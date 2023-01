Comment couvrir son ordinateur avec son assurance habitation ?

Pourquoi souscrire une assurance habitation pour son ordinateur ?

Si vous souscrivez une assurance habitation qui couvrira votre ordinateur en cas de sinistre, cela vous permettra d’être dédommagé par votre assureur, en cas de dégât.

Comment avoir une garantie en cas de sinistre sur son ordinateur ?

Avoir une garantie sur son ordinateur n’est pas systématique. En effet, si vous prenez une assurance multirisques habitation, alors la dégradation de vos biens nomades constitue une garantie optionnelle.

Qu'est-ce qu'une assurance multirisques habitation ? Une assurance multirisques habitation est l’assurance qui offre le plus de garanties. Elle offre trois volets de garantie minimum : la responsabilité civile, la responsabilité civile privée et les dommages aux biens. C’est l’assurance la plus souscrite en France.

Voici une liste des garanties habituelles de l’assurance multirisques habitation :

En plus de ces garanties, il est possible d’ajouter plusieurs garanties optionnelles. Il n’est pas possible de toutes les citer, étant donné qu’elles vont dépendre du contrat que vous choisissez et de la compagnie d’assureur dans laquelle vous souscrivez le contrat. Il y a par exemple :

vol et vandalisme ;

biens mobiles : couverture du vol et/ou de la dégradation de vos biens nomades ;

vol d’objets de valeur ;

installations de jardin ;

instruments de musique ;

assurance scolaire…

Comment souscrire une assurance habitation pour son ordinateur ?

Vous venez d’arriver dans votre nouveau logement et vous devez souscrire une assurance habitation ? Vous souhaitez que votre ordinateur soit couvert en cas de sinistre ? Alors il est conseillé de souscrire une assurance multirisques habitation.

Pour ce faire, vous n’avez qu’à contacter l’assureur de votre choix. La plupart des assureurs permettent de souscrire le contrat en ligne. Vous n’avez donc pas besoin de vous déplacer pour souscrire votre assurance habitation.

Au moment de souscrire le contrat, vous allez pouvoir remplir un questionnaire où vous indiquerez des informations personnelles, comme :

votre identité et votre situation professionnelle ;

votre adresse ;

la date souhaitée de début de contrat ;

votre statut : si vous êtes propriétaire, locataire ou colocataire ;

l’usage que vous faites du logement : résidence principale ou secondaire ;

les caractéristiques de votre logement : superficie, nombre de pièces, jardin… ;

la valeur de vos biens à assurer ;

les garanties optionnelles souhaitées.

À quoi sert ce questionnaire ? Ce questionnaire permet à l’assureur d’évaluer les risques. Il est obligatoire de répondre à ces questions en toute honnêteté, sans quoi votre déclaration pourrait être considérée sans effet et vos dommages pourraient ne pas être indemnisés.

Une fois ce questionnaire rempli, l’assureur vous fera parvenir une proposition d’assurance, comprenant une fiche d’information sur les prix et les garanties ainsi qu’un exemplaire du projet de contrat et de ses annexes. Si vous êtes d’accord avec cette proposition, alors vous pourrez signer le contrat d’assurance.

Vous ne savez pas quel contrat d'assurance choisir ? Si vous n’arrivez pas à vous décider sur un contrat d’assurance en particulier, dites vous qu’il ne faut pas réfléchir « économies sur le court terme », mais « sécurité sur le long terme ». Faites attention à vous questionner sur les garanties qui pourraient réellement vous intéresser, et n’oubliez pas que l’indemnisation d’un sinistre peut vous coûter très cher.

Si toutefois, après avoir signé votre contrat d’assurance, vous vous rendez compte qu’il ne vous convient pas, alors vous disposez de 14 jours calendaires pour vous rétracter. Néanmoins, ce délai de rétractation ne vaut que si vous avez souscrit votre contrat à distance : par téléphone ou en ligne.

En souscrivant une assurance habitation, vous allez devoir payer une « prime d’assurance ». Cette échéance est généralement due une fois par an. Son prix va dépendre de plusieurs facteurs, comme par exemple :

le type d’habitation ;

la nature de l’habitat ;

le contenu de l’habitat ;

les sinistres passés ;

l’étendue de la couverture choisie…

Si vous souhaitez changer d’assureur, et par conséquent résilier votre contrat, vous allez devoir attendre que la première échéance passe. En effet, il n’est pas possible de résilier son contrat avant cette première échéance. Si vous ne souhaitez pas reconduire le contrat, alors vous devez informer votre assureur deux mois avant l’échéance.

