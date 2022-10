Vendre sa maison représente parfois un défi tant le marché de l’immobilier est fluctuant. En fonction de la région dans laquelle vous vous situez ou encore de l’état de votre bien immobilier et de la conjoncture, vendre votre maison au juste prix peut vous demander des années. Ainsi, la vente à un promoteur peut être une option intéressante dans la mesure où cela vous permettra de réaliser une transaction plus avantageuse. Toutefois, il est important de noter que la vente d’un bien immobilier à un promoteur peut être complexe et longue en raison des nombreuses conditions qui doivent être respectées. Si vous n’êtes pas pressé de vendre votre bien, cette option demeure néanmoins la plus rentable de toutes.

Une vente qui peut être avantageuse pour vous

Un promoteur immobilier ne va pas se baser sur les mêmes critères qu’un particulier pour estimer votre bien. En effet, un particulier va s’intéresser à l’état actuel de votre bien ainsi qu’aux travaux qui doivent potentiellement être réalisés. En revanche, le promoteur immobilier va s’arrêter sur le potentiel constructible de votre bien. Il va ainsi noter la superficie totale du terrain sur lequel se trouve votre maison, examiner les alentours pour vérifier l’attractivité de la zone géographique (liée à la présence de commerces, d’écoles, etc…). Il va également réaliser une estimation du nombre de logements qui peuvent être construits sur votre terrain et s’enquérir auprès de vos voisins d’éventuels biens à vendre.

L’objectif majeur du promoteur immobilier est de réaliser une certaine plus-value, ce qui va le pousser à vous faire une offre plus intéressante qu’un particulier. Vous avez ainsi plus de chances de vendre votre maison au juste prix à un promoteur immobilier qu’à un particulier.

La différence entre le prix de vente immédiat et le prix de lié au potentiel constructible

Il faut savoir que le promoteur peut vous faire deux offres. La première sera relative au prix immédiat de votre bien, autrement dit, le professionnel fera l’acquisition de votre maison en l’état assez rapidement. Une offre relative au potentiel constructible de votre bien peut également vous être faite, dans ce cas, il sera nécessaire de patienter durant parfois plus d’un an pour que la vente soit actée. Le permis de construire déposé par le promoteur devra ainsi être purgé pour que la vente soit possible. En faisant appel à une start-up telle que

Vendreaunpromoteur.com, vous vous assurez de disposer de conseils avisés de la part d’un professionnel. En effet, ce courtier indépendant spécialisé dans la vente à un promoteur peut vous accompagner dans vos démarches et vous conseiller au fil des mois.

Vous pouvez effectuer une estimation immobilière gratuite de votre maison ou de votre terrain auprès plusieurs promoteurs (nationaux et locaux).

La signature d’une promesse unilatérale de vente

Une fois que vous serez parvenu à conclure un accord oral avec le promoteur, vous devrez signer une promesse unilatérale de vente. En signant celle-ci, vous vous engagez à vendre votre bien au promoteur une fois qu’il aura accompli toutes ses démarches. Ces dernières peuvent prendre jusqu’à 24 mois, mais vous pouvez toucher une indemnité d’immobilisation égale à 10% du prix de vente de votre maison. Encore une fois, faire appel à un professionnel pour vous conseiller est une excellente idée tant les conditions suspensives sont nombreuses et parfois difficiles à appréhender.