Clé 4G sans engagement : toutes les offres de clé 4G

Comment trouver une clé 4G sans engagement ?

À quoi sert une clé 4G sans engagement ?

Une clé 4G sans engagement est un dispositif qui permet de bénéficier d’une connexion Internet en très haut débit lorsque l’on ne possède pas de box Internet ou que l’on se trouve pas à proximité d’un réseau wifi.

La clé 4G se présente sous la forme d’une clé USB que l’on doit insérer dans le port USB d’un ordinateur. Il est ensuite possible de partager la connexion 4G avec d’autres appareils via un partage de connexion.

Pourquoi utiliser un comparatif des clés 4G sans engagement ?

Lorsque l’on recherche une clé 4G, il est important de réaliser un comparatif des clés 4G disponibles sur le marché. Actuellement, trois fournisseurs d’accès à Internet proposent des clés 4G à leurs clients:

Orange Bouygues Télécom SFR

Il faut savoir que tous les forfaits de clé 4G sont des forfaits sans engagement. Cela signifie que l’abonné peut mettre fin à son forfait clé 4G quand il le souhaite sans avoir à payer de frais de résiliation.

Comparatif des clés 4G d’Orange en janvier 2023 :

Nom du forfait Internet Télévision Engagement Prix de l’abonnement Let’s Go 10 Go 10 Go plus de 70 chaînes sur mobile et tablette sans engagement 14,99€/mois Let’s Go 30 Go 30 Go plus de 70 chaînes sur mobile et tablette sans engagement 24,99€/mois Let’s Go 60 Go 60 Go plus de 70 chaînes sur mobile et tablette sans engagement 45,99€/mois

Comparatif des clés 4G de Bouygues Télécom en janvier 2023 :

Nom du forfait Internet Télévision Engagement Prix de l’abonnement Forfait 20 Go 20 Go plus de 70 chaînes avec l’application B.TV sans engagement 16,99€/mois Forfait 40 Go 40 Go plus de 70 chaînes avec l’application B.TV sans engagement 26,99€/mois Forfait 60 Go 60 Go plus de 70 chaînes avec l’application B.TV sans engagement 42,99€/mois

Comparatif des clés 4G de SFR en janvier 2023 :

SFR met à disposition le forfait internet partout qui permet d’accéder au réseau 4G SFR partout dès lors que l’on glisse cette carte SIM dans un appareil mobile ( tablette, PC, mobile, clé 4G, Box 4G, etc.). Ce forfait permet d’avoir Internet illimité en France métropolitaine, 2 Go d’internet par jour en Europe/DOM et de bénéficier des application mobiles SFR TV (130 chaines) et SFR wifi. Ce forfait est disponible pour la somme de 3€/jour, avec déclenchement au premier usage.

Le saviez-vous ? En dehors des forfaits clé 4G, il existe de nombreux forfaits mobiles et box Internet sans engagement. Vous pouvez les trouver chez les fournisseurs Free, Bouygues, Red by SFR ou encore Sosh.

Existe-t-il des clés 4G illimitées sans engagement ?

Les clés 4G présentes actuellement sur le marché ne sont pas des dispositifs avec une quantité de données illimitée. En effet, la quantité de données des clés 4G des fournisseurs Orange et Bouygues est comprise entre 10 Go et 60 Go.

En comparant attentivement les clés 4G, on peut noter que celles de Bouygues Télécom offre une plus grande quantité de données. Les forfaits de clé 4G chez ce fournisseur vont de 20 Go à 60 Go. Vous ne pourrez donc pas trouver de clé 4G avec forfait illimité chez tous les opérateurs.

Peut-on faire une location de clé 4G sans engagement ?

La clé 4G s’obtient après la souscription d’un forfait clé 4G chez un fournisseur d’accès à Internet. Il ne s’agit donc pas d’une location à proprement parlé. Cependant, la clé n’appartient pas à l’abonné qui doit la remettre à son fournisseur au moment de la résiliation de son forfait.

La non-restitution de la clé 4G peut engendrer des frais au moment de la résiliation.

Quels sont les clés 4G sans engagement chez Orange ?

Les clés 4G sans engagement d’Orange

Comme nous l’avons vu précédemment, le fournisseur d’accès à Internet Orange met à disposition des consommateurs trois clés 4G :

Le forfait Let’s Go 10 Go ;

; Le forfait Let’s Go 30 Go ;

; Le forfait Let’s Go 60 Go.

Le forfait Let’s Go 10 Go permet de bénéficier de 10 Go d’Internet et de plus de 70 chaînes de télévision pour un tarif de 14,99 € par mois. Le forfait Let’s Go 30 Go offre lui aussi la possibilité de regarder plus de 70 chaînes de télévision sur mobile et tablette pour un prix de 24,99 € par mois. Enfin, le forfait Let’s Go 60 Go fait bénéficier de 60 Go d’Internet pour 45,99 € par mois.

