Comment choisir son offre ADSL pour son logement ?

Quelles sont les différentes offres ADSL en 2021 ?

Il existe en 2021 une multitude d’offres ADSL sur le marché de la box. Les offres ADSL représentent encore la majorité des offres souscrites sur le marché. En effet, la fibre ne s’est pas encore assez répandue pour prétendre remplacer la connexion ADSL.

Ces offres ADSL permettent au plus grand nombre de pouvoir profiter d’Internet avec un assez bon débit. En effet, même si la fibre est beaucoup plus performante que l’ADSL, tout le monde n’y est pas éligible car la fibre n’est pas répandue partout en France.

De fait, dans certaines zones, la connexion ADSL est l’un des seuls moyens pour aller sur Internet.

Quelles sont les caractéristiques des différentes offres ADSL ?

Aujourd’hui, les offres ADSL présentent de nombreuses caractéristiques. Voici donc un tableau qui présente l’ensemble des offres ADSL sur le marché en 2021 :



Comparatif des offres Internet ADSL des principaux fournisseurs d'accès à Internet (janvier 2023) : Offre Débit Téléphonie Télévision Engagement Prix

Bbox Ultym ADSL Boosté VDSL Appels illimités vers les fixes et mobiles en France / Europe / Suisse, et vers les fixes de plus de 110 pays Plus de 180 chaînes/Décodeur TV Bbox 4K HDR/Enregistreur TV 100h/Disney+ inclus pendant 6 mois puis 8€99/mois/SALTO inclus pendant 6 mois puis 7€99/mois Engagement 1 an 29€99

Bbox Fit ADSL Boosté VDSL Appels illimités vers les fixes en France et plus de 110 pays Engagement 1 an 15€99

Bbox Must ADSL Boosté VDSL Appels illimités vers les fixes et mobiles en France, et vers les fixes de plus de 110 pays Plus de 180 chaînes/Décodeur TV Bbox 4K/Enregistreur TV 100h Engagement 1 an 24€99

Freebox Mini 4K ADSL 15 Mb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 220 chaînes, décodeur 4K 12 mois 16€

Freebox Révolution ADSL 15 Mb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 280 chaînes, disque dur 250 Go 12 mois 20€

Freebox Pop ADSL 15 Mb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 220 chaînes, 100h d'enregistrement inclus Aucun 30€

Freebox Delta ADSL 15 Mb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 280 chaînes, 100h d'enregistrement inclus Aucun 30€

Livebox 15 Mb/s Vers les fixes Jusqu'à 140 chaînes TV incluses avec le Décodeur dernière génération(sur demande) 12 mois 36,99 €

Livebox Up 15 Mb/s Vers les fixes et les mobiles de France métropolitaine, Europe, DOM, USA et Canada Jusqu'à 140 chaînes TV incluses avec le Décodeur dernière génération(sur demande), Au choix: 2e Décodeur dernière génération ou Clé TV (sur demande) 12 mois 44,99 €

Red by SFR ADSL Wifi 5 20 Mb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 35 chaînes Aucun 19 €

Red by SFR ADSL Wifi 6 20 Mb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 35 chaînes Aucun 26 €

SFR Fibre Premium 8 Gb/s Appels illimités vers les Fixes et Mobiles en Europe (Inclus) SFR Box 8 TV - Image 4K HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, enceinte connectée (Inclus) / 200 Chaînes et services TV (Inclus) Engagement 12 mois 32€

SFR ADSL Power 8 20 Mb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 200 chaînes 12 mois 26€

SFR Fibre Starter 500 Mb/s Appels illimités vers les Fixes en France (Inclus) SFR Box 7 TV - Image 4K HDR (Inclus) / 160 Chaînes et services TV (Inclus) Engagement 12 mois 18€

SFR Fibre Power 2 Gb/s Appels illimités vers les Fixes et Mobiles en France (Inclus) Connect TV Android - Image 4K HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos (Inclus) / 200 Chaînes et services TV (Inclus) Engagement 12 mois 26€

Boîte Sosh ADSL 15 Mb/s Appels illimités vers fixes Appli TV d'Orange (offerte sur demande) Aucun 19,99€



Quel type d’opérateur choisir pour une offre ADSL en 2021 ?