Si la première échéance est déjà passée, alors vous pouvez souscrire un contrat chez un autre assureur à n’importe quel moment. Il ne s’agit pas d’une obligation légale, mais dans la plupart des cas, le nouvel assureur s’occupera de résilier votre ancien contrat.

Si vous voulez résilier votre contrat parce que vous déménagez, alors vous n’avez pas besoin d’attendre la première échéance. Il est seulement nécessaire de prévenir votre assureur de votre sortie des lieux dans un délai de 15 jours.

Quelles sont vos obligations vis-à-vis de votre compagnie d’assurance ?

En souscrivant un contrat d’assurance habitation auprès de votre compagnie d’assurance, vous allez devoir respecter certaines règles. Vous allez ainsi devoir :

respecter des délais pour déclarer un sinistre ;

informer votre assureur de quelconques modifications qui pourraient avoir des conséquences sur le contrat dans les 15 jours calendaires ;

user de bonne foi dans vos déclarations.

Si vous ne respectez pas ces obligations, alors vous pourriez avoir une réduction des indemnités touchées, mais également un devoir d’indemnisation partielle des victimes du sinistre dans lequel il est impliqué.

Votre compagnie d’assurance a également des obligations vis-à-vis de ses assurés : obligation d’information et de conseil.

Dans quels cas la garantie ordinateur de l’assurance habitation fonctionne-t-elle ?

Comme son nom l’indique, l’assurance habitation est une assurance qui permet de vous couvrir s’il arrive un sinistre dans votre logement. En fonction des garanties que vous avez souscrit, si un sinistre a lieu dans votre habitation, et que ce dernier endommage l’un de vos appareils nomades, comme par exemple votre ordinateur portable, alors vous pourrez être dédommagé.

Dans ce cas-là, votre assurance habitation pourra prendre en charge votre ordinateur portable, professionnel ou non, en cas d’écran cassé, s’il a reçu de l’eau ou si l’ordinateur en tant que tel est cassé. En cas d’orage, pour savoir si votre assurance habitation couvre votre ordinateur, il est nécessaire de vérifier les clauses particulières de votre contrat.

Ordinateur endommagé en dehors de votre logement En revanche, si un problème arrive avec votre ordinateur, que vous le cassez ou que vous le vous faites voler, en dehors de votre logement, alors cela ne pourra pas être pris en charge par votre assurance habitation.

Comment déclarer un sinistre ordinateur ?

Si un sinistre est arrivé à votre ordinateur, et que ce type de dommage est couvert par une garantie de votre assurance habitation, alors vous allez devoir faire la déclaration auprès de votre assureur.

Quelles sont les démarches à réaliser ?

Pour informer votre assureur du sinistre qui a eu lieu, vous disposez d’un délai, qui est prévu dans votre contrat. Si ce délai est librement fixé par les compagnies d’assurance, il doit être au minimum de 5 jours ouvrés.

Le moyen de faire la déclaration dépend des compagnies d’assurance, mais est généralement possible :

par téléphone ;

en ligne ;

par courrier recommandé avec accusé de réception.

Pour faire la déclaration du sinistre, il faut également pouvoir prouver ce que vous avancez. Vous devez donc pouvoir justifier les dommages que vous déclarez avoir subi, et pouvoir justifier la valeur des biens. Cela peut se faire grâce à des photos des biens ou par les factures.

Comment rédiger une lettre de sinistre ?

Si vous décidez de rédiger un courrier recommandé avec accusé de réception pour votre assureur, alors il est important de faire apparaître un certain nombre d’informations :

vos coordonnées ;

le numéro de votre contrat d’assurance ;

la description du sinistre ;

l’état des meubles et objets affectés par le sinistre ;

la description des dommages ;

les éventuels dégâts causés à des tiers ;

les coordonnées des victimes, s’il y en a.

