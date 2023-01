Qu’est-ce qu’une clé 4G illimitée ?

Une clé 4G illimitée vous permettra de profiter du réseau 4G n’importe où et n’importe quand. La clé 4G se présente sous la forme d’un petit boitier, et a donc l’avantage d’être facilement transportable. Vous pourrez donc bénéficier de la 4G que vous soyez dans les transports ou même chez vous. Le côté illimité va dépendre de l’opérateur auprès duquel vous avez souscrit une offre. C’est lui qui pourra vous dire s’il commercialise des offres avec Internet illimité.

Le saviez-vous ? Seul le fournisseur d’accès à Internet SFR propose une offre clé 4G avec Internet illimité. Si avoir Internet en illimité fait partie de vos critères, alors seul SFR pourra répondre à vos besoins.

Cependant, il faut savoir que les clés 4G ne présentent pas que des avantages. Par exemple, même si vous pouvez utiliser la clé n’importe où, ce n’est pas pour autant que la connexion va être bonne partout. De plus, elle n’est pas utilisable avec tous les appareils, puisqu’elle doit être branchée via un port USB. Enfin, le prix est assez élevé, vous aurez du mal à trouver une clé 4G illimitée qui ne soit pas chère. Il s’agit donc d’une bonne solution sur le court-terme, mais à éviter sur le long-terme.

Si vous souhaitez vous procurer une clé 4G, alors il va falloir tout d’abord souscrire un abonnement chez l’un des fournisseurs d’accès à Internet. Pour ce faire, vous pouvez contacter directement les opérateurs, soit par téléphone en appelant le service client, soit directement sur leur site Internet. Cela va dépendre globalement de la manière dont vous voulez procéder, mais également de l’opérateur chez qui vous voulez souscrire une offre.

Une fois que vous aurez souscrit une offre, vous allez pouvoir récupérer le matériel nécessaire, c’est-à-dire la clé 4G ainsi que la carte SIM. Après avoir récupéré les équipements, vous pourrez utiliser comme bon vous semble votre clé.

Une fois que vous avez souscrit un abonnement chez un opérateur, vous allez pouvoir commencer à utiliser votre clé 4G ! La première étape est d’installer la carte SIM que le fournisseur vous aura fourni dans la clé 4G. Votre clé sera alors activée. Pour pouvoir l’utiliser, il faudra que vous la mettiez dans un port USB de votre ordinateur.

Si la clé 4G a pour avantage d’être transportable partout, elle a pour inconvénient de nécessiter un port USB pour l’utiliser. Ainsi, même si vous pouvez avoir de la 4G n’importe où, il ne faut pas oublier que le support sur lequel vous souhaitez l’utiliser doit avoir un port USB. Le port USB n’étant pas sur tous les appareils, vous ne pourrez malheureusement pas bénéficier du réseau 4G partout, sur un autre téléphone portable par exemple.

Quelle clé 4G choisir ?

Si vous êtes à la recherche d’une clé 4G illimitée, mais que vous ne savez pas vers quel opérateur vous tourner, pas de panique ! Nous vous avons préparé un comparatif rassemblant les offres clé 4G des principaux fournisseurs d’accès à Internet. La grande majorité des offres commercialisées ne propose pas un accès à Internet illimité. Cependant, la plupart des offres fournissent une grande quantité de Go. Si jamais ce n’est toujours pas assez, vous pouvez toujours recharger votre forfait dès qu’il s’épuise.

Clé 4G illimitée Orange

Si vous souhaitez acheter une clé 4G chez Orange, sachez que c’est possible. En plus de la clé, vous pourrez souscrire un forfait pour pouvoir l’utiliser. Cependant, sachez que ces forfaits ne sont pas illimités, puisque le forfait Internet va de 10 Go à 60 Go. Néanmoins, si vous vous rendez compte que votre forfait s’épuise trop vite, vous avez la possibilité de le recharger, pour pouvoir en profiter encore un peu plus longtemps.

Vous trouverez dans ce tableau un comparatif des offres de clé 4G commercialisées par Orange, pour vous permettre de choisir en fonction de vos besoins et de vos habitudes de consommation.

