La caution est une personne s’engageant à rembourser les sommes dues à un créancier (banque, propriétaire…) quand le débiteur n’y parvient pas par ses propres moyens. On distingue deux types de caution : la caution simple et la caution solidaire. Cette notion ne doit pas être confondue avec la notion de garantie : pour la location d’un appartement, on utilise communément l’expression « verser une caution » alors qu’il faudrait dire « verser un dépôt de garantie ».





