Logo du fournisseur Nom Enedis (ex ERDF) Société mère Electricité de France (EDF) Date de création 23 décembre 2002 E-mail du service client Formulaire de contact en ligne Numéro du service client 09 69 32 18 XX + n° du département Adresse du siège social 34 Place des Corolles, 92079 Paris La Défense Site internet https://www.enedis.fr Lien vers l’espace client Votre espace client SIREN 444 608 442 Numéro de TVA intracommunautaire FR66 444 608 442 Offre Distribution d’électricité



Enedis, distributeur d’électricité sur le territoire français

Vous connaissez peut-être mieux Enedis sous son ancien nom, ErDF (Électricité Réseau Distribution France). Il ne s’agit pas d’un fournisseur d’énergie, mais du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité sur l’ensemble du territoire français (exception faite des ELD).

Cela signifie qu’Enedis travaille avec chaque fournisseur pour assurer une distribution d’électricité fiable et qualitative à tous les foyers français.

En tant que seul responsable de la distribution de l’électricité sur la majorité du territoire, Enedis possède de nombreuses prérogatives :

relevé des compteurs Enedis ;

l’ouverture des compteurs d’électricité ;

raccordement au réseau d’électricité ;

dépannage en cas de panne de courant…

Il est donc probable qu’un jour ou l’autre, vous finissez par avoir affaire au gestionnaire de réseau pour l’une ou l’autre raison.

D’EDF à Enedis

D’Électricité de France à Enedis, il s’en est passé des choses. Vous voulez comprendre en quoi consistent les activités d’Enedis et pourquoi la gestion du réseau n’incombe plus à EDF, comme c’était le cas à l’origine ? On vous explique tout.

Pour comprendre Enedis, on doit remonter jusqu’à la création de la première société publique de gestion et de distribution d’électricité : EDF.

L’entreprise fut créé en 1946 afin d’unir en une même société publique l’ensemble des compagnies qui géraient les différentes étapes de la commercialisation de l’électricité en France :

la production (environ 200) ; le transport (une centaine) ; la distribution (plus d’un millier)

Le nouvellement créé EDF possède alors les pleins pouvoirs dans le domaine de l’électricité. En tant que société publique, EDF a maintenu son fonctionnement et suivi l’évolution de la demande française d’électricité. Et ce, jusqu’au début des années 2000.

En effet, en 2007, décision est prise d’ouvrir le secteur à la concurrence. N’importe quelle société devient libre de produire et de vendre sa propre énergie, à la seule condition d’utiliser le réseau d’EDF.

EDF devient alors un fournisseur (presque) comme les autres, ce qui pose un problème : comment concilier ses activités de production et de commercialisation, qui sont privées, avec celles de l’entretien du réseau de distribution, publiques ?

C’est ainsi qu’EDF se scinde en deux :

la plus grosse partie, toujours nommée EDF, devient un fournisseur d’électricité. L’entreprise est obligée de commercialiser une offre à tarif réglementé (Tarif Bleu) mais propose aussi plusieurs offres à prix de marché ; ERDF (filiale à 100% d’EDF) se charge de la gestion du réseau indépendamment du fournisseur.

Afin d’éviter les confusions (fréquentes) entre ErDF et EDF, ErDF change de logo et devient Enedis en 2016.

Quelles différences entre fournisseurs et gestionnaires des réseaux ?

Les fournisseurs d’énergie

Les fournisseurs se chargent de la commercialisation de l’électricité auprès des usagers.

Selon les fournisseurs et les offres, le prix des abonnements pourra fortement varier. Chaque fournisseur décide en fonction de sa stratégie commerciale des tarifs qu’il souhaite appliquer à ses contrats d’électricité (offre indexée sur les tarifs réglementés, prix fixe…).

Il existe de nombreux fournisseurs d’énergie :

papernest;

Engie;

Eni ;

Total Direct Énergie;

EDF…

Certains fournisseurs produisent l’électricité qu’ils commercialisent, mais pas tous ; ceux qui ne possèdent pas de moyen de production achètent l’énergie qu’ils revendent ensuite.