Comparatif des offres clé 4G d’Orange : Nom du forfait Internet Télévision Engagement Prix de l’abonnement Let’s Go 10 Go 10 Go plus de 70 chaînes sur mobile et tablette sans engagement 14,99€/mois Let’s Go 30 Go 30 Go plus de 70 chaînes sur mobile et tablette sans engagement 24,99€/mois Let’s Go 60 Go 60 Go plus de 70 chaînes sur mobile et tablette sans engagement 45,99€/mois

Clé 4G illimitée Free

L’opérateur Free ne propose pas concrètement de clé 4G. Cependant, il est possible de souscrire un forfait chez Free, et d’acheter indépendamment de l’opérateur une clé 4G. Vous pourrez ainsi profiter de la 4G en illimité de Free.

Les forfaits mobiles Free : Nom du forfait Prix Engagement Caractéristiques de l’offre Forfait Free 5G 19,99€/mois

15,99€/mois pour les abonnés Freebox Sans 150 Go d’Internet 5G/4G+

Appels illimités

SMS & MMS illimités

25 Go d’Internet à l’étranger (dans plus de 70 destinations) Forfait 2€ 2€/mois

0€/mois pour les abonnés Freebox Sans 50 Mo en 4G+

Appels 2h

SMS & MMS illimités

50 Mo d’Internet depuis Europe/DOM

Clé 4G illimitée SFR

SFR ne commercialise plus de clé 4G. Cependant, l’opérateur vous propose à la vente une box de poche. Le principe est le même, puisqu’il vous permet de connecter votre téléphone portable pour bénéficier de la 4G. La différence, qui présente un certain avantage, est que vous n’avez pas besoin de connecter la box 4G en USB pour la faire fonctionner.

Vous pouvez décider de prendre le forfait seul, la box seule ou bien de prendre l’ensemble. Le forfait proposé par SFR vous permettra d’avoir accès à Internet en illimité en France métropolitaine. C’est le seul opérateur chez qui vous pourrez trouver un forfait illimité.

Détails de l’offre SFR Box de poche 4G Forfait Internet partout Box de poche 4G Caractéristiques Carte SIM que vous pouvez insérer dans l’appareil de votre choix

Internet illimité en France métropolitaine

2 Go d’Internet/jour en Europe et dans les DOM

Application mobile SFR TV (130 chaines) et SFR wifi incluses Possibilité de connecter jusqu’à 32 appareils

Jusqu’à 8h d’autonomie

Téléchargement haute vitesse Prix 3€/jour, à partir du moment où vous commencez à l’utilisation et seulement les jours où vous l’utilisez 79€

Clé 4G illimitée Bouygues Telecom

Bouygues Telecom propose des clés 4G avec des forfaits adaptés à vos besoins. 3 forfaits sont disponibles, avec des quantités différentes d’Internet, qui dépendent de la consommation que vous allez faire d’Internet. Par exemple, si vous comptez regarder des films ou télécharger une série, vous aurez besoin de beaucoup plus de Go d’Internet que si vous souhaitez juste vérifier vos mails ou regarder la météo.

Là encore, vous avez la possibilité de recharger votre forfait si vous voyez que ce dernier s’épuise trop rapidement.

Récapitulatif des forfaits Clé 4G de Bouygues Telecom : Nom du forfait Internet Télévision Engagement Prix de l’abonnement Forfait 20 Go 20 Go plus de 70 chaînes avec l’application B.TV sans engagement 16,99€/mois Forfait 40 Go 40 Go plus de 70 chaînes avec l’application B.TV sans engagement 26,99€/mois Forfait 60 Go 60 Go plus de 70 chaînes avec l’application B.TV sans engagement 42,99€/mois

Clé 4G illimitée Sosh

Si Sosh ne propose pas de clé 4G à proprement parler, vous pouvez néanmoins vous procurer une Airbox. Le principe est le même que la clé 4G : un boitier facilement transportable. Pour seulement 5€/mois, vous pouvez connecter 10 appareils en simultané, et l’utiliser dans n’importe quel zone couverte par la 4G.

Comment faire pour se connecter à Internet sans box ?

Si vous voulez avoir une connexion Internet sans vous engager auprès d’un opérateur avec une box Internet, sachez qu’il existe d’autres solutions.

La box 4G

Si vous n’avez pas de prise téléphonique dans votre logement pour pouvoir y brancher une box Internet, alors vous pouvez opter pour la box 4G. L’avantage de cette box est qu’elle peut se brancher sur n’importe quelle prise murale. Pas besoin d’avoir une prise spécifique ! Vous pouvez donc mettre la box n’importe où.

