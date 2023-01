Débit 5G : quelle vitesse de navigation avec les offres 5G ?

Quel est le débit de la 5G ?

Il n’est pas possible de donner un chiffre pour parler du débit de la 5G. Le débit va dépendre de plusieurs facteurs, notamment de l’opérateur dont il est question, ou encore de la ville où l’on se situe.

Si les opérateurs ont pu atteindre certaines débits lors de leurs tests, il faut bien se rendre compte que le débit réel ne sera pas le même. Par exemple, Orange a réussi à atteindre un débit de 10 Gbits/s, et Bouygues 25 Gbits/s. En pratique, les chiffres ne seront sûrement pas aussi élevés.

Le saviez-vous ? La fréquence qui a été attribuée de manière exclusive au réseau 5G est la bande passant des 3,5 GHz. La bande des 700 MHz qui était utilisée pour le réseau 4G pourra néanmoins également être utilisée pour la 5G.

Quelle offre choisir pour la 5G ?

Les principaux opérateurs commercialisent des offres de 5G :

Orange

Free

SFR

Bouygues

Si vous ne pouvez pas vraiment compter sur les débits des opérateurs pour vous aider à faire votre choix d’offre de 5G, vous pouvez prendre en compte d’autres éléments tels que le prix ou les caractéristiques de chaque offre avant de choisir votre forfait 5G.

Comparatif des forfaits mobiles 5G :



Comparatif des forfaits mobiles 5G des différents opérateurs (janvier 2023) : Opérateur Nom 📞

Téléphonie 🌐

Internet 💍

Engagement 💰

Prix/mois

BandYou 130 Go 5G Appels et SMS/MMS illimités 130 Go Aucun 24,99€

Bouygues Telecom 2h 100Mo Appels et SMS/MMS illimités 2h 100Mo 12 mois 2€

Bouygues telecom 240 Go appels et SMS/MMS illimités 240 Go 12 mois 54,99€

Bouygues Telecom 200Go Appels et SMS/MMS illimités 200Go dont 100 Go à l'étranger 12 mois 29€99

Bouygues Telecom 240Go Appels et SMS/MMS illimités 240Go dont 130 Go à l'étranger 12 mois 54€99

Forfait Free 5G appels et SMS/MMS illimités 210 Go Aucun 19,99€

Forfait 80Go SMS/MMS illimités et Appels illimités 80 Go Sans engagement 29,99 €

Forfait 140Go 5G Appels/SMS/MMS illimités 140 Go Sans engagement 32,99 €

Forfait 10Go SMS/MMS illimités et Appels illimités 10 Go Sans engagement 26,99 €

RED 100 Go 5G Appels et SMS/MMS illimités 100 Go Aucun 20 €

RED 200 Go 5G Appels et SMS/MMS illimités 200 Go Aucun 23€

140 Go 5G Appels et SMS illimités 100Go depuis l'Europe et les DOM Sans engagement 21€

2h 100 Mo 2H d'appels et SMS 100Mo depuis l'Europe et les DOM Sans engagement 3€

80 Go 4G+ Appels et SMS illimités 80Go depuis l'Europe et les DOM Sans engagement 15€

5 Go 4G+ Appels et SMS illimités 5Go depuis l'Europe et les DOM Sans engagement 14€



❎ Quelles sont les différences avec les autres réseaux ?

Quelle est la différence entre 4G et 5G ?

La principale différence entre le réseau 4G et le réseau 5G se situe au niveau de la vitesse de connexion. La 5G permet d’avoir une connexion 100 fois plus rapide que son prédécesseur. Cela signifie que votre temps d’attente lorsque vous essaierez de charger une page, de télécharger des fichiers ou de regarder un film sera encore plus réduit.

Plus on avance dans les générations de réseaux et plus les possibilités d’utilisations sont variées. Par exemple, les premières générations permettaient simplement de faire des appels vocaux. Le développement a permis d’envoyé des SMS, d’utiliser des applications directement sur son portable, ou encore d’appeler d’autres personnes avec la caméra.

Quelle est la différence entre la fibre et la 5G ?

La principale différence que l’on peut noter entre la fibre optique et la 5G se situe au niveau de la stabilité du réseau. L’avantage de la fibre optique est que les fournisseurs d’accès à internet ont la possibilité de vous garantir un débit stable, tandis que ce n’est pas le cas pour la 5G. Dans le cas de cette dernière, le débit va dépendre de plusieurs éléments, comme par exemple du nombre de personnes qui utilisent le réseau, ou encore de la zone où vous vous situez.

Au-delà des questions de débit, il faut distinguer la fibre et la 5G dans leur mode d’utilisation. La fibre optique ne peut pas être utilisée sans avoir été au préalable raccordée et branchée. Vous ne pourrez donc l’utiliser que lorsque vous serez dans le logement où est situé la box. Contrairement à la fibre, la 5G peut être utilisée n’importe où, puisque vous pouvez y avoir accès directement depuis votre téléphone portable.

✔️ Qui a accès à la 5G ?

Dans un premier temps, tout le monde n’aura pas accès à la 5G. En effet, le déploiement n’ayant commencé qu’en fin d’année 2020, il faudra patienter encore un peu avant de pouvoir bénéficier de ce réseau.

La couverture du réseau va globalement dépendre des fournisseurs d’accès à internet, puisque ce sont eux qui sont chargés du déploiement de la 5G sur le territoire. Il faut bien penser au fait que les opérateurs vont d’abord privilégier les grandes villes, puisque c’est là où la demande est la plus forte.

Bon à savoir ! Pour savoir si vous pouvez avoir accès à la 5G, vous pouvez tout simplement vous rendre sur le site internet de l’un des principaux opérateurs. Vous pourrez y trouver une carte de la France, avec la possibilité de vous localiser et de voir les zones où la 5G est déployée. Le site d’Orange en propose une par exemple.

FAQ

Depuis quand la 5G est-elle disponible en France ?

La 5G a fait son apparition en fin d'année 2020. Elle est déployée progressivement depuis ce moment-là. Il faudra attendre une dizaine d'année avant que la 5G ne couvre tout le territoire français.

Les forfaits 5G seront-ils plus chers ?

Les coûts pour le déploiement de la 5G en France ont été particulièrement importants. Cependant, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de concurrence sur le marché de la téléphonie mobile. Les tarifs des offres ne devraient donc pas être trop élevés.

La 5G présente-t-elle des dangers ?

Plusieurs rumeurs circulent sur les prétendus dangers de la 5G. Cependant, ce n'est pas parce que le nombre d'antenne est multipliée que le niveau d'exposition est plus important. Au contraire, grâce à sa rapidité, la 5G permet de réduire le temps d'exposition.