Si les clés 4G sont très utiles pour se connecter à Internet en dehors de son domicile, le plus pratique lorsque l’on est chez-soi est de souscrire une offre de box Internet en ADSL ou en fibre optique.

La box internet d’Orange

Comparatif des abonnements box Internet d’Orange en janvier 2023 :

Livebox ADSL Livebox Fibre Livebox Up ADSL Livebox Up Fibre Débit ascendant 600 Mb/s jusqu’à 400 Mb/s 600 Mb/s jusqu’à 600 Mb/s Débit descendant 1 Gb/s jusqu’à 400 Mb/s 1 Gb/s jusqu'à 2 Gb/s partagés et 1 Gb/s par équipement Téléphonie appels illimités vers les fixes appels illimités vers les fixes appels illimités vers les fixes et les mobiles de France, Europe, USA et Canada appels illimités vers les fixes et les mobiles de France, Europe, USA et Canada Télévision jusqu'à 140 chaînes TV incluses jusqu'à 140 chaînes TV incluses jusqu'à 140 chaînes TV incluses jusqu'à 140 chaînes TV incluses Engagement engagement 12 mois engagement 12 mois engagement 12 mois engagement 12 mois Prix de l’abonnement 19,99 €/mois pendant 12 mois puis 36,99 €/mois 19,99 €/mois pendant 12 mois puis 41,99 €/mois 29,99 €/mois pendant 12 mois puis 44,99 €/mois 29,99 €/mois pendant 12 mois puis 49,99 €/mois

Quels sont les clés 4G sans engagement chez Free ?

Les clés 4G sans engagement chez Free

Le fournisseur d’accès à Internet Free ne possède pas de forfaits de clé 4G. Cependant, si l’on n’a pas la possibilité de souscrire une box Internet, mais que l’on veut tout de même avoir une connexion en très haut débit, il est possible de se tourner vers la box 4G de Free.

Les box 4G sans engagement chez Free

Caractéristiques de la box 4G de Free en janvier 2023 :

Offre Téléphonie Télévision ‍♂️ Options Engagement Prix

Box 4G - - 250 Go par mois (débit réduit au-delà) sans engagement offert pendant un mois puis 29,99 €/mois

La box 4G est un petit boîtier qui permet aux habitants des zones blanches d’avoir une connexion Internet en très haut débit, sans ADSL ni fibre optique. En effet, comme son nom l’indique, la box 4G fonctionne grâce au réseau 4G comme un téléphone portable. Pour en savoir plus sur les box 4G, cliquez ici.

Le saviez-vous ? Une zone blanche est une zone où les réseaux ADSL et fibre optique ne passent pas. Ainsi, si vous habitez dans l’une de ces zones, vous devez souscrire une box 4G ou un abonnement Internet par satellite pour avoir Internet à votre domicile.

La box 4G de Free n’est pas le seul abonnement sans engagement de ce fournisseur. Toutes ses offres de box Internet et ses forfaits mobiles le sont.

Les box internet sans engagement chez Free

Comparatif des abonnements box Internet Fibre de Free en janvier 2023 :

Freebox Revolution Freebox Pop Freebox Delta S Freebox Delta Débit ascendant jusqu’à 600 Mb/s jusqu’à 700 Mb/s 600 Mb/s jusqu'à 700 Mb/s Débit descendant jusqu'à 1 Gb/s partagés et 1 Gb/s par équipement jusqu’à 5 Gb/s partagés jusqu'à 8 Gb/s jusqu'à 8 Gb/s Téléphonie appels illimités vers les fixes et les mobiles de France + les fixes de plus de 110 destinations appels illimités vers les fixes et les mobiles de France + les fixes de plus de 110 destinations appels illimités vers les fixes et les mobiles de France + les fixes de plus de 110 destinations appels illimités vers les fixes et les mobiles de 23 destinations + les fixes de plus de 110 destinations Télévision plus de 280 chaînes TV incluses et disque dur de 250 Go plus de 220 chaînes TV incluses, 100h d'enregistrement inclus - plus de 280 chaînes TV incluses Engagement engagement 12 mois sans engagement sans engagement sans engagement Prix de l’abonnement 19,99 €/mois pendant 12 mois puis 44,99 €/mois 29,99 €/mois pendant 12 mois puis 39,99 €/mois 39,99 €/mois 39,99 €/mois pendant 12 mois puis 49,99 €/mois

Comparatif des abonnements box Internet ADSL de Free en janvier 2023 :