Vous avez le choix entre deux types de fournisseurs :

Les opérateurs classiques (Orange, SFR ou encore Bouygues) Les opérateurs low-cost (Free, Red by SFR ou encore Sosh)

Les opérateurs classiques

Ils présentent l’avantage de proposer des offres complètes avec plusieurs options si vous le souhaitez en supplément.

Les opérateurs classiques présentent toujours plusieurs offres ADSL (2 ou 3), plus vous avez d’exigences, plus le prix sera élevé. Cela vous permet de choisir une offre qui est vraiment adaptée à vos besoins.

Le principal avantage des opérateurs classiques, ce sont les services qu’ils proposent à côté de l’offre. En effet, ils ont un service client de meilleure qualité. En cas de problème, il sera donc plus facile et plus rapide de régler le problème.

Néanmoins, les opérateurs classiques présentent aussi des désavantages. Ils apparaissent souvent comme plus chers. De plus, il y a toujours un engagement lors de la souscription d’un contrat chez un opérateur classique.

Le saviez-vous ? Les opérateurs classiques sont plus chers car ils proposent plus de services mais aussi, assez souvent un meilleur débit.

Les opérateurs low-cost

Ils sont de plus en plus nombreux à arriver dans le marché de la téléphonie et des box Internet. Néanmoins, pas tous sont en capacité de proposer au moins une offre ADSL.

Ils sont en 2021 deux à proposer une offre ADSL (Red by SFR et Sosh). Le principal avantage de ces opérateur est le prix de l’offre qui est très attractif pour le client.

De plus, les offres ADSL des fournisseurs low-cost sont sans engagement. Cela signifie que la résiliation du contrat est possible à tout moment sans risquer de payer des frais de résiliation.

Attention ! Les tarifs des opérateurs low-cost sont en effet très attractif mais ceci se répercute sur les services qu’ils proposent. De fait, le service client (quand il y en a un) est souvent très critiqué chez ce genre d’opérateur. En cas de problème, cela peut mettre plus de temps à être réglé.

Les offres ADSL sans engagement sont encore assez rares sur le marché. Elles représentent un réel avantage pour les personnes ne souhaitant pas payer de frais de résiliation.

De plus, les tarifs très avantageux des fournisseurs low-cost séduisent de plus en plus de clients. Cela s’explique par le fait que de plus en plus de personnes souhaitent réaliser des économies sur leurs factures Internet.

Les offres ADSL des fournisseurs low-cost représentent donc pour eux le bon compromis entre un service de qualité et un tarif attractif.

Quelle box choisir en 2021 ?

Pour répondre à cette question, il est important de savoir ce dont on a besoin. Il faut souscrire une offre qui répond à nos attentes. Le risque est de prendre une offre que ne nous correspond pas, et par conséquent payer plus cher.

Quelle offre box choisir ? Les offres box se divisent en 2 catégorie : les offres ADSL et les offres fibres. Pour choisir votre offre box vous devez savoir quelle qualité concernant le débit Internet vous souhaitez. Si cela vous importe peu, vous pouvez choisir une offre box qui ne vous permet pas d’accéder à un très haut débit. Si par contre, cela est essentiel pour vous, vous devrez choisir une offre box qui vous permet d’accéder à un très haut débit.

Offre ADSL VS offre fibre

Il existe sur le marché deux types d’offres box :

Les offres ADSL Les offres fibre

Les offres fibre sont arrivées après sur le marché. Ce n’est pas encore tous les opérateurs qui sont en capacité de proposer une offre fibre à leurs clients. Voici un tableau qui présente l’ensemble des offres fibre du marché :



Comparatif des offres Internet ADSL et FIBRE des principaux fournisseurs d'accès à Internet (janvier 2023) : Fournisseur d'accès à Internet Offre Internet 📡 Mode de connexion ⬆️ Débit ascendant ⬇️ Débit descendant 📞 Téléphonie 📺 Télévision 💍 Engagement 💰 Prix Annonce - Sélection non exhaustive d'offres opérateurs classées par ordre alphabétique parmi 0 opérateurs partenaires () présentés en premier et 0 opérateurs non partenaires (). Référencement gratuit. En savoir plus ici.



Les offres fibre sont les mêmes que les offres ADSL au niveau des options et du tarif. Ce qui va changer c’est le débit que permet la fibre.

