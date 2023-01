Comment tester simplement votre débit internet ADSL ?

Pourquoi faire un test du débit de mon ADSL ?

Vous vous êtes déjà sûrement posé la question : comment savoir quel est le débit de mon ADSL ? Pour le connaître, le plus simple est de réaliser un test de vitesse Internet, aussi appelé Speed Test.

Pour faire le test, il faudra vous rendre sur un site Internet qui en propose un. Vous pouvez facilement trouver un test de débit ADSL sur Google. Vous pouvez par exemple vous rendre sur le site de 60 millions de consommateurs. Pour la plupart des tests, tout ce que vous avez à faire est de renseigner votre adresse.

Bon à savoir ! Fournir votre adresse est primordial, puisque ça permettra de donner le débit réel à l’endroit où vous vous situez, et non le débit théorique communiqué par l’opérateur !

Comment faire des tests de débit en fonction des opérateurs ?

Tester mon débit Internet ADSL

Pour tester votre débit Internet, vous pouvez directement réaliser le test.

Test débit ADSL Orange

Si vous avez souscrit une offre Internet chez Orange, alors vous pourrez voir le débit correspondant à votre abonnement directement sur votre Espace Client.

Si vous souhaitez connaître le débit réel, alors l’opérateur vous conseille de suivre quelques étapes avant de faire le test, notamment :

d’éteindre votre décodeur si vous en avez un ;

votre si vous en avez un ; privilégier un raccordement Ethernet pour votre ordinateur, si jamais ce dernier est branché à la Livebox via le wifi ;

pour votre ordinateur, si jamais ce dernier est branché à la Livebox via le wifi ; si vous avez des applications ouvertes sur votre ordinateur, il est conseillé de les fermer.

Une fois ces étapes faites, pour pouvez réaliser votre test de débit wifi et être sûr d’avoir une valeur la plus juste possible.

Test débit ADSL Free

En plus des tests de débit disponibles sur Internet, Free vous propose une autre solution pour connaître le débit de votre box Internet. Si vous possédez une Freebox Révolution, alors vous pouvez afficher le débit directement sur la Freebox Server. Vous n’avez qu’à suivre quelques étapes :

cliquer sur la flèche jaune de droite qui se trouve sur l’écran ; le menu apparaît : aller dans le menu ADSL ; Appuyer sur débits.

Deux valeurs apparaissent alors :

le débit descendant, qui représente, par exemple, le temps qu’il faut pour télécharger un fichier ;

qui représente, par exemple, le temps qu’il faut pour télécharger un fichier ; le débit ascendant, qui représente, par exemple, le temps qu’il faut pour transférer des fichiers depuis votre ordinateur sur Internet.

Test débit ADSL SFR

SFR propose de réaliser le test de débit directement sur son site Internet. Pour que le test soit le plus fiable possible, l’opérateur vous donne quelques conseils :

arrêter les téléchargements que vous êtes en train de faire sur votre ordinateur ;

les que vous êtes en train de faire sur votre ordinateur ; privilégier une connexion avec un câble plutôt que de passer par le wifi ;

une avec un plutôt que de passer par le wifi ; faire le test plusieurs fois de suite.

Test débit ADSL Bouygues Telecom

Si vous souhaitez connaître votre débit ADSL en ayant souscrit une offre Bouygues Telecom, alors le plus simple est de vous rendre sur un des sites indépendants qui proposent de réaliser des tests de débit gratuits.

Quelle est la meilleure vitesse pour Internet ?

Toutes les offres Internet proposées par les opérateurs n’ont pas le même débit. On peut notamment différencier l’ADSL de la fibre optique, qui correspondent respectivement au haut débit et au très haut débit. Pour avoir du haut débit, il faut que la connexion dépasse les 8 Mbit/s. On considère qu’une connexion Internet est très haut débit lorsqu’elle dépasse les 30 Mbit/s.

Ainsi, si vous souhaitez avoir la meilleure vitesse pour Internet, il va falloir que vous optiez pour une offre de fibre optique. La grande majorité des opérateurs commercialisent des offres de fibre. Pour vous aider dans votre choix, vous trouverez ci-dessous un tableau faisant un comparatif des différentes offres de fibre optique proposées par les principaux fournisseurs d’accès à Internet.

Cependant, avant de choisir une offre de fibre optique, pensez bien à faire un test d’éligibilité à la fibre optique.