Par conséquent, en choisissant un fournisseur plutôt qu’un autre, votre impact sur l’environnement est différent : vous ne financez pas les mêmes sources d’énergie. Privilégiez donc les fournisseurs produisant ou achetant de l’énergie d’origine renouvelable.

Comment savoir si mon fournisseur est vert ? Tout d’abord, assurez-vous de souscrire une offre dite « verte ». Ensuite, pour savoir si votre fournisseur finance la production d’énergies fossiles, rendez-vous sur le guide des fournisseurs « vraiment verts » mis en ligne gratuitement par Greenpeace.

Le gestionnaire du réseau

Les fournisseurs proposent plusieurs abonnements à l’électricité, mais l’énergie vendue passe par un même réseau : le réseau national français.

La gestion de celui-ci ne pouvant être confiée à plusieurs sociétés selon le fournisseur de tel ou tel client, elle est assurée par une entreprise unique, filiale d’EDF mais indépendante et de service public : ErDF (Électricité Réseau Distribution France), maintenant renommée Enedis.

De fait, quel que soit votre fournisseur d’électricité, c’est Enedis qui a la charge de l’entretien du réseau qui vous amène votre énergie.

C’est donc à Enedis qu’appartiennent les compteurs électriques présents chez vous, et la mission publique du gestionnaire de réseau est d’entretenir le système et relever les compteurs.

C’est pour cette raison que vous ne pouvez pas refuser l’accès à des techniciens Enedis pour un dépannage ou un relevé de consommation ! De plus, en cas de coupure, c’est Enedis qu’il vous faudra contacter pour vous renseigner sur l’état du réseau et éventuellement dépêcher un technicien chez vous.

La seule exception au monopole d’Enedis sur la gestion du réseau concerne les Entreprises Locales de Distribution, ou ELD, qui sont techniquement séparées du reste du réseau. Nous en parlerons plus en détails dans le point suivant.

Les ELD

Il serait plus simple que l’ensemble du territoire français soit connecté au même réseau d’électricité. Hélas, les choses ne sont pas si faciles.

Lors de la création d’Électricité de France, les entreprises d’électricité dépendant de collectivités locales ont eu le choix entre rejoindre EDF ou, si elles le désiraient, rester indépendantes.

Celles qui ont refusé cette invitation ont continué d’assurer la distribution et la commercialisation de l’électricité dans leur région, se substituant à la responsabilité d’Enedis dans ce domaine.

Entreprises Locales de Distribution, ou ELD. Comme leur nom l’indique, cette indépendance ne s’applique qu’au secteur de la distribution, puisque la commercialisation des abonnements d’électricité a été ouverte à la concurrence en 2007.

Cependant, pour des raisons techniques, peu de fournisseurs alternatifs proposent leurs services sur les territoires des ELD. Ainsi, dans la plupart des cas, les ELD gardent une situation de quasi-monopole dans leur région.

Le saviez-vous ? Les ELD couvrent environ 5% du territoire national.

Les activités d’Enedis

Les services proposés par le gestionnaire de réseau sont plus vastes que le simple entretien du réseau de distribution. En tant que particulier, voilà ce qu’Enedis peut faire pour vous.

L’entretien du réseau

Qui dit gestionnaire de réseau dit forcément entretien du réseau. L’ensemble du réseau électrique français (hors ELD, qui recouvrent environ 5% du territoire) est sous la responsabilité d’Enedis.

En cas de problème, comme une coupure de courant, c’est donc le gestionnaire réseau qui est responsable et doit s’occuper des réparations.

Ainsi, si jamais vous rencontrez un problème sur votre installation électrique, ou en situation d’urgence, il est plus utile de contacter Enedis que votre fournisseur d’énergie, qui n’a que peu de compétences en ce domaine.

Comment contacter Enedis ? En cas d’urgence, le mieux est de passer par le téléphone. Le numéro où vous pouvez joindre Enedis dépend de chaque département. Composez le 09 72 67 50 XX (le XX final doit être remplacé par le numéro de votre département) afin de joindre un conseiller Enedis.

