Comment faire un comparatif des box 4G en France ?

Box 4G comparatif : quels sont les différents forfaits ?

À quoi sert un comparatif box 4G ?

Réaliser un comparatif box 4G est utile lorsque l’on veut trouver la meilleure box 4G sans perdre le temps de faire le tour de tous les abonnements box 4G proposés par les fournisseurs d’accès à internet (FAI).

Ainsi, grâce au comparatif, il est possible de dénicher en seulement quelques minutes la box 4G au meilleur rapport qualité/prix. Ce type de box internet qui fonctionnent via le réseau 4G (comme les mobiles) est principalement destiné aux habitants des zones blanches.

Qu'est-ce qu'une zone blanche ? Une zone blanche est une zone qui n’est couverte ni par l’ADSL, ni par la fibre optique. Si vous habitez dans une zone blanche, vous ne pouvez avoir accès internet que via une box 4G ou par satellite.

Box 4G comparatif : quels sont les prix ?

Afin de faire face aux besoins des habitants des zones blanches et de réduire la fracture numérique, le gouvernement a obligé tous les principaux fournisseurs d’accès à internet à proposer au moins une offre de box 4G dans leur catalogue. Ainsi, on retrouve une box 4G chez :

Orange ;

Free ;

Bouygues ;

SFR.

En ce qui concerne le prix, les box 4G sont légèrement plus chères que les box classiques, mais les abonnés peuvent bénéficier de réductions durant la première année d’abonnement. Pour trouver la meilleure box 4G, rien de mieux que d’établir un comparatif.

Comparatif des box 4G des principaux fournisseur d’accès à internet en janvier 2023 :



Comparatif des box 4G des principaux fournisseurs d'accès à Internet (janvier 2023) : Offre Internet Options Télévision Téléphonie Prix

4G Box Débit Internet illimité 70 chaînes 32€99

Box 4G+ 250 Go - - 29,99€

4G Home Accédez jusqu'à 70 chaînes TV sur vos ordinateurs, tablettes ou mobiles.En option sur téléviseur avec la Clé TV à 3,99€/mois.

SFR Fibre Starter Netflix et Bouquet Famille inclus pendant 6 mois puis 13,49€/mois ou Disney+ et Bouquet Famille inclus pendant 6 mois puis 8,99€/mois SFR Box 8 TV - Image 4K HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, enceinte connectée (Inclus) / 200 Chaînes et services TV (Inclus) Appels illimités vers les Fixes et Mobiles en France (Inclus) 32€



Peut-on faire un comparatif des box 4G sans engagement ?

Tous les abonnements de box 4G ont la particularité d’être des abonnements sans engagement. L’abonné est donc libre de résilier son contrat et de souscrire chez un autre fournisseur d’accès à internet quand il le souhaite.

En revanche, même si elles sont sans engagement, les box 4G ne présentent pas toutes les mêmes fonctionnalités que les box internet classiques. En effet, certaines ne disposent pas de la téléphonie fixe, tandis que d’autres n’incluent pas la télévision.

Quelles sont les box 4G sans téléphonie fixe ?

La Box 4G Home d’Orange ;

La Box 4G de Free ;

La 4G Box de Bouygues.

Quelles sont les box 4G sans télévision ?

La Box 4G de Free ;

La Box 4G de SFR.

Néanmoins, en dehors des box 4G, on trouve plusieurs offres internet sans engagement.

Comparatif des box internet sans engagement en janvier 2023 :



Comparatif des offres Internet sans engagement des principaux fournisseurs d'accès à Internet (janvier 2023) : Offre Débit Téléphonie Télévision Prix

Freebox Pop ADSL 15 Mb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 220 chaînes, 100h d'enregistrement inclus 30€

Freebox Delta ADSL 15 Mb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 280 chaînes, 100h d'enregistrement inclus 30€

Freebox Pop Fibre Fibre 5 Gb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 220 chaînes, 100h d'enregistrement inclus 30€

Freebox Delta Fibre Fibre 8 Gb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 280 chaînes, 100h d'enregistrement inclus 40€

Red by SFR ADSL Wifi 5 20 Mb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 35 chaînes 19 €

Red by SFR Fibre Wifi 5 1 Gb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 35 chaînes 19 €

Boîte Sosh ADSL 15 Mb/s Appels illimités vers fixes Appli TV d'Orange (offerte sur demande) 19,99€

Boîte Sosh Fibre 300 Mb/s Appels illimités vers fixes Appli TV d'Orange (offerte sur demande) 19,99€ Annonce - Sélection non exhaustive d'offres opérateurs classées par ordre alphabétique parmi 3 opérateurs partenaires (Free, RED by SFR, Sosh) présentés en premier et 0 opérateurs non partenaires (). Référencement gratuit. En savoir plus ici.