Comparatif des offres Internet FIBRE des principaux fournisseurs d'accès à Internet (janvier 2023) : Offre Internet Débit descendant Télévision Engagement Prix

Bbox Fit Fibre 400 Mb/s Engagement 1 an 15€99

Bbox Must Fibre 1 Gb/s Plus de 180 chaînes/Décodeur TV Bbox 4K/Enregistreur TV 100h Engagement 1 an 24€99

Bbox Ultym Fibre 2 Gb/s Plus de 180 chaînes/Décodeur TV Bbox 4K HDR/Enregistreur TV 100h/Disney+ inclus pendant 6 mois puis 8€99/mois/SALTO inclus pendant 6 mois puis 7€99/mois Engagement 1 an 29€99

Freebox Mini 4K Fibre 1 Gb/s 220 chaînes, décodeur 4K 12 mois 16€

Freebox Révolution Fibre 1 Gb/s 280 chaînes, disque dur 250 Go 12 mois 20€

Freebox Pop Fibre 5 Gb/s 220 chaînes, 100h d'enregistrement inclus Aucun 30€

Freebox Delta Fibre 8 Gb/s 280 chaînes, 100h d'enregistrement inclus Aucun 40€

Livebox Fibre 500 Mb/s Jusqu'à 140 chaînes TV inclusesavec le Décodeur Ultra HD 4K (sur demande) 12 mois 41,99 €

Livebox Up Fibre 2 Gb/s Jusqu'à 140 chaînes TVincluses avec le Décodeur Ultra HD 4K (sur demande), Au choix: 2e décodeur TV Ultra HD 4K ou Clé TV (sur demande) 12 mois 49,99 €

Red by SFR Fibre Wifi 5 1 Gb/s 35 chaînes Aucun 19 €

Red by SFR Fibre Wifi 6 2 Gb/s 35 chaînes Aucun 26 €

SFR Fibre Premium 8 Gb/s SFR Box 8 TV - Image 4K HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, enceinte connectée (Inclus) / 200 Chaînes et services TV (Inclus) Engagement 12 mois 32€

SFR Fibre Power 8 2 Gb/s 200 chaînes 12 mois 26€

SFR Fibre Starter 500 Mb/s SFR Box 7 TV - Image 4K HDR (Inclus) / 160 Chaînes et services TV (Inclus) Engagement 12 mois 18€

SFR Fibre Power 2 Gb/s Connect TV Android - Image 4K HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos (Inclus) / 200 Chaînes et services TV (Inclus) Engagement 12 mois 26€

Boîte Sosh Fibre 300 Mb/s Appli TV d'Orange (offerte sur demande) Aucun 19,99€ Annonce - Sélection non exhaustive d'offres opérateurs classées par ordre alphabétique parmi 6 opérateurs partenaires (Bouygues Telecom, Free, Orange, RED by SFR, SFR, Sosh) présentés en premier et 0 opérateurs non partenaires (). Référencement gratuit. En savoir plus ici.





Comment augmenter la vitesse de connexion Internet ?

Si vous trouvez que votre connexion Internet n’est pas assez puissante, il peut être intéressant de réaliser un test de débit comme expliqué précédemment. Vous vous rendrez vite compte si votre débit réel correspond bien au débit théorique promis par l’opérateur.

Pour optimiser au maximum votre débit Internet, plusieurs solutions s’offrent à vous :

privilégier une connexion filaire plutôt que de passer par le wifi. La connexion sera plus stable avec un câble ;

une plutôt que de passer par le wifi. La connexion sera plus stable avec un câble ; utiliser un amplificateur wifi : ce système va agir comme une deuxième box Internet, en captant le signal émis par votre box, et en transmettant une copie à l’endroit où vous aller le mettre.

: ce système va agir comme une deuxième box Internet, en captant le signal émis par votre box, et en transmettant une copie à l’endroit où vous aller le mettre. changer votre box Internet : cette dernière n’est peut-être plus adaptée à votre consommation Internet, ou trop vieille et a besoin d’être remplacée.

FAQ

Quel est le débit de la fibre Free ?

Le débit de la fibre Free va dépendre du débit ascendant et descendant. Pour le débit ascendant, il peut aller jusqu'à :

600 Mbit/s : Freebox Revolution, Freebox Delta S

700 Mbit/s : Freebox Pop, Freebox Delta

Pour le débit descendant, il peut aller jusqu'à :

1 Gbit/s : Freebox Revolution

5 Gbit/s : Freebox Pop

8 Gbit/s : Freebox Delta, Freebox Delta S

Peut-on faire le même test de débit que l'ADSL pour la Fibre ?

Peu importe que vous ayez souscrit un abonnement ADSL ou fibre optique, dans les deux cas vous pourrez utiliser le même test de débit Internet. Dans certains cas, il est possible que le test vous demande de préciser au préalable votre type de connexion. Il est donc tout à fait possible de réaliser un test de débit pour la fibre optique.