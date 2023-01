Comparez simplement les offres de forfaits mobiles 5G

Qu’est-ce qu’un comparateur 5G ?

Pourquoi utiliser un comparateur 5G ?



Le comparateur 5G est un outil en ligne qui permet de faire le tri parmi tous les forfaits 5G présents sur le marché. Ainsi, il fait gagner beaucoup de temps dans la recherche de son forfait mobile 5G.

À quoi sert un comparateur de forfaits 5G ?

Le comparateur 5G est très utile lorsque l’on recherche un forfait mobile compatible avec la technologie 5G. En effet, pour pouvoir bénéficier des avantages de débit de la 5G, il faut disposer d’un téléphone compatible, mais aussi du forfait mobile adapté.

Utiliser un comparateur 5G est donc la meilleure solution pour trouver le forfait mobile 5G qui correspond aux besoins et au budget de chaque consommateur.







Comparatif des forfaits mobiles 5G des différents opérateurs (janvier 2023) : Opérateur Nom 📞

Téléphonie 🌐

Internet 💍

Engagement 💰

Prix/mois

BandYou 130 Go 5G Appels et SMS/MMS illimités 130 Go Aucun 24,99€

Bouygues Telecom 2h 100Mo Appels et SMS/MMS illimités 2h 100Mo 12 mois 2€

Bouygues telecom 240 Go appels et SMS/MMS illimités 240 Go 12 mois 54,99€

Bouygues Telecom 200Go Appels et SMS/MMS illimités 200Go dont 100 Go à l'étranger 12 mois 29€99

Bouygues Telecom 240Go Appels et SMS/MMS illimités 240Go dont 130 Go à l'étranger 12 mois 54€99

Forfait Free 5G appels et SMS/MMS illimités 210 Go Aucun 19,99€

Forfait 80Go SMS/MMS illimités et Appels illimités 80 Go Sans engagement 29,99 €

Forfait 140Go 5G Appels/SMS/MMS illimités 140 Go Sans engagement 32,99 €

Forfait 10Go SMS/MMS illimités et Appels illimités 10 Go Sans engagement 26,99 €

RED 100 Go 5G Appels et SMS/MMS illimités 100 Go Aucun 20 €

RED 200 Go 5G Appels et SMS/MMS illimités 200 Go Aucun 23€

140 Go 5G Appels et SMS illimités 100Go depuis l'Europe et les DOM Sans engagement 21€

2h 100 Mo 2H d'appels et SMS 100Mo depuis l'Europe et les DOM Sans engagement 3€

80 Go 4G+ Appels et SMS illimités 80Go depuis l'Europe et les DOM Sans engagement 15€

5 Go 4G+ Appels et SMS illimités 5Go depuis l'Europe et les DOM Sans engagement 14€





Orange Free SFR Bouygues

Pour le moment, lesse trouvent principalement chez les quatre grands

Les forfaits mobiles 5G d’Orange :

Le forfait 120 Go 5G

Le forfait 130 Go 5G

Le forfait 200 Go 5G

Les forfaits mobiles 5G de Free :

Le forfait 210 Go 5G

Les forfaits mobiles 5G de SFR :

Le forfait 140 Go 5G

Le forfait 150 Go 5G

Le forfait 220 Go 5G

Le forfait Illimité 5G

Les forfaits mobiles 5G de Bouygues :

Le forfait Sensation 70 Go 5G

Le forfait Sensation 90 Go 5G

Le forfait Sensation 150 Go 5G

Le forfait Sensation 200 Go 5G

Le forfait B&You 130 Go 5G

Existe-t-il un comparateur 5G illimité ?

De nos jours, les forfaits avec une quantité de gigas illimitée se font de plus en plus rares. En ce qui concerne les forfaits 5G, la plupart des opérateurs proposent des forfaits avoisinant les 200 Go. Aujourd’hui, seul SFR offre à ses clients la possibilité de souscrire à un forfait 5G illimité.

En utilisant un comparateur 5G pour trouver un forfait mobile illimité, les consommateurs se verront donc proposer l’offre de SFR. Le forfait Illimites 5G grâce auquel il est possible de profiter de Internet mobile illimité en France et 100 Go (débit réduit au-delà) depuis les zones Europe, USA et Canada pour un prix de 60 €/mois pendant 12 mois puis 75 €/mois.

Existe-t-il un forfait mobile 5G sans engagement ?

Dans le cas des forfaits 5G, on ne retrouve que deux offres sans engagement. Selon le comparateur 5G, ces forfaits sont chez les opérateurs Free (qui traditionnellement des forfaits sans engagement) et Bouygues à travers son forfait B&You.