Pour savoir quelle box 4G choisir, nous avons récapitulé les différentes offres des principaux fournisseurs. Vous pourrez ainsi les comparer et voir celle qui correspondra le plus à vos besoins et à vos habitudes de consommation.





Comparatif des box 4G des principaux fournisseurs d'accès à Internet (janvier 2023) : Offre Internet Options Télévision Téléphonie Prix

4G Box Débit Internet illimité 70 chaînes 32€99

Box 4G+ 250 Go - - 29,99€

4G Home Accédez jusqu'à 70 chaînes TV sur vos ordinateurs, tablettes ou mobiles.En option sur téléviseur avec la Clé TV à 3,99€/mois.

SFR Fibre Starter Netflix et Bouquet Famille inclus pendant 6 mois puis 13,49€/mois ou Disney+ et Bouquet Famille inclus pendant 6 mois puis 8,99€/mois SFR Box 8 TV - Image 4K HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, enceinte connectée (Inclus) / 200 Chaînes et services TV (Inclus) Appels illimités vers les Fixes et Mobiles en France (Inclus) 32€





De plus, avec une box 4G, vous avez la possibilité d’avoir un accès Internet sans téléphone ni bouquet TV. Ces box sont sans engagement, vous pouvez donc résilier à tout moment, sans vous soucier de payer des frais de rupture de contrat.

Partage de connexion

Comment se connecter à Internet via son téléphone portable ? Si vous souhaitez obtenir une connexion Internet depuis votre téléphone portable sur votre ordinateur portable par exemple, c’est possible. Tout ce que vous avez à faire est d’activer votre partage de connexion depuis les réglages de votre téléphone. Une fois le partage activé, vous pouvez aller sur votre ordinateur portable, activer le wifi, et choisir le réseau qui correspond au partage de connexion de votre téléphone portable.

Cependant, il faut bien être conscient que cette situation doit plutôt rester temporaire, d’autant plus si vous avez tendance à beaucoup utiliser Internet. Il ne faut pas oublier que le forfait que vous utilisez est celui de votre téléphone portable, et donc qu’il peut s’épuiser assez rapidement.

Existe-t-il des clés 4G illimitée sans engagement ?

En fait, toutes les offres que nous vous avons présenté précédemment sont sans engagement. L’avantage de ces offres est donc que vous pouvez résilier votre abonnement à n’importe quel moment. Vous n’avez pas besoin d’attendre la fin de la durée du contrat, puisque vous n’êtes pas lié dans le temps avec l’opérateur.

Puisque ces offres de clés 4G sont sans engagement, cela signifie également que vous pouvez continuer à utiliser ces clés et souscrire un forfait autant de temps que vous le souhaitez.

Est-il possible d’acheter une clé 4G illimitée sans abonnement ?

Certains opérateurs vous proposent à la vente des clé 4G sans abonnement. C’est le cas par exemple de SFR, qui commercialisent des clés 4G à l’unité, au prix de 79€. Mais si vous ne voulez pas acheter une clé 4G auprès d’un opérateur, sachez qu’il existe d’autres moyens d’en acheter. Vous pouvez par exemple vous procurer une clé 4G illimitée sur le site Internet de la Fnac. Ce n’est pas à proprement parler le magasin Fnac qui vend les clés 4G, mais des vendeurs partenaires qui en commercialisent.

FAQ

Dans quel cas prendre une clé 4G ?

Si tout le monde peut se procurer une clé 4G, il faut cependant savoir que ce n'est pas adapté aux habitudes de consommation de tout le monde. Par exemple, si vous avez tendance à utiliser Internet tous les jours, alors il faudra peut-être plus vous diriger vers une box 4G.

Quelle est la meilleure clé 4G ?

Pour trouver la meilleure clé 4G, nous pouvons vous conseiller de regarder des comparatifs des différents forfaits proposés par les fournisseurs d'accès à Internet. Vous pourrez ainsi comparer les prix, la quantité de Go fournie, ainsi que les options supplémentaires proposées avec la clé.

Peut-on regarder la TV avec une clé 4G ?

Certaines des offres proposées par les opérateurs vont inclure des options supplémentaires, comme la TV. Vous pourrez ainsi regarder la TV en téléchargeant des applications directement sur votre téléphone.

Comment résilier sa clé 4G ?

Vous avez un problème de débit ou vous ne voulez tout simplement plus utiliser votre clé 4G ? Pour mettre fin à votre contrat auprès de votre fournisseur d'accès à Internet, alors vous pourrez le faire :