Freebox Revolution Freebox Pop Freebox Delta S Freebox Delta Débit ascendant inférieur à 1 Mb/s inférieur à 1 Mb/s inférieur à 1 Mb/s inférieur à 1 Mb/s Débit descendant entre 1 Mb/s et 15 Mb/s entre 1 Mb/s et 15 Mb/s entre 1 Mb/s et 15 Mb/s entre 1 Mb/s et 15 Mb/s Téléphonie appels illimités vers les fixes et les mobiles de France + les fixes de plus de 110 destinations appels illimités vers les fixes et les mobiles de France + les fixes de plus de 110 destinations appels illimités vers les fixes et les mobiles de France + les fixes de plus de 110 destinations appels illimités vers les fixes et les mobiles de 23 destinations + les fixes de plus de 110 destinations Télévision plus de 280 chaînes TV incluses et disque dur de 250 Go plus de 220 chaînes TV incluses, 100h d'enregistrement inclus - plus de 280 chaînes TV incluses Engagement engagement 12 mois sans engagement sans engagement sans engagement Prix de l’abonnement 19,99 €/mois pendant 12 mois puis 44,99 €/mois 29,99 €/mois pendant 12 mois puis 39,99 €/mois 39,99 €/mois 39,99 €/mois pendant 12 mois puis 49,99 €/mois

Quels sont les clés 4G sans engagement chez SFR ?

La clé 4G illimité et sans engagement de SFR

Le fournisseur SFR propose une unique offre de clé 4G, et également une box 4G. Il est possible de souscrire à l’une ou l’autre de ces offres en contactant le service client de ce fournisseur d’accès à Internet.

Caractéristiques de la clé 4G de SFR en janvier 2023 :

Profitez du réseau 4G SFR à tout moment et facilement grace à la carte SIM associée au forfait internet partout qui vous offre alors la possibilité d’avoir Internet en illimité en France métropolitaine. Ce forfait comprend également 2 Go d’internet par jour en Europe et dans les DOM.

Enfin, vous pouvez bénéficier des application mobiles SFR TV (130 chaines) et SFR wifi à tout moment. Ce forfait est disponible pour la somme de 3€/jour. (déclenchement au premier usage)

La box 4G de SFR

Caractéristiques de la box 4G de SFR en janvier 2023 :

Offre Téléphonie Télévision ‍♂️ Options Engagement Prix

Box 4G appels illimités vers les fixes et les mobiles de France + 100 pays - 200 Go par mois (débit réduit au-delà) sans engagement 35 €/mois et le premier mois remboursé si vous n'êtes pas satisfait

Pour connaître l’ensemble des offres box 4G, il vous suffit d’accéder à la page suivante : Comparatif box 4G.

Les offres de box Fibre et ADSL SFR

Le fournisseur d’accès à Internet met à disposition des consommateurs plusieurs abonnements de box Internet en ADSL ou en fibre.

Comparatif des abonnements box Internet de SFR en janvier 2023 :

Box SFR ADSL Box SFR Fibre Box SFR Power ADSL Box SFR Power Fibre Débit ascendant 1 Mb/s 500 Mb/s 1 Mb/s 500 Mb/s Débit descendant 20 Mb/s jusqu'à 1 Gb/s 20 Mb/s jusqu'à 2 Gb/s Téléphonie appels illimités vers les fixes et mobiles de France appels illimités vers les fixes de France + 100 pays appels illimités vers les fixes et mobiles de France appels illimités vers les fixes et mobiles de France + 100 pays Télévision 160 chaînes TV incluses 160 chaînes TV incluses 200 chaînes TV incluses 200 chaînes TV incluses Engagement engagement 12 mois engagement 12 mois engagement 12 mois engagement 12 mois Prix de l’abonnement à partir de 16 €/mois pendant 24 mois puis jusqu'à 33 €/mois à partir de 26 €/mois pendant 24 mois puis jusqu'à 45 €/mois à partir de 24 €/mois pendant 12 mois puis 38 €/mois à partir de 34 €/mois pendant 12 mois puis jusqu'à 50 €/mois

Quels sont les clés 4G sans engagement chez Bouygues Telecom?

Les offres clés 4G de Bouygues Télécom

Bouygues Télécom est un des seuls autres fournisseurs avec Orange et SFR à proposer des clés 4G. On retrouve ainsi trois forfaits clé 4G chez ce fournisseur :

Le forfait 20 Go à 16,99 € par mois ; Le forfait 40 Go à 26,99 € par mois ; Le forfait 60 Go à 42,99 € par mois.

Tous les forfaits de clé 4G chez Bouygues Télécom sont des forfaits sans engagement qui incluent la télévision via l’application B.TV.

