aux abonnés de se connecter à Internet où qu’ils se trouvent : dans les bâtiments, dans la rue, etc. À l’inverse, la box 4G est une box Internet avec une fonction sédentaire, c’est-à-dire qu’elle doit être branchée à une prise électrique pour fonctionner.

Le saviez-vous ? Afin de réduire la fracture numérique, tous les fournisseurs d’accès à Internet doivent proposer une box 4G à la souscription. Cette box est particulièrement adaptée aux foyers situés dans les zones blanches qui ne bénéficient pas d’une connexion ADSL optimale et ne peuvent pas se raccorder à la fibre optique.

Il y a plusieurs solutions pour connecter des appareils numériques (smartphones, tablettes numériques, ordinateurs, etc.) à une clé 4G, peu importe son mode de fonctionnement.

Wi-Fi Bluetooth Câble

Clé 4G : la connexion via le Wi-Fi

La connexion via le Wi-Fi est probablement le mode de connexion le plus répandu et le plus simple. Chaque clé 4G possède un code pour sécuriser l’accès à son réseau Wi-Fi comme une box Internet.

Il suffit de sélectionner le réseau Wi-Fi émanant de la clé 4G et entrer le code de sécurité depuis votre smartphone, votre tablette numérique ou votre ordinateur.

La connexion via le réseau Wi-Fi va permettre une connexion sécurisée et privée puisque seuls les utilisateurs qui possèdent le code de sécurité pourront se connecter à la clé 4G et consommer les Go inclus.

Clé 4G : la connexion via le Bluetooth

La connexion via le Bluetooth est également une manipulation très simple mais celle-ci est un peu énergivore par rapport à la batterie des équipements puisque le Bluetooth use de la batterie, qu’il s’agisse d’un smartphone ou d’un ordinateur.

Il suffit d’activer la connexion Bluetooth des deux appareils et de les appareiller. La plupart du temps, il est nécessaire d’entrer un code pour permettre l’appareillage. Il s’agit d’une mesure de sécurité pour éviter les connexions intempestives. Dès l’appareillage des deux appareils, il est possible d’utiliser la clé 4G.

Clé 4G : la connexion via un câble

La connexion via un câble est la plus simple puisqu’il suffit de brancher le câble à son ordinateur. Quelquefois, les clés 4G peuvent prendre l’apparence d’une clé USB qu’il suffit également de brancher au port USB d’un ordinateur.

Peut-on utiliser une clé 4G où on veut ?

Le principe d’une clé 4G est de bénéficier d’une connexion Internet nomade. En effet, la clé 4G utilise le réseau mobile des opérateurs téléphoniques et fonctionne avec une batterie intégrée qu’il faut recharger régulièrement. À l’inverse, les box Internet fonctionnent avec une alimentation électrique constante et doivent nécessairement être branchées à une prise de courant.

La clé 4G offre plusieurs avantages aux utilisateurs les plus nomades et ceux qui souhaitent utiliser une connexion très haut débit de manière occasionnelle. En effet, dans le cas d’un logement occupé tous les jours par une famille nombreuse, la clé 4G n’est pas la bonne alternative puisque l’enveloppe Internet risque d’être rapidement consommée par le foyer. Dans ce cas-là, il est conseillé de souscrire une box Internet classique.

✔️ Les avantages d’utiliser une clé 4G :

Une connexion Internet très haut débit

Une connexion sécurisée

Une connexion Internet nomade

La possibilité de connecter plusieurs équipements simultanément

La possibilité d’utiliser de manière ponctuelle la clé 4G

Avant de souscrire un forfait Internet pour utiliser sa clé 4G, il est conseillé de comparer les différentes offres disponibles sur le marché, les différents équipements pour choisir un routeur performant et comparer la qualité de la couverture réseau des différents opérateurs mobiles afin de choisir le forfait le plus adapté à ses besoins.

C'est quoi la différence entre un hotspot Wi-Fi et une clé 4G ? Un hotspot Wi-Fi (ou borne Wi-Fi) est un point d’accès à un réseau Wi-Fi qui agit comme un relais pour permettre à tous les utilisateurs de se connecter à Internet. La plupart des hotspots sont publics et proposent des connexions qui ne sont pas sécurisées. À l’inverse, les clés 4G utilisent les réseaux mobiles des opérateurs téléphoniques et proposent une connexion privée et sécurisée. Néanmoins, vous ne pouvez pas utiliser Internet en illimité dans le cas d’une clé 4G, excepté si vous avez souscrit un forfait illimité.