Si vous avez une déclaration de sinistre à réaliser, vous pouvez reprendre le modèle ci-dessous :

Lettre de déclaration de sinistre :

(Votre nom, prénom) (Votre adresse postale) (Votre numéro de téléphone) (Votre adresse mail) (Nom de votre compagnie d’assurance) (Adresse postale de votre compagnie d’assurance) Fait à (ville), le (date) Courrier recommandé avec accusé de réception Objet : déclaration d’un sinistre ordinateur Madame, Monsieur, Je suis titulaire d’un contrat d’assurance n°(numéro de votre contrat), souscrit le (date de souscription de votre contrat), auprès de votre compagnie d’assurance. Par la présente, je vous déclare qu’un sinistre sur mon ordinateur a eu lieu le (date du sinistre). Suite à ce sinistre, j’ai pu remarquer : (décrire les circonstances dans lesquelles se sont passées le sinistre, les dommages causés…). Vous trouverez joints à cette lettre les justificatifs liés au sinistre (attestations, factures, photos…). Merci de me faire part de la suite des démarches à réaliser concernant la prise en charge. Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. (Votre nom et signature)

Qu’est-ce qu’une assurance appareil nomade ?

Une assurance appareil nomade est une assurance qui prendra en charge les éventuels dommages causés par un sinistre sur vos appareils nomades (téléphone, ordinateur portable, tablette…).

Pourquoi avoir une garantie pour ses appareils nomades ?

De nos jours, presque tous les foyers sont équipés de smartphones, de tablettes ou d’ordinateur. Si vous souhaitez que vos appareils soient couverts en cas de sinistre dans votre logement, alors il est conseillé de prendre une garantie adéquate.

Qu'est-ce qu'un appareil nomade ? Un appareil nomade est un appareil électronique qui a la particularité d’être autonome et mobile. L’appareil nomade est par exemple : un smartphone, une tablette, un ordinateur portable, un appareil photo…

Quel sera le montant de mon indemnisation ?

Vous avez été victime d’un sinistre dans votre logement, et votre ordinateur a été endommagé par ce sinistre ? Vous vous demandez quel sera le montant de l’indemnisation de la part de la compagnie d’assurance ? Comme l’explique ce site, pour le savoir, il va falloir prendre en compte plusieurs critères, qui vont être la base des calculs faits par les assureurs. Voici donc les critères qui peuvent être pris en compte :

la vétusté, qui correspond à la dépréciation d’un bien au fil des années. Les appareils électroniques, et donc l’ordinateur, est considéré comme étant un bien qui se déprécie très vite ;

la valeur d’usage, qui correspond à la valeur d’un bien neuf, à laquelle on retire un certain coefficient de vétusté. Par exemple, si votre contrat d’assurance prévoit qu’un ordinateur perd 10% de sa valeur chaque année, et qu’on vous vole le vôtre qui avait 4 ans, et dont le prix était de 600€, alors l’indemnisation sera de : 600€ X 60% = 360€ ;

la valeur à neuf : certains assureurs indemnisent en fonction de la valeur à neuf du bien.

Dans tous les cas, le montant de la prise en charge de la compagnie d’assurance sera indiqué dans votre contrat. Vous pouvez donc vous y référer afin de savoir quel montant votre assureur vous versera.

J’ai cassé l’ordinateur d’un ami : mon assurance pourra-t-elle prendre en charge ce dommage ?

L’assurance responsabilité civile prend en charge tous les dommages que vous pourriez causer à une tiers personne, qu’ils soient matériels ou moraux. De même, peu importe la raison du dommage : que ce soit à cause de votre imprudence ou de négligence par exemple.

Si vous avez cassé l’ordinateur d’un de vos amis, vous pourrez donc être couvert. En tant que responsable de l’accident, il faudra contacter votre assurance et faire une déclaration de sinistre responsabilité civile.

FAQ

Comment se faire rembourser son ordinateur par l'assurance ?

Si votre ordinateur a été endommagé suite à un sinistre qui a eu lieu dans votre logement, et si cet appareil est couvert par les garanties de votre contrat d'assurance habitation, alors vous pourrez obtenir soit un remplacement de l'appareil, soit un remboursement ou soit une réparation.

Comment faire marcher la responsabilité civile pour un ordinateur ?

La responsabilité civile permet de prendre en charge les dommages que vous pourriez causer à une personne extérieure à votre foyer. La responsabilité civile ne prend pas en charge les dommages causés à ses propres biens. Il faut systématiquement qu'il y ait l'intervention d'un tiers. Ainsi, vous pourrez faire marcher votre responsabilité civile si vous bousculez une personne extérieure et qu'elle casse son ordinateur.

Comment faire marcher son assurance habitation ?

Si vous êtes victime d'un sinistre dans votre logement, et que ce dernier est couvert par votre assurance habitation, alors vous pourrez la faire marcher. Pour ce faire, vous aurez besoin de déclarer le sinistre auprès de votre assureur, en envoyant votre déclaration en courrier recommandé avec accusé de réception.