Pour de nombreux Français, les dépenses consacrées à l’énergie du foyer représentent une grande part du budget. En effet, selon un récent sondage, 71% des Français estiment que l’énergie occupe une part importante dans leur budget. Malgré l’apparition de fournisseurs et d’offres moins chères, de plus en plus de personnes rencontrent des difficultés à payer leurs factures énergétiques. Pourtant, des moyens existent pour réduire ses dépenses et économiser plusieurs centaines d’euros par an.