Le saviez-vous ? La différence entre l’ADSL et la fibre c’est qu’une connexion ADSL utilise le même réseau que les téléphones alors que la fibre nécessite le déploiement d’un nouveau réseau. C’est pour cela que la fibre optique permet d’avoir accès à un très haut débit (elle permet d’aller 6 fois plus vite qu’une connexion ADSL).

Zoom sur chaque opérateur

Comme nous l’avons dis précédemment, en 2021 quasiment tous les opérateurs proposent une offre ADSL. Chaque opérateur propose des options différentes pour leurs offres ADSL :

Orange

Offre Contenu de l’offre Débit descendant Débit ascendant Engagement Prix Livebox appels illimités vers les fixes jusqu'à 140 chaînes TV incluses jusqu’à 400 Mb/s jusqu’à 400 Mb/s engagement 12 mois 19,99 €/mois pendant 12 mois puis 41,99 €/mois Livebox Up appels illimités vers les fixes et les mobiles de France, Europe, USA et Canada jusqu'à 140 chaînes TV incluses jusqu'à 2 Gb/s partagés et 1 Gb/s par équipement jusqu’à 600 Mb/s engagement 12 mois 29,99 €/mois pendant 12 mois puis 49,99 €/mois

Orange propose 2 offres ADSL. Une offre classique avec les services de base et une autre améliorée qui propose plus d’options. L’offre Livebox up est donc légèrement plus chère.

Cependant, les deux offre ADSL d’Orange vous garantissent une connexion de qualité dans une grande partie de la France, ce qui n’est pas négligeable.

Orange est considéré comme un opérateur assez couteux, néanmoins les services qu’il propose sont nombreux et de qualité. Le service client d’Orange est l’un des meilleurs.

Free

Offre Contenu de l’offre Débit descendant Débit ascendant Engagement Prix Freebox Revolution appels illimités vers les fixes et les mobiles de France + les fixes de plus de 110 destinations plus de 280 chaînes TV incluses et disque dur de 250 Go entre 1 Mb/s et 15 Mb/s inférieur à 1 Mb/s engagement 12 mois 19,99 €/mois pendant 12 mois puis 44,99 €/mois Freebox Pop appels illimités vers les fixes et les mobiles de France + les fixes de plus de 110 destinations plus de 220 chaînes TV incluses, 100h d'enregistrement inclus le forfait mobile Free à moitié prix : 9,99 €/mois au lieu de 19,99 €/mois, canal series offert pendant 12 mois, disney + offert pendant 6 mois entre 1 Mb/s et 15 Mb/s inférieur à 1 Mb/s sans engagement 29,99 €/mois pendant 12 mois puis 39,99 €/mois Freebox Delta S appels illimités vers les fixes et les mobiles de France + les fixes de plus de 110 destinations entre 1 Mb/s et 15 Mb/s inférieur à 1 Mb/s sans engagement 39,99 €/mois Freebox Delta appels illimités vers les fixes et les mobiles de 23 destinations + les fixes de plus de 110 destinations entre 1 Mb/s et 15 Mb/s inférieur à 1 Mb/s sans engagement 39,99 €/mois pendant 12 mois puis 49,99 €/mois

Free est l’opérateur qui propose le plus d’offre ADSL. C’est aussi celui qui propose les prix les plus bas.

La stratégie de Free est de proposer 4 offres qui proposent peu de services pour certaines et beaucoup plus pour d’autres. En faisant cela il s’adapte à un maximum de clients car il est en capacité de proposer des prix très bas mais aussi des prix plus élevé pour les offres contenant plus de services.

Free est connu pour être le leader des fournisseurs low-cost. Il propose des prix imbattables pour des services de qualité. C’est pour cela qu’il est devenu l’un des acteurs principaux du marché ces dernières années. Free est aussi l’un des seuls opérateur à proposer des offres ADSL sans engagement avec autant de services.

SFR

Offre Contenu de l’offre Débit descendant Débit ascendant Engagement Prix Box SFR appels illimités vers les fixes et mobiles de France 160 chaînes TV incluses 20 Mb/s 1 Mb/s engagement 12 mois à partir de 16 €/mois pendant 24 mois puis jusqu'à 33 €/mois Box SFR Power appels illimités vers les fixes et mobiles de France 200 chaînes TV incluses 20 Mb/s 1 Mb/s engagement 12 mois à partir de 24 €/mois pendant 12 mois puis 38 €/mois

Les box SFR sont au nombre de deux, une box qui propose des services classiques et une autre qui propose des services améliorés. Les offres ADSL de chez SFR sont assez peu chères.

