Quelle est la meilleure box 4G sans engagement du marché ?

Quelles sont les caractéristiques d’une box 4G sans engagement ?

Aujourd’hui sur le marché toutes les offres 4G box sont vendues sans engagement. Il n’y a que 4 opérateurs qui proposent des box 4G :

Orange Free SFR Bouygues Telecom

Les opérateurs low-cost d’Orange, de SFR ou encore de Bouygues Telecom ne proposent pas d’offres 4G box. Néanmoins les opérateurs low-cost tels que RED by SFR, B&You ou encore Sosh proposent aussi des offres Internet sans engagement.

Comment avoir une 4G box ? Pour avoir une 4G box il suffit de souscrire une offre chez un opérateur qui propose une box 4G. Le conseiller pourra vous proposer l’offre qui vous convient le mieux.

Quelles sont les offres 4G box sans engagement sur le marché en 2022 ?

Il existe 4 offres box 4G sur le marché. Ce sont des offres qui présentent plusieurs points commun mais qui présentent aussi plusieurs différences

Voici donc un tableau qui récapitules les différentes offres qui sont disponibles sur le marché en 2022 :



Comparatif des box 4G des principaux fournisseurs d'accès à Internet (janvier 2023) : Offre Internet Options Télévision Téléphonie Prix

4G Box Débit Internet illimité 70 chaînes 32€99

Box 4G+ 250 Go - - 29,99€

4G Home Accédez jusqu'à 70 chaînes TV sur vos ordinateurs, tablettes ou mobiles.En option sur téléviseur avec la Clé TV à 3,99€/mois.

SFR Fibre Starter Netflix et Bouquet Famille inclus pendant 6 mois puis 13,49€/mois ou Disney+ et Bouquet Famille inclus pendant 6 mois puis 8,99€/mois SFR Box 8 TV - Image 4K HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, enceinte connectée (Inclus) / 200 Chaînes et services TV (Inclus) Appels illimités vers les Fixes et Mobiles en France (Inclus) 32€



Quelle est la meilleure box 4G du marché ? Pour savoir quelle est la meilleure box 4G il est important de bien cerner ses besoins. De fait, c’est en connaissant ce dont on a besoins qu’il sera possible de faire le meilleur choix possible. Par exemple, si le client a besoin d’Internet en illimité, la meilleure box 4G sera celle proposée par Bouygues Telecom. Par contre si le client cherche le meilleur débit possible il devra se tourner cers celle que propose SFR.

Souscrivez la meilleure offre 4G box avec papernest ! 09 72 50 77 40

Souscrivez la meilleure offre 4G box avec papernest ! Je clique ici

La 4G home de chez Orange :

La box 4G d’Orange est vendue sans engagement, c’est l’une des seules offres de cet opérateur qui est vendue sans engagement.

Le saviez-vous ? Orange est l’opérateur qui possède le meilleur réseau de France. En effet, à lui tout seul il couvre 90% du territoire français.

Cette offre propose 200 Go d’Internet ce qui est suffisant pour une grande partie des foyers mais insuffisant pour les foyers étant trop nombreux ou pour un couple qui serait en télétravail.

Il n’existe pas de box 4G chez Sosh, néanmoins cet opérateur propose des offres Internet sans engagement.

Quel opérateur 4G capte le mieux chez moi ? Avant toute chose il faut savoir qu’il y’ a 91% du territoire qui est au moins couvrir par un opérateur. Cela signifie qu’il existe encore 9% de zones blanches en France, c’est-à-dire des zones qui ne peuvent pas profiter pleinement d’Internet. Orange est l’opérateur qui possède le réseau le plus performant. Cependant, aujourd’hui tous les opérateurs couvrent plus de 80% du territoire français. Il faut savoir que le gouvernement avait pour but de réduire les zones blanches d’ici 2020, objectif qui n’a été respecté.

La Box 4G de Free :

La 4G box de chez Free est aussi vendue sans engagement (comme toutes les offres 4G box disponibles sur le marché). C’est une offre qui se distingue grâce à plusieurs choses :

Elle propose 250 Go d’Internet ;

C’est l’offre la moins chère du marché ;

Elle propose un bon débit.

Free est considéré comme le leader des opérateurs low-cost. En effet, c’est le seul qui n’est pas relié à un opérateur classique. Aujourd’hui, Free est considéré comme le champion des prix bas. Il est celui qui propose les offres les moins chères du marché.

La box 4G de SFR

L’offre box 4G de SFR ressemble beaucoup à celle d’Orange. En effet, elle est sans engagement, propose aussi 200 Go d’Internet, le tarif est sensiblement le même.

