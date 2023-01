Comment choisir l’offre Fibre la plus adaptée à son usage ?

Quelle est la meilleure offre fibre ?

L’offre fibre Orange

Orange propose deux offres fibre complètes avec Internet, le téléphone et la télévision. Elles prévoient un engagement sur 12 mois.

Livebox Fibre à 41,99 € par mois ;

Livebox Up Fibre à 49,99 € par mois.

L’offre fibre Free

Free propose en majorité des offres sans engagement. Seuls les abonnements Freebox Révolution avec TV by Canal et Freebox Mini 4 K nécessitent un engagement de 12 mois.

Freebox Delta à 39,99 € par mois les 12 premiers mois puis 49,99 € par mois avec Internet, le téléphone et la télévision ;

Freebox Delta S à 39,99 € par mois avec Internet et la téléphonie ;

Freebox Pop à 29,99 € par mois les 12 premiers mois puis 39,99 € par mois comprenant Internet, la téléphonie et la télévision avec Player Pop ;

Freebox Révolution avec TV by Canal à 19,99 € par mois les 12 premiers mois puis 44,99 € par mois pour un service Internet, téléphone et télévision ;

Freebox Révolution à 35,98 € par mois avec Internet et téléphone, ainsi qu’une option TV pour 1,99 € supplémentaires par mois ;

Freebox Mini 4 K à 14,99 € par mois pendant 12 mois puis 34,99 € par mois pour un service d’Internet, de téléphonie et de télévision.

L’offre fibre SFR

Pour toutes ses gammes produits fibres, SFR propose des services d’Internet et de téléphonie avec un engagement sur 12 mois. L’option TV coûte 10 € de plus par mois et la période d’engagement est portée à 24 mois. Les offres de la gamme THD utilisent la technologie LTTLa.

SFR Fibre à 38 € par mois ;

SFR Fibre 8 à 45 € par mois ;

SFR Fibre Power à 43 € par mois ;

SFR Fibre Power 8 à 50 € par mois ;

SFR Fibre Premium à 53 € par mois ;

SFR THD à 38 € par mois ;

SFR THD Power à 43 € par mois ;

SFR THD Power 8 à 50 € par mois ;

SFR THD Premium à 53 € par mois.

L’offre fibre Bouygues

Pour toutes les offres Bouygues ci-dessous, une période d’engagement de 12 mois est prévue.

Bbox Fit à 28,99 € par mois avec service de téléphonie et Internet ;

Bbox must à 36,99 € par mois avec Internet, téléphone et télévision ;

Bbox Ultym à 45,99 € par mois avec Internet, téléphone et télévision.

L’offre fibre Red by SFR

Pour chaque offre, il est possible de prendre l’option TV Red moyennant 2 € ou TV Red+ moyennant 4 € supplémentaires chaque mois. Les offres ne sont pas assorties de période d’engagement.

Red Box Très Haut Débit à 23 € par mois avec accès Internet et téléphone utilise la FTTLa ;

Red Box Fibre à 23 € par mois avec accès Internet et téléphone.

L’offre fibre Sosh

Il s’agit d’une offre unique proposée par Sosh. Une option TV est proposée à 5,99 € par mois supplémentaire. Il n’y a pas de période d’engagement.

La Boîte Sosh à 29,99 € par mois comprenant l’accès Internet et la téléphonie.

Quelle offre fibre choisir ?

Que faut-il savoir avant de changer d’offre Internet ?

La meilleure offre Internet est celle qui correspond à la situation et aux besoins de chacun. Ainsi, la première chose à vérifier avant d’entreprendre les recherches d’abonnement est de vérifier l’éligibilité du logement à la fibre optique. Elle dépend du lieu d’habitation, car certaines parties du territoire français ne sont pas encore couvertes par le déploiement de cette technologie. Il est possible de vérifier l’égibilité de son logement à la fibre sur Papernest ou bien auprès des opérateurs.