Il est sûrement l’opérateur classique qui applique les prix les plus attractifs pour les clients.

Bouygues

Offre Contenu de l’offre Débit descendant Débit ascendant Engagement Prix Bbox Fit appels illimités vers les fixes de France et plus de 110 destinations - entre 1 Mb/s et 15 Mb/s entre 0,5 Mb/s et 1Mb/s engagement 12 mois 15,99 €/mois pendant 12 mois puis 26,99 €/mois Bbox Must appels illimités vers fixes et les mobiles de France et vers fixes de plus de 110 pays plus de 180 chaînes TV et enregistreur TV 100h - entre 1 Mb/s et 15 Mb/s entre 0,5 Mb/s et 1Mb/s engagement 12 mois 22,99 €/mois pendant 12 mois puis 36,99 €/mois Bbox Ultym appels illimités vers fixes et les mobiles de France, Europe et Suisse + vers fixes de plus de 110 destinations plus de 180 chaînes TV, enregistreur TV 100h, décodeur TV Bbox 4K 3 mois offert sur l'option de votre choix parmi Salto, Cafeyn, Pleio... entre 1 Mb/s et 15 Mb/s entre 0,5 Mb/s et 1Mb/s engagement 12 mois 28,99 €/mois pendant 12 mois puis 40,99 €/mois

Les box bouygues sont fait en sorte de convenir à un maximum de clients. En effet, l’opérateur propose 3 box avec des options différentes et donc des tarifs différents pour s’adapter à un maximum de personnes.

Sachez que les bbox ne sont pas la même chose que les offres mobile de chez Bouygues que que la 4G Box. Même si la connexion ADSL utilise le même réseau que les téléphone, ce sont bien deux choses distinctes. La 4G box peut être utile si vous habitez dans une zone blanche où la connexion ADSL passe très mal.

RED by SFR

Offre Contenu de l’offre Débit descendant Débit ascendant Engagement Prix RED Box appels illimités vers les fixes et mobiles de plus de 100 destinations entre 1 Mb/s et 20 Mb/s 1 Mb/s sans engagement à partir de 17 €/mois RED by SFR est le fournisseur low-cost de SFR. C’est pour cela qu’il ne propose qu’une seule offre ADSL. C’est une offre sans engagement comme le proposent tous les fournisseurs low-cost. Néanmoins, c’est une offre qui ne propose que très peu de services, elle n’est donc pas adaptée pour les personnes souhaitant avec beaucoup d’options comprises dans leur offre. Sosh Offre Contenu de l’offre Débit descendant Débit ascendant Engagement Prix RED Box appels illimités vers les fixes et mobiles de plus de 100 destinations entre 1 Mb/s et 20 Mb/s 1 Mb/s sans engagement à partir de 17 €/mois Sosh est le fournisseur low-cost d’Orange. C’est aussi pour cela qu’il ne propose qu’une seule offre ADSL. Tout comme l’offre de RED by SFR, c’esr une offre pas chère mais qui propose que peu d’options. Quelle box ADSL choisir ? Pour choisir votre box ADSL vous devez impérativement cerner vos besoins. Si vous avez besoin d’un large panel d’options il est préférable de choisir une box d’un opérateur classique (Orange, SFR ou Bouygues) ou alors de chez Free. Au contraire, si vous souhaitez juste avoir une connexion Internet, vous pouvez souscrire une offre chez un fournisseur low-cost (RED by SFR ou Sosh). Comparez les différentes offres ADSL pour trouvez celle qui vous correspond le mieux grâce à papernest ! Service gratuit Trouvez l’offre qui vous convient le mieux grâce à papernest. Quels sont les tarifs des différentes offres ADSL ? qu’est-ce qui explique ces tarifs ? Chaque opérateur propose un tarif différent pour ces offres ADSL. Ces tarifs varient selon les services que proposent les différents opérateurs. Le prix peut aussi changer selon le débit que propose l’opérateur, plus le débit sera élevé, plus il y a de chance pour que le prix soit haut. Les offres ADSL les moins chères sont proposées par les fournisseur low-cost (Free, RED by SFR et Sosh). Elles sont pratiques si vous souhaitez seulement avoir une connexion Internet. Cependant, sachez que Free propose aussi des offres avec de nombreux services, mais ces offres sont légèrement plus chères. Quels sont les tarifs des opérateurs classiques pour leurs offres ADSL ? Les opérateurs classiques (Orange, SFR et Bouygues) proposent des tarifs plus élevés que les autres opérateurs. Néanmoins, ils proposent aussi de meilleurs services. Par exemple, leur service client est nettement supérieur par rapport aux autres opérateurs. Par conséquent, en cas de problème il est beaucoup plus simple de le régler avec eux.