Néanmoins, l’avantage principal de cette offre c’est le débit que propose l’offre 4G box de chez SFR. Elle propose un débit descendant allant jusqu’à 593 Mb/s, et un débit ascendant pouvant aller jusqu’à 75 Mb/s.

La 4G box de chez SFR présente de nombreux avantages concernant les services qu’elle propose. Concernant l’enveloppe Internet, sachez qu’il est possible de recharger sa 4G box si vous avez consommé toute les datas disponibles. SFR propose des recharges de 50 Go et de 100 Go qui sont disponibles depuis votre espace client.

Tout comme pour Sosh, il n’y a pas d’offre 4G box chez RED by SFR. Mais cet opérateur propose aussi des offres ADSL et fibre très avantageuses.

La 4G box de Bouygues Telecom :

L’offre box 4G de Bouygues se distingue des autres offres. En effet, c’est la seule offre qui propose de l’Internet en illimité avec sa 4G box. Cela peut représenter un avantage certain pour les personnes en télétravail par exemple.

Attention ! Avant de souscrire une offre avec de l’Internet en illimité, il est important de vérifier sa consommation d’Internet. En effet, cela ne sert à rien de souscrire une offre avec une telle enveloppe Internet si vous en n’avez pas l’utilité. Cela vous coûtera plus cher car l’offre ne conviendra pas à vos besoins. Il est possible de vérifier sa consommation Internet dans les réglages de son téléphone.

C’est aussi une offre sans engagement. Néanmoins cette offre présente aussi plusieurs inconvénients :

Le prix est très élevé ;

Le débit proposé est assez bas.

De fait, le tarif peut s’expliquer par les services que proposent l’offre. Néanmoins, l’opérateur doit améliorer le débit qu’il propose s’il veut attirer davantage de clients.

Quels sont les tarifs des 4G box sans engagement ?

Les tarifs des 4G Box sont tous sensiblement les mêmes, les prix se situent entre 30€ et 40€ en moyenne. L’offre la moins chère étant celle de Free qui s’affiche à 29,99€/mois.

Il n’est pas possible d’avoir une box 4G sans abonnement, néanmoins cet abonnement est sans engagement. Cela signifie qu’il est possible de le résilier à n’importe quel moment.

Voici ce qui peut expliquer le prix des différentes 4G box du marché ;

L’enveloppe Internet proposé ;

Les options qui sont disponibles ;

Le réseau de l’opérateur

Free est l’opérateur qui propose l’offre la moins. Cela peut s’expliquer par le fait que ce soit le seul opérateur low-cost à proposer une offre 4G box. L’offre de Free est donc très attractive car elle propose de nombreux services (250 Go d’Interner( et est affichée à un prix très avantageux

Trouvez l’opérateur qui vous convient le mieux grâce à papernest ! 09 72 50 77 40

Trouvez l’opérateur qui vous convient le mieux grâce à papernest ! Je clique ici

Quels sont les autres moyens d’avoir Internet sans box ?

Les box 4G sont un bon moyen pour avoir Internet sans box à proprement parlé. Néanmoins, il existe aujourd’hui plusieurs alternatives aux box ADSL ou fibre :

Les clés 4G ; Les hotspots ; Par satellite ; Le partage de connexion

Ces différents moyens d’avoir Internet sans box se font toujours sans engagement. Ces alternatives peuvent donc représenter de bonnes alternatives aux box 4G sans engagement.

Comment avoir Internet à la maison sans ligne téléphonique ? Pour avoir Internet sans ligne téléphonique il ne faut pas souscrire une offre box ADSL ou fibre. La box 4G sans engagement peut être un bon moyen d’avoir Internet sans ligne téléphonique. Cependant, tous les autres moyens d’avoir Internet sans box permettent aussi d’accéder à Internet sans avoir de ligne téléphonique.

Les clés 4G :

Les clés 4G sont beaucoup utilisées en cas de déplacement pour avoir une bonne connexion Internet. Elle présente des avantages non négligeables :

Permet d’avoir Internet qu’importe l’endroit où on se trouve ;

De plus en plus développées par les différents opérateurs.

L’aspect nomade de la clé 4G présente donc un réel avantage. De plus, tout comme les box 4G elles sont sans engagement donc il est beaucoup plus facile de résilier son offre.

Cependant, les clés 4G présentent aussi de nombreux inconvénients :

Le tarif est souvent très élevé ;

L’enveloppe Internet est souvent pas très haute ;

Le débit proposé n’est pas toujours au top ;

Il est difficile d’avoir du réseau vraiment partout.

