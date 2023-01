Testez votre débit Internet et trouvez une offre plus rapide

Comment vérifier le débit de ma connexion Internet ?

Quels sont les outils à ma disposition ?

Pour vous aider dans votre démarche de test de débit Internet (à ne pas confondre avec le texte d’éligibilité fibre), plusieurs solutions s’offrent à vous :

Les plateformes dédiées (par exemple speed test wifi ) ;

) ; Utiliser les outils mis à disposition par les opérateurs (renseignez dans Google des mots-clés précis comme « test débit orange »). Voici l’exemple de l’opérateur SFR : ;

»). Voici l’exemple de l’opérateur SFR : ; Utiliser le test débit Google.

Le choix de tel ou tel outil importe peu. Pour des résultats objectifs, il est judicieux d’en utiliser plusieurs pour comparer et vous faire une idée globale de la vitesse obtenue.

Comment faire ?

En vous rendant simplement sur les sites dédiés, depuis chez vous, sans avoir à vous déplacer. Pour y accéder rapidement, renseignez des mots-clés précis, comme « speed test internet » et laissez-vous guider.

Si vous souhaitez vous rapprocher de l’outil d’un opérateur, il vous suffit de renseigner « test débit free » pour accéder au dispositif. Pour plus d’informations, vous pouvez joindre les conseillers par téléphone.

Notez que ces outils sont gratuits et n’engagent aucune souscription de votre part. Si vous êtes confronté à un service payant, ne vous y attardez pas et rapprochez-vous des structures gratuites qui sont tout aussi fiables et performantes.

Vous pouvez également tester votre débit immédiatement à l’aide de l’outil ci-dessous:

Testez votre débit Internet !

Pourquoi vérifier le débit ?

La première raison de réaliser un test, qu’il s’agisse d’un test débit 4G, d’un test débit ADSL ou 4G, les objectifs sont identiques : mesurer la capacité du débit dont vous disposez pour souscrire à une offre adaptée.

Peut-être payez-vous une offre supérieure alors que vous n’en avez pas besoin ? Si oui, il est intéressant de voir comment améliorer votre abonnement mensuel, d’un point de vue pratique, mais surtout économique.

Inversement, peut-être pouvez-vous accéder à une offre supérieure et à des capacités techniques plus performantes ? Notamment si vous regardez des vidéos, si vous jouez en ligne, si vous télétravaillez, etc. Il se peut que la fibre soit enfin disponible dans votre commune et vous ne le savez pas. En réalisant un test de débit fibre, vous saurez si vous êtes éligible ou non par exemple.

Quelle offre choisir ?

En fonction des résultats que vos obtiendrez, vous pourrez choisir une offre qui vous correspond. C’est l’avantage de connaître ces critères pour pouvoir souscrire à des offres commerciales au plus juste de votre utilisation.

Comment savoir si votre débit internet est bon?

Comment interpréter les résultats ?

Prenez en compte le temps de réponse, la vitesse de download et upload ainsi que le ping. Vous pourrez ainsi vous orienter vers des offres adaptées à ces résultats pour une utilisation optimale.

Une fois que le test a été réalisé, plusieurs critères sont à prendre en compte :

Le temps de réponse : il correspond à la vitesse de réaction de votre ligne ;

Download : il s’agit du débit descendant : il indique la quantité de données que vous recevez ;

Upload : il s’agit du débit montant : il indique la quantité des données que vous envoyez.

Le ping : il s’agit du temps de réponse entre deux terminaux et un réseau local. Plus le ping est proche de zéro, plus la vitesse est rapide. Le ping est une mesure très importante pour les joueurs en ligne qui ont besoin d’un flux constant dans leur jeu.

Les résultats sont exprimés en Mégabit/seconde (Mbit/s).

Quel est le débit moyen d’une connexion Internet ?

Il n’existe pas de réponse uniforme à cette question puisque les vitesses moyennes dites acceptables varient en fonction des technologies utilisées pour votre connexion à Internet. Cependant, si vous jugez cette dernière trop lente, voici quelques pratiques courantes.

Quelle différence entre test ADSL/Câble/Fibre ?

Entre chaque technologie, les débits ne sont pas identiques. Prenez par exemple le cas de la fibre optique qui est la plus performante d’un point de vue technique. Elle offre un confort d’utilisation optimal et les résultats de tests les plus élevés.

Pour ce qui est du câble ou de l’ADSL, les résultats peuvent varier entre deux tests. C’est pourquoi il faut prendre en compte des paramètres notables, comme par exemple le moment de la journée, le nombre d’utilisateurs congés au réseau et le type des usages (vidéo HD, chargement de photo, de vidéo, etc.). Ces paramètres importent la bande passante ainsi que les résultats exprimés par le test.

Que faire si ma connexion est trop lente ?

Si votre connexion est trop lente, vous pouvez prendre contact avec un opérateur, celui de votre choix, pour faire part des difficultés rencontrées.

Si aucune solution n’est proposée, vous pouvez consulter la carte là mise en place par le gouvernement sur le déploiement de la fibre optique sur l’ensemble du territoire ou vous rapprocher de la mairie de votre commune pour connaître les projets à venir sur les télécommunications ou encore vérifier par un test l’éligibilité à la fibre.

Vous pouvez également vous rendre sur des forums spécialisés, comme par exemple celui de l’opérateur SFR.

Si vous n’avez pas de solution pour le moment, alors il faudra optimiser les usages pour que la connexion soit optimale : réduire le nombre d’utilisateurs simultanés, consulter des vidéos en qualité normale (pas de HD), limiter les téléchargements, etc.

Comment améliorer mon débit ?

Le débit de votre navigation repose sur votre type de connexion. Si votre domicile dispose d’ondes (Wi-Fi), et que votre connexion est lente, alors vous pouvez l’améliorer en utilisant un câble Ethernet pour une meilleure bande passante.

Autre astuce, réduire la connexion partagée entre différents terminaux. Une problématique rencontrée lorsque les membres d’un même foyer ont des usages différents et simultanés. Cela divise la bande passante. Vous pouvez soit migrer vers une offre supérieure, soit trouver des compromis avec les utilisateurs pour une connexion plus performante.