Le fournisseur d’accès à Internet Bouygues possède également des offres de box Internet afin que la connexion soit étendue à l’ensemble du logement.

Les offres Fibre de box internet Bouygues Télécom

Comparatif des abonnements box Internet de Bouygues en janvier 2023 :

Bbox Fit Bbox Must Bbox Ultym Débit ascendant 200 Mb/s 400 Mb/s 600 Mb/s Débit descendant 300 Mb/s 1 Gb/s 2 Gb/s Téléphonie appels illimités vers les fixes de France et plus de 110 destinations appels illimités vers fixes et les mobiles de France et vers fixes de plus de 110 pays appels illimités vers fixes et les mobiles de France, Europe et Suisse + vers fixes de plus de 110 destinations Télévision - plus de 180 chaînes TV, enregistreur TV 100h, décodeur TV Bbox 4K plus de 180 chaînes TV, enregistreur TV 100h, décodeur TV Bbox 4K Engagement engagement 12 mois engagement 12 mois ou 24 mois pour l'offre comprenant la Smart TV de Samsung engagement 12 mois ou 24 mois pour l'offre comprenant la Smart TV de Samsung Prix de l’abonnement 15,99 €/mois pendant 12 mois puis 29,99 €/mois 22,99 €/mois pendant 12 mois puis 39,99 €/mois 28,99 €/mois pendant 12 mois puis 46,99 €/mois

Les offres ADSL de box internet Bouygues Télécom

Comparatif des abonnements box Internet de Bouygues en janvier 2023 :

Bbox Fit Bbox Must Bbox Ultym Débit ascendant entre 0,5 Mb/s et 1Mb/s entre 0,5 Mb/s et 1Mb/s entre 0,5 Mb/s et 1Mb/s Débit descendant entre 1 Mb/s et 15 Mb/s entre 1 Mb/s et 15 Mb/s entre 1 Mb/s et 15 Mb/s Téléphonie appels illimités vers les fixes de France et plus de 110 destinations appels illimités vers fixes et les mobiles de France et vers fixes de plus de 110 pays appels illimités vers fixes et les mobiles de France, Europe et Suisse + vers fixes de plus de 110 destinations Télévision - plus de 180 chaînes TV et enregistreur TV 100h plus de 180 chaînes TV, enregistreur TV 100h, décodeur TV Bbox 4K Engagement engagement 12 mois engagement 12 mois engagement 12 mois Prix de l’abonnement 15,99 €/mois pendant 12 mois puis 26,99 €/mois 22,99 €/mois pendant 12 mois puis 36,99 €/mois 28,99 €/mois pendant 12 mois puis 40,99 €/mois

Quelles sont les autres offres sans engagement ?

Les offres de box internet Fibre sans engagement:

Comparatif des box Internet sans engagement en janvier 2023 :



Comparatif des offres Internet sans engagement des principaux fournisseurs d'accès à Internet (janvier 2023) : Offre Débit Téléphonie Télévision Prix

Freebox Pop ADSL 15 Mb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 220 chaînes, 100h d'enregistrement inclus 30€

Freebox Delta ADSL 15 Mb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 280 chaînes, 100h d'enregistrement inclus 30€

Freebox Pop Fibre Fibre 5 Gb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 220 chaînes, 100h d'enregistrement inclus 30€

Freebox Delta Fibre Fibre 8 Gb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 280 chaînes, 100h d'enregistrement inclus 40€

Red by SFR ADSL Wifi 5 20 Mb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 35 chaînes 19 €

Red by SFR Fibre Wifi 5 1 Gb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 35 chaînes 19 €

Boîte Sosh ADSL 15 Mb/s Appels illimités vers fixes Appli TV d'Orange (offerte sur demande) 19,99€

Boîte Sosh Fibre 300 Mb/s Appels illimités vers fixes Appli TV d'Orange (offerte sur demande) 19,99€ Annonce - Sélection non exhaustive d'offres opérateurs classées par ordre alphabétique parmi 3 opérateurs partenaires (Free, RED by SFR, Sosh) présentés en premier et 0 opérateurs non partenaires (). Référencement gratuit. En savoir plus ici.

Les offres de forfait mobiles sans engagement: Comparatif des forfaits mobiles sans engagement en janvier 2023 :

Comparatif des forfaits mobiles sans engagement (janvier 2023) : Opérateur Forfait 📞

Téléphonie 🌐

Internet 💰

Prix/mois

En savoir plus : Quelles sont les offres de box 4G sans engagement ?

En savoir plus : Quelles sont les offres de box 4G sans engagement ?

Quel fournisseur propose des box 4G illimité ?