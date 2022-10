Aimez-vous bricoler chez vous ? Si c’est le cas, vous êtes sûrement content de pouvoir effectuer certains travaux sans devoir appeler une entreprise. Mais lorsqu’on parle de bricolage, il est important de rappeler certaines normes obligatoires concernant le bâtiment. Par exemple, pour tout type de travaux électriques, il est important de savoir qu’il existe plusieurs normes qu’il est obligatoire de respecter.

Connaissez-vous la norme NF C 15-100 ?

Avez-vous déjà entendu parler d’une telle norme ? Il est possible que non. Cette norme est applicable pour une installation électrique neuve, que ce soit pour une construction, un agrandissement ou bien une rénovation. Cette norme française regroupe toutes les normes à appliquer pour un réseau électrique basse tension, et notamment, pour les réseaux domestiques.

Quelles sont donc les normes à respecter pour votre habitation ?

Les normes concernant le tableau électrique

En premier lieu, on peut parler du tableau électrique de votre habitation. Celui-ci doit être accessible et doit contenir des éléments obligatoires qui sont le disjoncteur général, un disjoncteur différentiel de 30 mA, ainsi que des porte-fusibles ou bien des disjoncteurs protégeant chacun des différents circuits électriques de votre domicile. Sans rentrer dans les détails, ces appareils permettent de protéger votre installation électrique contre les surintensités, mais aussi et surtout, de protéger les habitants grâce au disjoncteur différentiel.

Les normes concernant l’installation électrique en général

Il est important de savoir que pour chaque pièce, il existe certaines normes. La plus importante concerne la salle de bain. En effet, l’eau n’est pas l’amie de l’électricité, c’est pourquoi il est important de bien respecter les normes électriques pour cette pièce afin de ne pas se mettre en danger. Par exemple, dans votre salle de bain, il doit obligatoirement avoir une alimentation, que ce soit au plafond, sur une paroi ou bien au sol, et il faut qu’il y ait la présence d’une prise au-delà de 4 m2, et que celle-ci soit obligatoirement marquée NF.

Il est également possible d’installer des appareils électriques en fonction du volume de votre pièce. Pour les autres pièces, une alimentation au plafond, au sol ou à la paroi doit être installée. Concernant les prises, il faut savoir qu’un nombre minimum de prises électriques doit être installé en fonction de chaque pièce. Par exemple, pour le salon, un minimum de 5 prises doit être présent, et même 7 si la surface totale dépasse 28 m2. Concernant la cuisine, ce sont au minimum 6 prises qui doivent être installées, dont au minimum 4 au-dessus du plan de travail. Ces normes nous permettent d’utiliser plusieurs appareils électriques sans avoir à utiliser des multiprises, car celles-ci sont généralement mal utilisées.

Si vous désirez avoir plus d’informations sur les normes ou le bricolage en général, nous vous invitons à consulter le site internet Blog Conseil en Bricolage. Sur ce site, vous trouverez des astuces en termes de bricolage, que ce soit pour l’installation d’un élément, pour résoudre des pannes qui peuvent survenir chez vous, ou bien pour avoir des conseils concernant tout type de réparation domestique comme la réparation des serrures, vous pouvez trouver des serrurier Berchem sainte Agathe. Alors, prêt à vous retrousser les manches ?