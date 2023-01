Comment réaliser un test de débit pour la fibre optique ?

Comment vérifier le débit de la fibre grâce à un test de débit fibre ?

Il existe des applications pour faire un test : c’est l’outil idéal pour lancer un test de débit fibre, car elle va mesurer les 3 principales caractéristiques de votre accès :

Le débit descendant (appelé download). Plus le débit descendant est important, plus les pages internet s’afficheront rapidement. C’est aussi un réel plus pour le téléchargement de données volumineuses depuis le web et le visionnage de vidéos sur des sites de streaming.

Le débit ascendant (appelé upload). Il mesure la capacité à partager vos données sur le web (photos, vidéos, dossiers professionnels, fichiers de plusieurs gigaoctets). Le débit ascendant est généralement plus faible que le débit montant, car les opérateurs proposent des offres non symétriques en termes de débit.

La latence mesurée par le ping qui représente le temps de réponse entre les équipements que vous utilisez pour surfer sur le web et les serveurs sur lesquels sont hébergées les données. Un ping faible est la conséquence d’un très bon débit, ce qui un avantage décisif pour les applications demandant du temps réel comme les jeux en ligne.

Pour réaliser un test de votre débit internet, vous pouvez utiliser cet outil.

Comment tester le débit de ma box SFR ?

L’application Speed test vous permettra de tester le débit de votre box SFR par exemple en comparant avec d’autres FAI. Cela vous permettra de choisir la meilleure offre en fonction de votre situation géographique. Bien évidemment, le test de débit est possible que vous soyez client chez Orange, Free, SFR ou un autre FAI. Il vous suffit de sélectionner dans la liste du test de débit Free ou un autre fournisseur.

Comment voir le débit de la connexion internet ?

Il y a de nombreuses façons de faire un test de débit internet. Saviez-vous qu’avec Google Home vous avez la possibilité de tester votre débit internet en lançant un test de débit depuis l’application Google ? C’est possible aussi depuis l’application Google Wifi. Cela vous permettra de vérifier votre réseau.

Comment connecter ses équipements à la box Fibre ?

La connexion entre la Box Fibre et les équipements de la maison peut se faire de 3 façons :

Par un câble Ethernet entre la box et l’équipement

Via des plugs utilisant la technologie CPL (les données circulent sur le réseau électrique de la maison)

En wifi

Ce dernier cas est la solution la plus simple, car elle permet de connecter le plus grand nombre d’équipements en mobilité sans devoir acheter des équipements en plus ni s’encombrer d’un câble ou d’une prise RJ45. C’est la raison pour laquelle Speed test wifi permet de lancer un test wifi et de s’assurer que votre débit sans fil sera suffisant pour connecter l’ensemble des appareils de la maison.

Comment savoir si on peut avoir la fibre chez soi ?

Vous souhaitez bénéficier de la rapidité de la fibre mais vous ne savez si votre logement peut être raccordé ? Vous pouvez réaliser un test d’éligibilité fibre pour connaître la couverture de réseau chez vous. Si toutefois vous n’avez pas encore accès à la fibre, vous pouvez aussi utiliser notre application pour lancer un test débit ADSL et mesurer votre débit. Il est à noter que les offres de TV par ADSL demandent des débits autour de 4 Mb/s pour avoir une bonne qualité d’image.

Qu’est-ce que c’est la fibre ?

En résumé, comment fonctionne la fibre optique ?

La fibre optique utilise les propriétés de la lumière pour transporter les données du central téléphonique au logement. Trouvez plus d’informations ici.

Avant de réaliser un test de débit internet, revenons sur le principe de la fibre. La fibre optique est constituée d’un coeur en silice qui confine l’onde lumineuse dans laquelle voyagent les données. Cette première couche est recouverte d’une gaine à faible indice de réfraction : l’onde lumineuse est alors enfermée dans le coeur et se diffuse sur de longues distances sans rencontrer d’obstacles. Enfin, un revêtement de protection protège la fibre. Pour que le câble optique transmette les données, il doit être connecté à un émetteur optique généralement situé dans le central téléphonique. À l’autre bout de la chaîne de transmission, dans le logement, un récepteur optique récupère le signal lumineux et décode les données pour les transformer en une succession de bits qui vont former le message, la photo, la vidéo et arriver chez vous.

Quel est le débit de la fibre optique ?

Il est variable en fonction du fournisseur d’accès internet et de l’offre commerciale choisie. Il démarre autour de 100 Mb/s et peut aller jusqu’à 8 Gb/s avec la technologie actuelle. Attention, les débits annoncés dans les offres commerciales des opérateurs télécoms sont des débits théoriques maximums qui sont difficilement atteignables. C’est pourquoi il est important de faire un test fibre. Le débit utile dépend du mode de connexion de ses équipements à la Box Fibre. Un accès via un câble Ethernet sera plus rapide qu’une connexion par des plugs ou en wifi. L’environnement de la maison est à prendre en compte comme :

La qualité de la connectique pour le câblage Ethernet

Les propriétés du réseau électrique pour les plugs

Ou la position de la Box Fibre pour la couverture wifi.

Le nombre d’équipements simultanément connectés pourra avoir un impact sur le débit, car ils vont se partager le même débit.

La puissance de la carte réseau de l’équipement, qui peut limiter le débit si elle est trop ancienne.

Il est donc important de lancer un test internet pour faire le point sur le débit réel dont vous disposez grâce à votre abonnement.

Pourquoi la fibre optique offre-t-elle actuellement les meilleurs débits ?

La première raison est que le débit reste constant, quelle que soit la distance entre le domicile et le central téléphonique contrairement à l’ADSL. Les conditions climatiques n’affectent pas son fonctionnement là où l’ADSL est sensible à la pluie et au vent. Le câble de fibre optique est unique entre le central téléphonique et l’usager alors que l’ensemble des utilisateurs de l’ADSL vont devoir partager un même câble. La Fibre optique transporte les données à la vitesse de la lumière (300 000 km/s) sur un réseau construit récemment tandis que l’ADSL véhicule les informations sur des câbles en cuivre déployés depuis plusieurs années maintenant.

FAQ

Comment savoir si on a un bon débit avec la fibre ?

Pour savoir si votre débit est bon, vous pouvez réaliser un test de votre connexion internet. Il vous suffit de vous rendre sur l'outil gratuit speedtest et de mesurer la vitesse de votre connexion internet. L'outil simule le transfert d'un fichier entre votre box et un serveur pour déterminer cette vitesse.

Quel est le débit internet en wifi avec la fibre ?

Lorsque vous utilisez une connexion Wifi, il faut savoir que le débit de la connexion Internet est toujours inférieur à celui d'une connexion avec le câble Ethernet.

Selon les box internet, il est possible d'avoir une connexion jusqu'à 1 Gbit/s en connexion Ethernet. La vitesse de connexion Wifi dépendra de votre emplacement et de l'environnement autours de la box Internet, mais sera dans tous les cas inférieur.

Quel est le meilleur débit Internet en fibre optique ?

Le meilleur débit Internet en fibre optique proposé par un des fournisseurs d'accès à internet est actuellement de 8 Gb/s.