Comparatif box 4G : Quelle est la meilleure box 4G ?

Quelles sont les particularités de la box 4G d’Orange ?

La box 4G d’Orange, appelée 4G Home, est une box qui propose uniquement internet et la télévision. Elle permet ainsi un accès à la TV d’Orange avec plus de 70 chaînes sur mobile et tablette.

La 4G Home est une box sans engagement qui permet de bénéficier de 200 Go d’internet pour un prix de 36,99€ par mois.

Hormis la box 4G, le fournisseur d’accès à internet Orange propose également des box ADSL et fibre optique. Il s’agit d’ailleurs du fournisseur dont le réseau de fibre est le mieux déployé en France.

Comparatif des offres internet d’Orange en janvier 2023 :

Nom de l’offre Type de connexion Débit ascendant Débit descendant Téléphonie Télévision Engagement Prix de l’abonnement Livebox ADSL 600 Mb/s 1 Gb/s appels illimités vers les fixes jusqu'à 140 chaînes TV incluses engagement 12 mois 19,99 €/mois pendant 12 mois puis 36,99 €/mois Livebox Fibre jusqu’à 400 Mb/s jusqu’à 400 Mb/s appels illimités vers les fixes jusqu'à 140 chaînes TV incluses engagement 12 mois 19,99 €/mois pendant 12 mois puis 41,99 €/mois Livebox Up ADSL 600 Mb/s 1 Gb/s appels illimités vers les fixes et les mobiles de France, Europe, USA et Canada jusqu'à 140 chaînes TV incluses engagement 12 mois 29,99 €/mois pendant 12 mois puis 44,99 €/mois Livebox Up Fibre jusqu’à 600 Mb/s jusqu'à 2 Gb/s partagés et 1 Gb/s par équipement appels illimités vers les fixes et les mobiles de France, Europe, USA et Canada jusqu'à 140 chaînes TV incluses engagement 12 mois 29,99 €/mois pendant 12 mois puis 49,99 €/mois

Quelles sont les particularités de la box 4G de Free ?

La box 4G du fournisseur Free est la moins chère du marché. En effet, elle est à un tarif de 29,99€ par mois avec le premier mois offert. Cependant, elle ne dispose ni de la téléphonie fixe, ni de la télévision. Enfin, le débit internet avec cette box 4G est de 250 Go.

La 4G box n’est pas la seule box internet à bas prix chez le fournisseur Free. Ce fournisseur d’accès à internet est réputé pour être l’un des moins chers du marché des télécoms.

Comparatif des offres internet de Free en janvier 2023 :