Relever les compteurs

En tant que responsable du réseau de distribution électrique, c’est à Enedis qu’incombe la tâche de mesurer votre consommation électrique réelle, afin de permettre à votre fournisseur d’énergie de vous adresser le montant exact sur votre facture d’électricité.

Pour ce faire, Enedis est chargé de relever votre compteur :

généralement deux fois par an ;

minimum une fois par an.

Selon l’emplacement de votre compteur, votre présence risque d’être nécessaire. Si c’est le cas, Enedis vous informera à l’avance du passage du technicien.

Sachez cependant qu’il existe différentes méthodes pour transmettre le relevé de votre compteur en cas d’absence :

en le communiquant via Internet ; en le transmettant par l’intermédiaire d’un serveur vocal (disponible en composant le 0 820 333 433) ; en complétant et retournant la carte T laissée par le technicien lors de son passage ; en affichant sur votre porte les informations de votre compteur le jour du relevé.

Gardez néanmoins en tête qu’Enedis doit pouvoir accéder à votre compteur au moins une fois par an.

Qu’est ce que Linky d’Enedis ?

Afin de faciliter la relève de votre consommation, Enedis a développé les compteurs Linky.

Ces compteurs connectés à Internet transmettent en temps réel vos données de votre consommation à Enedis et à votre fournisseur, pour plus de précision et de facilité. En effet, grâce aux compteurs communicants, il n’est plus nécessaire qu’un technicien se déplace pour relever votre compteur.

Linky vous permet également d’avoir un meilleur contrôle sur votre consommation d’électricité : vous savez quels sont les moments exacts où vous surconsommez, et pouvez donc agir rapidement dessus.

Des polémiques ont néanmoins fait rage sur le compteur connecté. Les détracteurs de Linky se craignent que les ondes émises soient néfastes pour leur santé.

Peut-on interdire l'installation de Linky par Enedis ? Techniquement, non : Enedis est propriétaire des compteurs et décide donc du moment où il les remplace. En revanche, les techniciens Enedis ne peuvent pas rentrer de force chez vous : si votre compteur est situé dans votre appartement par exemple, on ne peut pas vous obliger à ouvrir

Heures pleines – heures creuses

L’option Heures pleines – heures creuses est une option tarifaire souscriptible dans la plupart des abonnements à l’électricité.

Cette option repose sur l’intérêt des fournisseurs à répartir la demande d’électricité locale dans le temps pour éviter les pics de consommation.

En effet, souvent, la majorité de la consommation énergétique d’une ville est concentrée sur quelques heures de la journée. Cependant, les fournisseurs ne peuvent pas stocker l’électricité qu’ils produisent avant de la distribuer. Ils ont donc tout intérêt d’inciter à lisser la demande tout au long de la journée.

C’est dans ce contexte qu’Enedis a établi des plages horaires d’heures pleines et d’heures creuses, fixées selon les conditions d’exploitation et la capacité locale des réseaux publics de chaque commune :

les heures pleines (16 par jour) sont les heures où la demande est la plus élevée. Elles se traduisent par un prix plus élevé du kWh dans cette période.

les heures pleines (8 par jour) sont a contrario les heures où la consommation est la moins importante : le prix du kWh y est donc plus bas.

Vous pouvez retrouver les heures pleines et heures creuses en application dans votre commune en vous rendant sur le site d’Enedis.

Les heures pleines et heures creuses sont-elles les mêmes avec Linky ?

Non : si vous avez un compteur Linky, vos plages horaires pleines et creuses ne sont pas les mêmes qu’avec un compteur dit « historique ». Où que vous soyez situé, il existe deux plages d’heures creuses qui peuvent vous être attribuées :

12h – 16h ; 21h30 – 7h30.

Vos plages horaires vont sont attribuées de manière aléatoire par Enedis.