Si le logement n’est pas éligible à la fibre, il faudra se tourner vers une offre ADSL< en dégroupé ou non dégroupé selon votre situation. Là aussi, il conviendra de vérifier l’éligibilité aux différentes propositions pour choisir un abonnement adapté.

Existe-t-il des offres fibre sans engagement ?

Avec l’accélération du déploiement de la fibre sur le territoire français, les opérateurs commerciaux ont multiplié et diversifié leurs offres. Parmi cette variété d’abonnements, on trouve désormais des contrats sans engagement tandis que d’autres nécessitent un engagement sur une période de 12 ou bien de 24 mois. Les opérateurs Free, Red et Sosh ont développé des gammes de produits sans engagement. Elles permettent au client de changer d’opérateur dès qu’il le souhaite, ce qui lui permet d’éviter des pénalités en termes de frais.

Quelles sont les options possibles parmi les offres ?

On retrouve au sein des offres proposées par les opérateurs les mêmes options que celles contenues dans les abonnements Internet habituels. Une multitude de packs proposent à la fois des services d’Internet, de téléphonie et de télévision. Les services de télévision peuvent selon les cas être souscrits en option moyennant quelques euros supplémentaires. Désormais, les opérateurs low cost proposent également des offres Internet pas chères. Chacun pourra choisir en fonction de ses centres d’intérêt : bouquets de chaînes TV, appels illimités vers certaines destinations, fonctionnalités de la box comme la capacité de stockage de données par exemple.

Quel est le coût d’un abonnement fibre ?

Le prix des abonnements varie du simple au double. Il faut compter au moins une vingtaine d’euros pour les offres de départ. Les solutions les plus onéreuses feront débourser une cinquantaine, voire une soixantaine d’euros. Ces variations de prix peuvent s’expliquer au moins en partie par la présence d’options comme celles concernant des packs télévision ou bien la puissance de la box proposée de l’offre. À noter que certains opérateurs font des offres promotionnelles sur les 12 premiers mois. Celles-ci sont régulièrement actualisées et peuvent vous permettre d’économiser une dizaine d’euros, parfois plus, chaque mois jusqu’à l’application du tarif habituel de l’abonnement.

Quels frais liés à un abonnement fibre ?

Les opérateurs peuvent prévoir la facturation de divers frais. C’est le cas des frais d’installation, des frais d’établissement de la ligne, ou des frais de résiliation. La résiliation peut entraîner l’obligation de rembourser les remises qui auraient pu être consenties sur les 12 premiers mois de l’abonnement. Un dépôt de garantie peut également être demandé et des pénalités peuvent être appliquées si le matériel est cassé, dégradé ou non restitué. Les montants varient selon chaque opérateur. Certains abonnements prévoient la location de la box qui est généralement comprise dans le prix affiché.

Les démarches

À partir du moment où le logement est éligible à la fibre, il suffit de contacter l’opérateur de son choix afin que celui-ci procède aux travaux nécessaires au raccordement. Les tarifs des travaux dépendent de chaque opérateur et de spécificités locales. Il convient donc de se renseigner en amont. Certains proposent dans leur offre la prise en charge de ces travaux, d’autres facturent un surcoût au départ. Les travaux peuvent être effectués par des techniciens de l’opérateur ou par des personnes mandatées par celui-ci.

Quels sont les délais d’installation ?

Pour ne pas se trouver en difficulté, mieux vaut anticiper les délais d’installation, car ils peuvent être longs. Ils varient selon les opérateurs. Les délais d’installation fournis par les opérateurs sont les suivants :

3 à 4 semaines pour Free ;

2 à 4 semaines pour SFR et Red ;

30 jours à compter de la réception de l’acceptation de l’offre pour Bouygues ;

3 mois pour Sosh.

Un opérateur peut-il avoir l’exclusivité ?

Aucun opérateur ne peut pas se prévaloir d’un droit d’exclusivité à vendre des abonnements à la fibre, même si ce dernier est l’opérateur de l’immeuble qui assure l’entretien du réseau de l’immeuble. Chaque occupant dans l’immeuble peut choisir librement un opérateur, différent ou non de l’opérateur d’immeuble. Pour ce faire, tous les opérateurs doivent pouvoir accéder à la partie technique qui permet de raccorder à la fibre un appartement de l’immeuble depuis le palier.

