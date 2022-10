Domomat, une référence de la vente en ligne de matériel de bricolage

Principalement spécialisée dans la vente de matériel électrique à son tout début en 2013, Domomat étoffe vite son catalogue pour devenir spécialiste du matériel de bricolage. Aujourd’hui, l’entreprise haut-savoyarde déploie une offre diversifiée pour répondre aux besoins des particuliers et des professionnels.

L’acquisition de ses nouveaux locaux, fin 2020, est une nouvelle étape dans le développement de l’entreprise. Avec une surface de stock agrandie, Domomat offre à ses clients un plus grand nombre de références disponibles sous 24h. Car on le sait, dans le e-commerce, la disponibilité des produits est un paramètre non négligeable pour les particuliers et professionnels.

Afin de mener à bien toutes ses actions, l’entreprise portée par Dominique Muller voit aussi son effectif augmenter. De 2 associés et 1 salarié en 2013, elle est passée à 3 associés et une vingtaine de salariés en cette année 2021.

Ce sont ainsi plus de 20 personnes qui s’activent jour après jour pour répondre aux diverses attentes des clients particuliers et professionnels : prix, disponibilité, renseignement technique, description produits…

Ces efforts sont aujourd’hui récompensés par une première place dans la catégorie « Domotique » du fameux palmarès des meilleures entreprises e-commerce établi par le magazine économique Capital.

Résolument tournée vers l’humain, l’entreprise prend soin de ses clients, mais aussi de ses salariés. Différentes actions sont mises en place par les dirigeants afin que chaque collaborateur puisse s’épanouir au sein de l’entreprise : salle de sport, horaires aménagés…

Le matériel de bricolage proposé par Domomat

Donner l’accès au plus grand nombre à du matériel de bricolage de qualité et au prix le plus juste, voilà ce qui porte la société domomat.com.

Aujourd’hui, l’entreprise de commerce en ligne compte près de 50 000 références et 600 marques. Son catalogue se décline en 10 grandes catégories : électricité, éclairage, chauffage, plomberie, matériel de piscine, ventilation et climatisation, communication et domotique, sécurité, outillage et enfin matériel spécifique pour l’industrie, le tertiaire et les collectivités.

Ainsi, pour des travaux en intérieur ou en extérieur, Domomat offre un large choix de matériel de bricolage pour éclairer une terrasse, alimenter la maison en eau chaude, protéger des circuits électriques, rendre une maison connectée, assainir son logement, rester au frais l’été, fixer un tableau ou encore s’équiper en EPI…

Et pour en profiter au max, régulièrement, Domomat propose des promos sur des marques partenaires ou des produits spécifiques. Afin de toujours rester au fait des bons plans, le meilleur moyen, c’est encore d’être connecté sur les réseaux sociaux ou de s’inscrire à la newsletter 😉.

L’offre de service générale de Domomat

Retrait en magasin

Livraison gratuite à partir de 249€ d’achat TTC

Avantages fidélité

Paiement en plusieurs fois

Points cadeaux

Appel non surtaxé

Les avantages en plus pour les pros :