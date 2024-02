Vitesse de construction d’une maison à ossature métal

Les entrepreneurs sont souvent confrontés à la construction d’une structure dans des délais serrés. À l’approche des échéances, il doit y avoir un moyen de maintenir l’intégrité et la sécurité de la structure tout en effectuant le travail le plus rapidement possible. Pour ces types de projets, l’acier est une bonne option. L’édification d’une structure en acier est rapide. Comme le souligne HAMEAUX DURABLES, constructeur de maison métallique à Montpellier : acier et métal sont des matériaux facilement disponibles, qui peuvent être fabriqués rapidement selon les spécifications d’un architecte. La charpente métallique s’assemble également rapidement, ce qui permet de réduire le nombre d’heures de travail nécessaires à la réalisation de la tâche.

Robustesse de la construction en acier

L’acier présente l’avantage d’être l’un des matériaux de construction les plus durables et les plus solides qui soient Les constructions à ossature bois peuvent pourrir avec le temps et être victimes d’une infestation d’insectes qui rongent le bois et causent des dommages structurels. L’acier ne pourrit pas comme le bois et ne sera pas dévoré par les termites ou autres insectes rongeurs de bois. L’acier ne se déforme pas non plus dans les changements de température comme le bois et dure beaucoup plus longtemps, ce qui réduit les coûts d’entretien.

Sécurité et écologie de la construction métallique

L’acier est également sûr. Il est suffisamment solide pour résister aux vents de la force d’un ouragan et même aux tremblements de terre selon l’ADEME. En fait, l’acier maximise la capacité de récupération d’une structure après des événements sismiques. Il permet également de protéger les personnes à l’intérieur contre l’effondrement pendant ces événements.

L’acier est un matériau recyclable qui peut être utilisé plusieurs fois dans la construction. Une grande partie de l’acier vendu aujourd’hui a été recyclé lors d’utilisations antérieures. Lorsque des bâtiments ou des ponts sont démolis, près de 100 % de l’acier est recyclé et finalement réutilisable.

Fondations et modularité de la construction métallique

Le métal, bien que plus résistant que le bois ou d’autres matériaux de construction, pèse moins lourd par rapport à la quantité nécessaire pour le support. Ce poids plus léger signifie que les coûts des fondations sont considérablement réduits. La quantité de béton nécessaire dans une fondation pour soutenir l’acier d’un bâtiment est moins importante que pour d’autres matériaux. Les fondations sont donc moins coûteuses.

De même, il arrive que les plans changent dans un bâtiment. La disposition d’une structure particulière peut ne pas toujours être la même, et si elle est construite en métal, cela posera moins de problèmes de transformation ou aménagement. En effet l’acier peut être facilement modifié pour supporter des charges plus lourdes ou pour s’adapter à de nouvelles cages d’escalier, à de nouveaux ascenseurs ou à d’autres changements structurels.

Pour aller plus loin : les kits de construction en acier résidentiels

Les kits de bâtiments résidentiels en acier sont des bâtiments métalliques préfabriqués que vous pouvez assembler vous-même. Ils sont fabriqués à partir de plaques et de supports en acier prédécoupés, formés et percés. Ils existent en différents modèles et offrent plusieurs avantages par rapport à d’autres formes de construction.

Ces kits de bâtiments résidentiels en métal sont durables, rapides à assembler et relativement peu coûteux. Comme ils ne nécessitent pas de compétences particulières en matière de construction, deux personnes peuvent probablement en assembler un en un jour ou deux.