Une fois que l’on dispose d’une installation correctement dimensionnée, il faut savoir que la réglementation en vigueur établit une série d’obligations en termes de maintenance de l’installation et de ses équipements. Pour se conformer à ces réglementations, il est conseillé de faire appel à des services de réparation et d’entretien pour le chauffage, les chaudières et d’autres composants.

Pour résoudre cette tâche, il existe deux options. D’une part, le service technique officiel du constructeur, qui est chargé de l’entretien et de la réparation des produits ou équipements agréés par le constructeur. Pour cela, ils proposent généralement des contrats de maintenance. Un autre, un professionnel compétent d’une entreprise de réparation thermique. Par conséquent, on peut signer des contrats d’installation et de maintenance ou signer des contrats de service sur une base régulière.

Services techniques officiels

Les services d’assistance technique (SAT) sont les services techniques officiels proposés par les fabricants d’équipements de chauffage, pour le dépannage plomberie et tous les services qui en sont relatifs. Pour cette raison, les professionnels savent comment cela fonctionne, disposent de pièces d’origine et de pièces de rechange et couvrent la garantie pour les réparations de l’appareil. Cette dernière est particulièrement importante, car, au moment de la mise en service, le professionnel SAT scelle la garantie de l’ensemble de l’installation, y compris l’appareil. En même temps, on assure une garantie de 2 ans ou plus, selon les conditions de chaque constructeur.

On peut accéder au contrat d’entretien et de réparation du service technique officiel pendant toute la durée de vie utile du produit. Ils ont l’approbation du fabricant et toute leur infrastructure est basée sur la qualité et le service au consommateur final. On peut généralement trouver les informations de contact sur un autocollant sur l’appareil.

Assistance technique non-officielle de la marque

Une autre possibilité est que l’installateur qui est également mainteneur réalise l’installation, la mise en route de l’installation de chauffage et l’assistance technique. C’est ce qu’on appelle le service multimarque, qui sont des services d’assistance technique qui gèrent les travaux d’installation, de réparation et de maintenance pour plusieurs marques.

D’autre part, il y a les mainteneurs, qui dépendent du fournisseur d’énergie. Avec la libéralisation du marché de l’énergie, les services d’assistance technique offerts par les compagnies d’énergie, de gaz naturel, etc. se sont multipliés. Ce sont des professionnels qui proposent leurs services sous la marque du prestataire.

En général, les entreprises qui assurent ce type de prestation, soit pour leur propre compte, soit pour le compte d’un énergéticien, ont le statut d’entreprise de maintenance thermique qui leur permet. Il est important que, en tant que consommateurs, on exige et on demande l’accréditation appropriée.

De même, dans le cas de l’installation de chauffage utilisant le gaz comme combustible, les professionnels qui effectuent des travaux d’entretien et de réparation sur les appareils (notamment les chaudières de plus de 24,4 kW), doivent également avoir le statut d’installateurs de gaz et d’appareils à gaz start- agents d’entretien et de réparation (APMR). Ils sont donc conformes aux dispositions du RD 919/2006, qui approuve le Règlement pour l’utilisation et la distribution des gaz combustibles.