Nom de l’offre Type de connexion Débit ascendant Débit descendant Téléphonie Télévision Engagement Prix de l’abonnement Freebox Revolution ADSL inférieur à 1 Mb/s entre 1 Mb/s et 15 Mb/s appels illimités vers les fixes et les mobiles de France + les fixes de plus de 110 destinations plus de 280 chaînes TV incluses et disque dur de 250 Go engagement 12 mois 19,99 €/mois pendant 12 mois puis 44,99 €/mois Freebox Revolution Fibre jusqu’à 600 Mb/s jusqu'à 1 Gb/s partagés et 1 Gb/s par équipement appels illimités vers les fixes et les mobiles de France + les fixes de plus de 110 destinations plus de 280 chaînes TV incluses et disque dur de 250 Go engagement 12 mois 19,99 €/mois pendant 12 mois puis 44,99 €/mois Freebox Pop ADSL inférieur à 1 Mb/s entre 1 Mb/s et 15 Mb/s appels illimités vers les fixes et les mobiles de France + les fixes de plus de 110 destinations plus de 220 chaînes TV incluses, 100h d'enregistrement inclus sans engagement 29,99 €/mois pendant 12 mois puis 39,99 €/mois Freebox Pop Fibre jusqu’à 700 Mb/s jusqu’à 5 Gb/s partagés appels illimités vers les fixes et les mobiles de France + les fixes de plus de 110 destinations plus de 220 chaînes TV incluses, 100h d'enregistrement inclus sans engagement 29,99 €/mois pendant 12 mois puis 39,99 €/mois Freebox Delta S ADSL inférieur à 1 Mb/s entre 1 Mb/s et 15 Mb/s appels illimités vers les fixes et les mobiles de France + les fixes de plus de 110 destinations - sans engagement 39,99 €/mois Freebox Delta S Fibre 600 Mb/s jusqu'à 8 Gb/s appels illimités vers les fixes et les mobiles de France + les fixes de plus de 110 destinations - sans engagement 39,99 €/mois Freebox Delta ADSL inférieur à 1 Mb/s entre 1 Mb/s et 15 Mb/s appels illimités vers les fixes et les mobiles de 23 destinations + les fixes de plus de 110 destinations plus de 280 chaînes TV incluses sans engagement 39,99 €/mois pendant 12 mois puis 49,99 €/mois Freebox Delta Fibre jusqu'à 700 Mb/s jusqu'à 8 Gb/s appels illimités vers les fixes et les mobiles de 23 destinations + les fixes de plus de 110 destinations plus de 280 chaînes TV incluses sans engagement 39,99 €/mois pendant 12 mois puis 49,99 €/mois

Quelles sont les particularités de la box 4G de Bouygues ?

La 4G Box de Bouygues se démarque des autres box 4G en proposant un débit internet illimité. Elle dispose également d’un accès à la TV de Bouygues et à plus de 70 chaînes via l’application B.TV. Malgré l’absence d’une option pour le téléphone fixe, cette box est à 32,99€ par mois pendant un an puis 42,99€ par mois.

Si l’on recherche une box internet plus classique, Bouygues possède aussi plusieurs offres ADSL et fibre.

Comparatif des offres internet de Bouygues en janvier 2023 :

Nom de l’offre Type de connexion Débit ascendant Débit descendant Téléphonie Télévision Engagement Prix de l’abonnement Bbox Fit ADSL entre 0,5 Mb/s et 1Mb/s entre 1 Mb/s et 15 Mb/s appels illimités vers les fixes de France et plus de 110 destinations - engagement 12 mois 15,99 €/mois pendant 12 mois puis 26,99 €/mois Bbox Fit Fibre 200 Mb/s 300 Mb/s appels illimités vers les fixes de France et plus de 110 destinations - engagement 12 mois 15,99 €/mois pendant 12 mois puis 29,99 €/mois Bbox Must ADSL entre 0,5 Mb/s et 1Mb/s entre 1 Mb/s et 15 Mb/s appels illimités vers fixes et les mobiles de France et vers fixes de plus de 110 pays plus de 180 chaînes TV et enregistreur TV 100h engagement 12 mois 22,99 €/mois pendant 12 mois puis 36,99 €/mois Bbox Must Fibre 400 Mb/s 1 Gb/s appels illimités vers fixes et les mobiles de France et vers fixes de plus de 110 pays plus de 180 chaînes TV, enregistreur TV 100h, décodeur TV Bbox 4K engagement 12 mois ou 24 mois pour l'offre comprenant la Smart TV de Samsung 22,99 €/mois pendant 12 mois puis 39,99 €/mois Bbox Ultym ADSL entre 0,5 Mb/s et 1Mb/s entre 1 Mb/s et 15 Mb/s appels illimités vers fixes et les mobiles de France, Europe et Suisse + vers fixes de plus de 110 destinations plus de 180 chaînes TV, enregistreur TV 100h, décodeur TV Bbox 4K engagement 12 mois 28,99 €/mois pendant 12 mois puis 40,99 €/mois Bbox Ultym Fibre 600 Mb/s 2 Gb/s appels illimités vers fixes et les mobiles de France, Europe et Suisse + vers fixes de plus de 110 destinations plus de 180 chaînes TV, enregistreur TV 100h, décodeur TV Bbox 4K engagement 12 mois ou 24 mois pour l'offre comprenant la Smart TV de Samsung 28,99 €/mois pendant 12 mois puis 46,99 €/mois

Quelles sont les particularités de la box 4G de SFR ?