Ces défauts sont aussi à prendre en compte si une personne est intéressée par les clés 4G. La page suivante développe en détail les différentes offres proposées par les FAI : Clé 4G comparatif.

Les hotspots :

Ce sont les réseaux publics de chaque opérateur. En effet, lorsqu’un client souscrit une offre chez un opérateur il a accès à deux réseaux :

Un réseau privé ; Un réseau public qui est ouvert aux autres personnes ayant souscris une offre chez le même opérateur.

Il faut tout de même faire attention à ce genre de réseaux car ils ne sont pas sécurisés, ils sont donc dangereux. Ils sont donc à utiliser qu’en cas de nécessité. De plus, ce sont souvent des réseaux de mauvaises qualités.

Par satellite :

Certaines personnes ont accès à Internet grâce à un satellite. Néanmoins, cette méthode n’est pas très pratique car l’installation du satellite est très technique (il faut trouver le bon angle et la bonne altitude).

De plus, il n’est pas possible de souscrire une offre chez un opérateur lambda avec cette installation. Il faut donc passer par des opérateurs alternatifs, ce qui peut représenter un risque en cas de problème car rien ne garantit que le service client sera vraiment présent.

Le partage de connexion :

Avant toute chose pour effectuer un partage de connexion il faut avoir souscris une offre mobile avec une enveloppe Internet intégrée.

C’est sûrement la manière la plus simple d’avoir accès à Internet sans box. Néanmoins, de nombreuses offres mobiles sont avec engagement. Seulement les opérateurs low-cost proposent des offres mobiles sans engagement.

De plus, il existe que très peu de forfaits mobiles qui proposent de l’Internet en illimité. Par conséquent, il faut s’assurer d’avoir une assez bonne enveloppe internet pour ne pas se retrouver en débit réduit.

Quels sont les autres box Internet sans engagement ?

Les box 4G sans engagement ne sont pas le seul moyen de souscrire une offre Internet sans engagement. De fait certains opérateurs proposent aussi des box ADSL et fibre sans engagement et à des tarifs avantageux.

Voici un tableau qui récapitules les différentes offres box ADSL et fibre sans engagement :



Comparatif des offres Internet sans engagement des principaux fournisseurs d'accès à Internet (janvier 2023) : Offre Débit Téléphonie Télévision Prix

Freebox Pop ADSL 15 Mb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 220 chaînes, 100h d'enregistrement inclus 30€

Freebox Delta ADSL 15 Mb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 280 chaînes, 100h d'enregistrement inclus 30€

Freebox Pop Fibre Fibre 5 Gb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 220 chaînes, 100h d'enregistrement inclus 30€

Freebox Delta Fibre Fibre 8 Gb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 280 chaînes, 100h d'enregistrement inclus 40€

Red by SFR ADSL Wifi 5 20 Mb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 35 chaînes 19 €

Red by SFR Fibre Wifi 5 1 Gb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 35 chaînes 19 €

Boîte Sosh ADSL 15 Mb/s Appels illimités vers fixes Appli TV d'Orange (offerte sur demande) 19,99€

Boîte Sosh Fibre 300 Mb/s Appels illimités vers fixes Appli TV d'Orange (offerte sur demande) 19,99€ Annonce - Sélection non exhaustive d'offres opérateurs classées par ordre alphabétique parmi 3 opérateurs partenaires (Free, RED by SFR, Sosh) présentés en premier et 0 opérateurs non partenaires (). Référencement gratuit. En savoir plus ici.



Ces offres ADSL sont des offres sans engagement. Les box 4G sans engagement ne doivent être qu’une alternative à ces offres.

En effet, les 4G box sont surtout faites pour les foyers vivant dans des zones blanches et qui ne sont pas éligibles aux offres ADSL ou fibre. Il faut savoir qu’une 4G box ne permet pas d’avoir une aussi bonne connexion Internet qu’avec une box ADSL ou fibre. C’est pour cela qu’il faut davantage privilégier les offres box traditionnelles qui permettent d’avoir la meilleure connexion possible.

Comparez les différentes offres 4G box avec papernest ! 09 72 50 77 40

Comparez les différentes offres 4G box avec papernest ! Je clique ici

Quelle 4G box sans engagement choisir ?

Malgré le fait qu’il y ait pour l’instant seulement 4 offres 4G box, il peut s’avérer tout de même difficile de faire un choix. Le choix peut s’avérer d’autant plus difficile que toutes les offres se ressemblent beaucoup (que ce soit dans les services qu’elles proposent que dans leurs tarifs).