Mon immeuble n’est pas raccordé, comment faire ?

Il est nécessaire que l’immeuble soit préalablement raccordé à la fibre pour câbler ensuite son appartement et profiter de son offre fibre. Tout occupant de bonne foi d’un logement au sein d’un immeuble peut demander au syndicat des copropriétaires le raccordement de l’immeuble à la fibre. Dans ce cas, la copropriété est tenue de statuer et d’accéder à la demande de raccordement de l’occupant, même s’il est locataire. L’opérateur d’immeuble choisi assurera alors la mise en place et l’entretien de la ligne. Une fois les travaux opérés, chaque appartement pourra être relié à la fibre.

Passez à la fibre en un appel avec papernest ! 09 77 42 24 37

Passez à la fibre en quelques clics avec papernest ! Voir les offres

FAQ

Quel débit Internet est proposé par les offres Fibre ?

La fibre optique est une technologie qui permet d'obtenir une transmission rapide des données numériques sans perte de puissance malgré la longueur du câble. On considère une connexion très haut débit lorsque le débit est supérieur à 30 Mbits par seconde.

Au-delà d’une souscription à une offre Fibre, plusieurs facteurs influencent le débit réel de la connexion. Ces facteurs peuvent vous permettre de choisir la meilleure offre Fibre.

Le fournisseur d’accès à Internet Les technologies FTTH et FTTLa ou la Fiber To The Home et la Fiber To The Last Amplifior



. Dans le premier cas, le logement est directement relié à la fibre optique et dans le second cas, le logement est relié nœud optique par une terminaison coaxiale. La FTTLa est moins optimale que la FTTH.

La qualité des équipements : selon son niveau de qualité, la box Internet va restituer un débit plus ou moins important et avoir une connexion plus ou moins stable.

Le nombre d'appareils connectés simultanément sur le réseau Wi-Fi : un appareil va consommer de la bande passante et celle-ci a des risques d’être saturée si plusieurs appareils sont connectés en même temps

Le type de connexion : un ordinateur branché via le câble Ethernet va profiter d’un débit plus élevé par rapport à un ordinateur connecté par le réseau Wi-Fi.

Que sont le débit montant et le débit descendant ?

Au moment de souscrire une offre Fibre, les fournisseurs d’accès à Internet précisent le débit montant et le débit descendant offerts grâce à leur abonnement.

Le débit descendant ( download ) calcule la vitesse du réseau Internet vers l’ordinateur, c’est-à-dire la vitesse de téléchargement d’une pièce-jointe

) calcule la vitesse du réseau Internet vers l’ordinateur, c’est-à-dire la vitesse de téléchargement d’une pièce-jointe Le débit montant (upload) calcule la puissance du débit du réseau Internet qui émane de votre appareil, c’est-à-dire la vitesse d’envoi d’une pièce-jointe

Le débit descendant et le débit montant dépendent du fournisseur d’accès à Internet et la localisation de votre logement.

Existe-t-il des offres mobiles groupées avec la fibre ?

Les offres box + forfait mobile (Quadruple Play) peuvent vous permettre de bénéficier d'une remise si vous souscrivez votre box Internet et votre forfait mobile chez le même opérateur. En effet, l’entreprise souhaite récompenser ses clients les plus fidèles et encourager les autres consommateurs à souscrire tous leurs abonnements. Les offres box + forfait mobile permettent également de regrouper les factures et simplifier l’administratif.

Tous les fournisseurs d’accès à Internet proposent des offres Fibre avec un forfait mobile, excepté Sosh. Vous pouvez facilement comparer le prix des offres Quadruple Play proposées sur le marché.

Sachez qu’il est possible de résilier l’un des deux abonnements sans perdre votre deuxième abonnement. Néanmoins, vous perdrez la remise sur le montant de vos factures.