La box 4G du fournisseur SFR présente des similitudes avec les autres box 4G, notamment en ce qui concerne le débit internet (200 Go). En revanche, elle se différencie grâce à la téléphonie fixe qui offre des appels illimités vers les fixes et les mobiles en France.

De plus, la 4G box de SFR est à 35€ par mois, mais le premier mois est remboursé si l’abonné n’est pas satisfait et décide de changer de fournisseur d’accès à internet.

Bien entendu, SFR possède également des offres fibres et ADSL pour les foyers qui n’ont pas besoin de box 4G.

Comparatif des offres internet de SFR en janvier 2023 :

Nom de l’offre Type de connexion Débit ascendant Débit descendant Téléphonie Télévision Engagement Prix de l’abonnement Box SFR ADSL 1 Mb/s 20 Mb/s appels illimités vers les fixes et mobiles de France 160 chaînes TV incluses engagement 12 mois à partir de 16 €/mois pendant 24 mois puis jusqu'à 33 €/mois Box SFR Fibre 500 Mb/s jusqu'à 1 Gb/s appels illimités vers les fixes de France + 100 pays 160 chaînes TV incluses engagement 12 mois à partir de 26 €/mois pendant 24 mois puis jusqu'à 45 €/mois Box SFR Power ADSL 1 Mb/s 20 Mb/s appels illimités vers les fixes et mobiles de France 200 chaînes TV incluses engagement 12 mois à partir de 24 €/mois pendant 12 mois puis 38 €/mois Box SFR Power Fibre 500 Mb/s jusqu'à 2 Gb/s appels illimités vers les fixes et mobiles de France + 100 pays 200 chaînes TV incluses engagement 12 mois à partir de 34 €/mois pendant 12 mois puis jusqu'à 50 €/mois

Existe-t-il une box 4G chez Sosh ?

Le fournisseur d’accès à internet low-cost Sosh ne possède pas d’offre de box 4G dans son catalogue. En tant que filiale d’Orange, Sosh utilise le réseau de sa maison-mère. Ainsi, pour bénéficier d’une box 4G sur le réseau Orange, il faut directement souscrire à la 4G Home.

Cependant, les offres internet en ADSL ou en fibre optique chez Sosh sont très avantageuses car elles font partie des moins chères du marché.

Comparatif des offres internet de Sosh en janvier 2023 :

Nom de l’offre Type de connexion Débit ascendant Débit descendant Téléphonie Télévision Engagement Prix de l’abonnement Boite Internet ADSL inférieur à 1 Mb/s entre 1 Mb/s et 15 Mb/s appels illimités vers les fixes de plus de 100 destinations - sans engagement à partir de 14,99 €/mois Boite Internet Fibre jusqu'à 300 Mb/s jusqu'à 300 Mb/s appels illimités vers les fixes de plus de 100 destinations - sans engagement à partir de 14,99 €/mois puis 29,99 €/mois

Existe-t-il une box 4G chez Red by SFR ?

À l’instar de Sosh, Red by SFR ne propose pas de box 4G. Pour bénéficier de cette box, il faut donc se rapprocher de sa maison-mère à savoir SFR.

Red by SFR fait partie intégrante des fournisseurs d’accès à internet dits « low-cost » au même titre que Sosh et Free. Il est donc très prisé des consommateurs qui recherchent une box internet moins chère.

Comparatif des offres internet de Red by SFR en janvier 2023 :

Nom de l’offre Type de connexion Débit ascendant Débit descendant Téléphonie Télévision Engagement Prix de l’abonnement RED Box ADSL 1 Mb/s entre 1 Mb/s et 20 Mb/s appels illimités vers les fixes et mobiles de plus de 100 destinations 35 chaînes sans engagement à partir de 17 €/mois RED Box Fibre 300 Mb/s jusqu'à 300 Mb/s appels illimités vers les fixes et mobiles de plus de 100 destinations 35 chaînes sans engagement à partir de 23 €/mois