Pour choisit une 4G box sans engagement, il faut prendre en compte plusieurs critères.

Quels sont les critères à prendre en compte pour choisir sa 4G box sans engagement ?

Avant de souscrire une offre 4G box il est important de prendre en compte plusieurs choses, voici donc une liste de critères pour choisir la 4G box qui convient le mieux :

Sa localisation ; Le débit qui est proposé ; L’enveloppe Internet qui est proposée ; Le prix ; L’opérateur (il faut choisir celui qu’on capte le mieux dans sa ville) ; Le nombre de personnes vivant dans le foyer ; Le nombre d’appareils qui seront connectés à la box 4G.

Ces critères vont permettre aux client de choisir l’offres qui leur convient le mieux à leurs besoins.

Choisir sa 4G box en fonction du tarif

Le prix est un argument de choix lorsqu’une personne souhaite souscrire une offre 4G box. Il faut savoir que la souscription d’une offre 4G box implique de payer des mensualités (ce qui représente l’abonnement) jusqu’au moment de la résiliation.

Concernant le tarif l’offre box 4G de chez Free est la plus avantageuse. En effet, c’est l’offre qui représente le meilleur compromis entre une bonne enveloppe Internet (250 Go) et un tarif plus qu’avantageux. Free propose le prix le plus bas alors que ce n’est pas l’offre qui promet la plus petite enveloppe Internet(En effet, les offres d’Orange et de SFR propose une plus petite enveloppe Internet).

Concernant les tarifs, il faut aussi savoir que de nombreux opérateurs proposent d’offrir le premier ou de le rembourser si le client n’est pas satisfait. Cela représente un réel avantage par rapport aux offres ADSL ou fibre classiques.

De plus, Bouygues Telecom est le seul opérateur à changer le prix après 1 an. C’est quelque chose d’assez rare car les offres 4G box sont vendues sans engagement.

Choisir sa 4G box en fonction de sa localisation

La localisation est aussi un critère important lorsqu’on souscrit une offre 4G box. En effet, c’est la première alternative pour les personnes vivant en zones blanches et qui ne sont pas éligibles aux offres ADSL et fibre.

Le saviez-vous ? Aujourd’hui 92% des français peuvent profiter d’une connexion ADSL ou fibre. Pour les autres, il faut trouver une alternative qui permette d’avoir accès à une bonne connexion Internet. Une 4G box peut représenter une bonne alternative pour avoir une bonne connexion Internet même pour les foyers vivant en zone blanche.

La localisation est important car tous les opérateurs ne couvrent pas les mêmes zones. Il faut donc au préalable regarder avec quel opérateur vous captez le mieux dans votre ville.

C’est quelque d’essentielle car c’est ce qui va détermine la qualité de la connexion Internet. En effet, plus le client choisit un opérateur qui est performant dans sa ville, plus sa connexion Internet sera aussi performante.

Quel débit faut-il espérer avec une box 4G sans engagement ?

Le débit est aussi quelque chose d’important car c’est aussi ce qui va déterminer la qualité de la connexion Internet. Les box 4G offrent une connexion avec un très haut débit, c’est pour cela qu’elles représentent une bonne alternative pour les personnes ayant une mauvaise connexion ADSL.

Pour calculer la performance du débit, il faut s’intéresser à 3 choses :

Le débit descendant ; Le débit ascendant ; Le ping.

C’est grâce à ces 3 choses que le client pourra vérifier la qualité de sa connexion Internet. De plus, il existe des tests pour regarder la qualité du débit.

Aujourd’hui les 4G box proposent un débit allant de 100 Mb/s jusqu’à 320 Mb/s pour le débit descendant. Concernant le débit ascendant, les 4G box proposent un débit moyen de 50 Mb/s. Cela représente donc un très haut débit, mais inférieur à celui d’une box ADSL ou fibre.

Trouvez l’offre 4G box qui vous convient le mieux grâce à papernest ! 09 72 50 77 40

Trouvez l’offre 4G box qui vous convient le mieux grâce à papernest ! Je clique ici

Choisir sa box Internet en fonction du nombre de datas proposées

L’enveloppe Internet est aussi quelque chose d’important pour choisir sa 4G box sans engagement. Avant toute chose, il faut savoir que toutes les offres box 4G proposent un nombre conséquent de datas (minimum 200 Go avec les offres d’Orange et de SFR).