Nous vous conseillons d’utiliser un comparateur d’électricité si vous voulez être sûr de choisir la bonne offre et la bonne option tarifaire pour votre contrat d’électricité.

Quels sont les tarifs d’Enedis ?

Si la majorité de vos frais liés à l’électricité vous sont facturés par votre fournisseur, certaines prestations relèvent néanmoins d’Enedis.

C’est notamment le cas de la mise en service, que vous devez payer au tout début de votre contrat.

Voici les tarifs de la mise en service Enedis en février 2023 :

Prestation Délai Prix TTC Mise en service initiale standard 10 jours ouvrés 51,47€ Mise en service initiale express 5 jours ouvrés 90,43 € Mise en service standard 5 jours ouvrés 13,94 € Mise en service express – énergie coupée 2 jours ouvrés 52,90€ Mise en service d’urgence – énergie coupée

Compteur mécanique le jour même 148,72 € Mise en service d’urgence – énergie coupée

Compteur Linky le jour même 13,94 €

Les modifications apportées à votre compteur sont également payantes. Voici les tarifs pratiqués pour un changement de puissance Enedis :

Prestation Délai standard (10 jours ouvrés) Express (5 jours ouvrés) Réglage du disjoncteur 37,78 € 75,72 € Changement de disjoncteur 56,22 € 94,16 € Réglage du disjoncteur et changement de compteur 56,22 € 94,16 € Changement de disjoncteur et de compteur 67,99 € 105,93 € Passage de monophasé à triphasé / triphasé à monophasé 158,75 € 196,69 €

Bien sûr, le raccordement d’une maison neuve au réseau électrique est également payant :

Zone Puissance de raccordement Tarif TTC ZFA 3 kVA sans comptage 1 954,8 € 12 kVA monophasé 2 059,2 € 36 kVA triphasé 2 155,2 € ZFB 3 kVA sans comptage 2 172 € 12 kVA monophasé 2 196 € 36 kVA triphasé 2 316 €

D’autres prestations sont également facturées par Enedis :

Raccordement au réseau provisoire ;

Changement d’option tarifaire ;

Intervention suite à des impayés (coupure, rétablissement, réduction de puissance…) ;

Rendez-vous manqué avec un technicien (ou annulation tardive).

Vous trouverez le détail des tarifs de ces prestations dans le catalogue des prestations d’Enedis.

Plusieurs situations peuvent vous amener à vouloir contacter Enedis :

vous êtes victime d’une coupure de courant ;

vous voulez vous informer sur les offres de recrutement d’Enedis ;

vous voulez raccorder votre logement ou votre local professionnel au réseau d’électricité ;

etc.

Selon vos besoins, vous avez plusieurs manières d’entrer en contact avec Enedis.

Comment accéder à l’espace client Enedis ?

L’espace client Enedis vous permet de visualiser votre consommation ou votre production d’électricité le cas échéant. Vous pouvez y accéder depuis cette page, en cliquant sur “Accéder à mon compte” ou “Créer mon compte Enedis”.

L’espace client Enedis ou Enedis Mon Compte, ne doit pas être confondu avec la plateforme Enedis-Connect, qui sert d’espace raccordement afin de demander ou modifier le raccordement de votre logement ou votre local au réseau électrique.

Quel est le numéro de téléphone d’Enedis ?

L’une des missions d’Enedis, en plus d’assurer l’entretien du réseau d’électricité, est de réparer ses éventuels défauts. Ainsi, en cas de coupure ou de situation d’urgence, c’est Enedis que vous devez contacter en priorité.

Le numéro d’urgence d’Enedis est bien connu, et varie selon le département dans lequel vous habitez. Composez le 09 72 67 50 XX (en remplaçant les XX par le numéro de votre département) et vous pourrez dialoguer avec un conseiller Enedis.

Notez que si vous souhaitez communiquez le relevé de votre compteur électrique à Enedis, le numéro de téléphone à joindre est différent. Il s’agit du 0 820 333 433, renvoyant vers un serveur vocal (facturé 0,12 € la minute + le prix d’un appel).