Voici un tableau qui présente les différents tarifs des offres ADSL proposées par les opérateurs classiques :

Opérateur Offre Prix initial Livebox 19,99€ Livebox Up 29,99€ Box SFR 16€ Box SFR Power 24€ Bbox Fit 15,99€ Bbox Must 22,99€ Bbox Ultym 28,99€

Pour les opérateurs classiques, les tarif évoluent donc entre 15 et 40€ selon les options de l’offre.

Quelles sont les meilleures offres ADSL ? Il existe aujourd’hui des offres ADSL a des tarifs très variés. Vous devez donc choisir une offre qui correspond à vos besoins pour ne pas avoir à payer des choses inutiles. Pour vous aider, vous pouvez utiliser un comparateur de prix qui vous permettra de voir quelle offre est faite pour vous.

Quels sont les tarifs des opérateurs low-cost pour une offre ADSL ?

Il y a aujourd’hui 3 opérateurs low-cost qui proposent des offres ADSL :

Free RED by SFR Sosh

Ce sont des opérateurs qui proposent des tarifs très attractifs. Néanmoins, les options qu’ils proposent ne sont pas nombreuses. Ce sont des offres qui peuvent être utile pour les personnes qui n’utilisent pas les différentes options (BouquetTV par exemple).

Free : le champion des prix bas Free est le leader des opérateurs low-cost. Il est le seul qui a réussi à diversifier ses différentes offres. Il propose aujourd’hui 4 offres à des tarifs différents pour correspondre à un maximum de personnes. Il était important pour Free de se diversifier afin de toucher beaucoup plus de monde.

Voici un tableau qui présente les tarifs des offres ADSL qu’il est possible de souscrire chez un fournisseur low cost :



Ils proposent donc des offres Internet pas chères. Néanmoins, pour les offres les moins chères il n’y a que très peu d’options compris dans l’offre. De plus, ce sont des opérateurs dont le service client est assez critiqué. Il est donc beaucoup plus difficile de régler un problème, cela peut prendre beaucoup de temps.

Free fait figure d’exception dans ces opérateurs low-cost. De fait, il est le seul à proposer des offres variées qui peuvent correspondre au plus de personnes possible.

C’est grâce à cette multitude d’offres que Free a réussi à s’imposer dans le secteur de la téléphonie et de la box jusqu’à devenir le deuxième opérateur en nombre de clients.

Quelle est la meilleure offre Internet du moment ? Chaque opérateur se retrouve à faire des promotions tout le long de l’année. Cela a pour but d’une part de fidéliser les clients déjà là, mais aussi de ramener de nouveaux clients. Par conséquent, si vous êtes intéressé par le fait de changer d’offres ADSL, regardez les différentes promotions que proposent les opérateurs. Cela peut être un bon moyen d’économiser de l’argent.

Si vous souhaitez en savoir davantage sur les différentes offres ADSL, nous vous invitons à lire cet article.

FAQ

Comment fonctionne l'ADSL ?

L'ADSL fonctionne avec le même réseau que nos téléphones, il permet d'avoir accès à un haut débit mais pas à un très haut débit. La fibre optique nécessite le déploiement d'un nouveau réseau indépendant (chaque fournisseur développe son propre réseau). Elle permet d'avoir accès à un très haut débit, mais n'est pas encore déployée partout en France.

Pourquoi prendre une 4G box ?

La 4G et la 5G permettent d'avoir accès à Internet. Vous pouvez aussi souscrire une offre chez Bouygues et prendre la 4G Box. C'est une box qui fonctionne avec le réseau mobile. Elle est très pratique si vous vivez dans une zone blanche où la connexion Internet n'est pas bonne.