Attention ! Certains opérateurs offrent un peu moins de datas (Orange et SFR) mais proposent d’acheter des recharges au cas où le client utilise toute l’enveloppe Internet. En effet, Orange et SFR proposent d’acheter des recharges de 50 Go et 100 Go sur leurs services clients.

Bouygues Telecom est le seul opérateur qui propose une offre 4G box sans engagement avec de l’Internet en illimité. C’est assez rare qu’un opérateur propose une offre 4G en illimité.

Avant de souscrire une offre 4G box, il est important de définir ses besoins concernant le nombre de datas nécessaire. Il est facile de le voir dans les réglages de son téléphone. Cela évitera de payer des frais inutiles et donc vous fera économiser de l’argent.

Choisir sa 4G box en fonction du nombre de personnes et du nombre d’appareils connectés à la 4G box

Le nombre de personnes vivant dans le foyer est aussi un critère important. En effet, les offres 4G box sans engagement proposent un très haut débit. Néanmoins, s’il ya trop de personnes qui sont connectées sur la 4G box, le débit proposé peut s’avérer trop bas.

De plus, il ne faut pas que le nombre d’appareils connectés à la 4G box soit trop élevé. S’il y’ a trop d’appareils connectés, le débit proposé peut s’avérer insuffisant.

Quels sont les avantages de souscrire une offre sans engagement ?

Il y a de nombreux avantages à souscrire une offre sans engagement. Toutes les offres 4G box sont souscrites sans engagement, néanmoins avant de souscrire une offre sans engagement il faut vérifier plusieurs choses :

La qualité de la connexion Internet ;

Une bonne couverture dans beaucoup de zones ;

Un nombre assez important de datas (du moins qui soit suffisant pour la consommation personnelle du client) ;

Le prix des différents abonnements ;

Les options qui sont disponibles avec chaque offre.

Ce sont avec ces critères qu’il est possible de choisir l’offre sans engagement la plus adaptée à ses besoins.

Le saviez-vous ? L’avantage principal de souscrire une offre sans engagement c’est qu’il n’y a aucun frais de résiliation à payer. En effet, chez certains opérateurs ces coups de résiliation peuvent s’avérer très coûteux, cela représente donc un grand avantage de ne pas en avoir.

De plus, les offres sans engagement coûtent souvent moins chères que les autres offres du marché. En moyenne, elles coûtent deux fois moins chères que les autres offres.

Leurs tarifs s’expliquent aussi par le fait que les offres sans engagement sont souvent proposées par les opérateurs low-cost. À titre comparatif, les box 4G sont toutes proposées sans engagement.

Quels sont les inconvénients de souscrire une offre sans engagement ?

Malgré tous les avantages qui sont présents à souscrire une offre 4G box sans engagement, il existe aussi quelques inconvénients :

Il ne faut pas espérer avoir des réductions sur votre téléphone ;

Les opérateurs low-cost qui proposent ces offres sans engagement ont un service client qui peut s’avérer inefficace.

Par conséquent, ce sont des inconvénients qui ne concernent pas les offres 4G box sans engagement. Elles représentent donc l’alternative parfaite pour les personnes qui ne sont pas éligibles aux offres ADSL.

Le principal inconvénient des offres 4G box sans engagement c’est le débit qu’elles proposent. En effet, mêmes si elles proposent un très haut débit, la connexion Internet sera toujours moins performante qu’avec une connexion ADSL ou fibre. C’est pour cela que les conseillers telecom ne proposent les box 4G qu’aux personnes qui n’ont pas une bonne connexion ADSL.

Si vous souhaitez en savoir davantage sur le sujet, nous vous invitons à lire cet article.

Trouvez l’offre 4G box sans engagement qui vous convient le mieux avec papernest ! 09 72 50 77 40

Trouvez l’offre 4G box sans engagement qui vous convient le mieux avec papernest ! Je clique ici

FAQ

Pourquoi utiliser une 4G box ?

Une 4G box peut s'avérer très utile pour les personnes qui ne sont pas éligibles aux offres ADSL et fibre. Elle permet d'avoir accès à un très haut débit mais la connexion sera toujours moins performante qu'une connexion ADSL ou fibre.

Quoi choisir entre une clé 4G et une box 4G ?

Une clé 4G est surtout utile pendant les voyages. Néanmoins, elle ne propose pas un haut débit. De plus, les offres clé 4G ne proposent pas une grande enveloppe Internet. À contrario, les box 4G doivent rester dans un lieu fixe. Cependant, les offres 4G box sans engagement proposent plus de datas et un meilleur débit.