Choisissez le meilleur forfait pour clé 4G avec papernest ! 09 77 42 24 37

Choisissez le meilleur forfait pour clé 4G avec papernest ! Je choisis !

Annonce

Où acheter une clé 4G ?

Il est possible d’acheter sa clé 4G (l’équipement) depuis le site des différents opérateurs mobiles qui proposent des forfaits adaptés mais il est également possible d’acheter une clé 4G de manière indépendante auprès d’une autre entreprise. Néanmoins, il sera nécessaire de souscrire un forfait adapté à l’utilisation d’une clé 4G pour permettre de la mettre en service.

Il existe plusieurs types de clés 4G qui proposent une utilisation différente mais celles-ci s’utilisent toujours de la même manière et permettent aux utilisateurs de se connecter à Internet via les réseaux mobiles des opérateurs.

Clé 4G USB : il est possible de brancher la clé 4G directement sur l’ordinateur pour faciliter son utilisation Routeur 4G avec une batterie intégrée : il s’agit d’un boitier rechargeable où les utilisateurs peuvent se brancher par un câble, via une connexion Wi-Fi ou Bluetooth

N’hésitez pas à comparer les différents types de clés 4G pour choisir la clé 4G la plus adaptée à vos usages et vos préférences.

Quel est le profil des utilisateurs de clé 4G ?

Les Digital Nomad

Les Digital Nomad ont besoin d’un accès à Internet instantané, peu importe où ils se trouvent. La clé 4G va permettre une connexion Internet totalement nomade et sécurisée. De plus, certains forfaits clé 4G permettent d’utiliser le réseau mobile des opérateurs en dehors de la France métropolitaine, une bonne alternative pour les grands voyageurs.

Les vacanciers

À l’instar des Digital Nomad, les vacanciers peuvent souhaiter une connexion Internet pendant leur séjour et quelquefois, il n’est pas possible d’obtenir une bonne connexion Internet hormis grâce aux réseaux mobiles.

Dans le cas où vous partez en vacances dans un endroit où Internet n’est pas accessible, vous pouvez utiliser une clé 4G et connecter tous vos appareils.

Les abonnés en attente de la livraison d’une box Internet

Au moment d’un déménagement, d’un changement de fournisseur d’accès à Internet ou de la souscription d’une nouvelle offre Internet, les utilisateurs peuvent se retrouver sans box Internet pendant un certain laps de temps.

Dans ce cas-là, la plupart des fournisseurs d’accès à Internet proposent une clé 4G pour permettre au futur abonné de profiter d’une connexion Internet très haut débit avant l’activation de sa box Internet.

Attention ! Vous devez rendre le matériel dès l’activation de votre box Internet sous peine de payer des frais supplémentaires.

Souscrivez le forfait clé 4G le plus adapté à vos besoins avec papernest ! 09 77 42 24 37

Souscrivez le forfait clé 4G le plus adapté à vos besoins avec papernest ! Je souscris !

Plus d’informations sur le marché des télécommunications :

FAQ

Quelle est la différence entre une clé 4G et un partage de connexion ?

La clé 4G est un routeur indépendant qui offre un système externe de partage de connexion. Vous devez nécessairement souscrire un forfait 4G spécifique et acheter un routeur pour insérer la carte SIM. À l’inverse, le partage de connexion est une manipulation qui nécessite seulement un téléphone. Il est tout de même conseillé d’avoir un forfait mobile avec un volume de date suffisant pour permettre de connecter un autre appareil.

Existe-t-il des clés 4G sans engagement ?

La plupart des clés 4G n’ont pas de période d’engagement puisqu’elles demeurent un outil nomade, plus adapté à une utilisation ponctuelle. Vous pouvez retrouver des clés 4G sans engagement chez Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom.

Quel opérateur propose une clé 4G illimitée ?

Un unique opérateur mobile propose une clé 4G avec un forfait illimité. SFR propose son forfait Internet Partout à 3€/jour. Grâce à ce forfait, vous pouvez bénéficier d’une connexion Internet illimitée en France métropolitaine et 2 Go/jour en Europe.

En savoir plus :