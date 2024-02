Coupez la pelouse. Mettez une tarte aux pommes dans le four. Ce sont des choses qui ont toujours été faites pour s’attirer les faveurs des acheteurs potentiels. Mais pour l’agent immobilier avisé, surtout à des périodes où il est difficile de vendre une maison, il en faut plus pour convaincre les gens d’acheter. L’une des choses qui peuvent rendre une maison plus vendable est de rendre son éclairage plus attrayant pour l’acheteur potentiel. L’astuce consiste à apporter ces améliorations sans dépenser beaucoup d’argent et de vous faire accompagner par l’oeil d’un artisan rénovation pour les réaménagements les plus importants et stratégiques de la maison…

Améliorations de l’éclairage de votre maison pour la présenter sous son meilleur aspect

1 ) Nettoyez la lampe fluorescente de la cuisine. Si le diffuseur en plastique est sale et décoloré, remplacez-le. Souvent, il suffit d’un peu d’huile de coude et de quelques euros pour le rendre plus attrayant. Pensez à faire en sorte que le cadre se fonde dans le plafond, car vous réduirez sa taille, visuellement. S’il y a de la graisse dans la hotte au-dessus de la cuisinière, nettoyez-la et remplacez l’ampoule par une ampoule de la puissance la plus élevée autorisée par le luminaire. Reconnaissez l’importance de la cuisine pour l’acheteur féminin.

2) Mettez des voilages de couleur claire sur les fenêtres, ce qui permettra de faire entrer plus de lumière dans les pièces. Vous êtes peut-être tombé amoureux de ces lourds rideaux assortis aux fleurs de vos chaises de salle à manger, mais les voilages laisseront entrer plus de lumière et feront paraître les pièces plus grandes. Très souvent, cette petite modification peut faire la différence entre une maison qui se vend et une autre qui reste sur le marché.

3) Peignez les murs du salon d’une couleur claire s’ils sont recouverts de lambris foncés et assurez-vous que la pièce est bien éclairée. Sachez que tous les acheteurs n’aiment pas les pièces contenant des boiseries sombres. L’impression de « tanière » convient à certains, mais les murs sombres peuvent rendre la pièce morne et petite : d’où le recours à un artisan rénovation de maison expérimenté pour bien équilibrer l’apport en couleur de vos peintures…

4) Remplacez les plafonniers qui sont sales et dépassés. Si le luminaire principal de chacune de ces zones est en bon état, nettoyez-le et, une fois encore, remplacez les ampoules par des ampoules de la puissance la plus élevée autorisée. C’est une petite chose, mais il est facile d’embellir ces pièces avec de nouvelles plaques d’interrupteurs. Comprenez que l’apparence des couloirs, des chambres, des foyers et même des salons peut faire ou défaire une vente.

5) Assurez-vous que l’extérieur de votre maison est bien éclairé. La pire des choses est d’avoir un agent immobilier qui fait visiter votre maison dans le noir la nuit. Si vous avez négligé votre éclairage extérieur en ne remplaçant pas les ampoules ou si vous avez des luminaires cassés ou corrodés, vous envoyez le message que vous avez négligé d’autres choses dans la maison.

6) Remplacez tous les abat-jour de votre maison qui sont décolorés ou détériorés. Ils s’assombrissent progressivement sous l’effet de la lumière électrique, un fait que vous n’avez peut-être pas remarqué. Sur le marché actuel, vous pouvez trouver des abat-jour pour moins de 10€, et il n’y a rien qui puisse embellir une pièce plus rapidement.

Enfin, laissez toutes les lumières allumées avant la visite. Cela rend la maison plus lumineuse et plus attrayante.

Pour rendre votre maison encore plus plaisante à l’acheteur potentiel

Rendez l’extérieur de votre maison attrayant

Pour obtenir le meilleur prix de vente, nettoyez le jardin, enlevez votre collection de nains de jardin, peignez votre porte d’entrée et rangez les vélos et scooters des enfants dans le garage. Domptez la végétation et taillez les arbres.

Occupez-vous des réparations majeures

Fuites du toit, dommages aux murs, carreaux qui se détachent, problèmes de chaudière et autres réparations qui pourraient vous empêcher d’obtenir le meilleur prix de vente pour votre maison. Si vous n’êtes pas bricoleur, c’est là qu’intervient l’artisan en rénovation qui va s’occuper de votre liste de choses à faire.

Il peut être facile de cacher un problème majeur aux acheteurs potentiels, mais il n’échappera pas à l’évaluateur immobilier professionnel auquel la plupart des acheteurs font appel pour repérer les problèmes potentiels.