L’avantage d’un forfait 5G sans engagement est que l’abonné peut résilier son contrat sans frais et à tout moment pour changer d’opérateur téléphonique.

Comparateur 5G : qu’est-ce que la 5G ?

Le terme 5G désigne la cinquième génération de réseaux mobiles. Elle succède à la 4G et va permettre de faire naviguer plus rapidement une quantité plus importante de données.

Ainsi, l’avènement de la 5G provoquer de nombreuses avancées technologiques dans des domaines variés comme les télécommunications, la santé ou encore les transports. Pour en savoir plus, lisez cet article de l’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes).

Peut-on utiliser un comparateur forfait 5G Orange ?

L’opérateur Orange dispose de forfaits mobiles compatibles avec la 5G. Utiliser un comparateur 5G pour les forfaits Orange est donc la solution idéale si l’on souhaite souscrire un contrat chez cet opérateur.

Comparatif des forfaits mobiles 5G Orange en janvier 2023 :

Nom du forfait mobile Téléphonie Internet Engagement Prix

70 Go 5G appels et SMS/MMS illimités en France et depuis les zones Europe 120 Go (débit réduit au-delà), 70 Go en zones Europe, DOM, Suisse/Andorre sans engagement 20,99 €/mois pendant 12 mois puis 32,99 €/mois

100 Go 5G appels et SMS/MMS illimités en France et depuis les zones Europe 130 Go (débit réduit au-delà), 100 Go en zones Europe, DOM, Suisse/Andorre sans engagement 29,99 €/mois pendant 12 mois puis 44,99 €/mois

150 Go 5G appels et SMS/MMS illimités en France et depuis les zones Europe + USA et Canada 200 Go (débit réduit au-delà), 100 Go en zones Europe, DOM, Suisse/Andorre sans engagement 49,99 €/mois pendant 12 mois puis 64,99 €/mois

Go illimités 5G appels et SMS/MMS illimités en France et depuis les zones Europe, USA, Canada + Chine Internet mobile illimité en France et 100 Go (débit réduit au-delà) depuis les zones Europe, USA, Canada et Chine engagement 12 mois 79,99 €/mois pendant 12 mois puis 94,99 €/mois

Peut-on utiliser un comparateur forfait 5G Free ?

Il n’est pas utile d’utiliser un comparateur 5G en ce qui concerne les forfaits Free car cet opérateur n’en propose qu’un seul : le forfait Free 5G. Cette offre a pour particularité d’être sans engagement pour un prix de 19,99 €/mois.

Néanmoins, il est possible de comparer les autres forfaits mobiles de Free qui ne sont pas encore compatibles avec la 5G.

Comparatif des forfaits mobiles Free en janvier 2023 :

Nom du forfait mobile Téléphonie Internet Engagement Prix

Forfait Free appels et SMS/MMS illimités en France et vers les mobiles des DOM, USA, Canada, Chine et vers les fixes de 100 destinations 210 Go (débit réduit au-delà) compatible avec le réseau 5G de Free dont 25 Go vers plus de 70 destinations sans engagement 19,99 €/mois

Forfait 2€ 2h d'appels vers mobiles et fixes en France et DOM et les fixes de 100 destinations + SMS/MMS illimités 50 Mo (0,05€/Mo au-delà) sans engagement 2 €/mois

Forfait Série Free 80 Go appels et SMS/MMS illimités en France, DOM et Europe 80 Go (débit réduit au-delà) dont 8 Go utilisables en Europe/DOM sans engagement 10,99 €/mois pendant 12 mois puis 19,99 €/mois

Peut-on utiliser un comparateur forfait 5G SFR ?

Le quatrième principal opérateur en France, SFR, n’est pas en reste en ce qui concerne les forfaits mobiles 5G. Cet opérateur propose aux consommateurs quatre forfaits compatibles avec la 5G.

Comparatif des forfaits mobiles 5G SFR en janvier 2023 :

Nom du forfait mobile Téléphonie Internet Engagement Prix

80 Go 5G appels et SMS/MMS illimités en Europe étendue 5G illimitée en France, 100Go à l'étranger sans engagement 60 €/mois pendant 12 mois puis 75 €/mois

100 Go 5G appels et SMS/MMS illimités dans l'Europe étendue 220 Go en France + 100 Go à l'étranger (débit réduit au-delà) sans engagement 50 €/mois pendant 12 mois puis 65 €/mois

150 Go 5G appels et SMS/MMS illimités dans l'Europe étendue 150 Go en France et 100 Go à l'étranger 24 mois 30 €/mois pendant 12 mois puis 45€/mois

Illimites 5G appels et SMS/MMS illimités dans l'Europe étendue + Amérique Nord Internet mobile illimité en France et 100 Go (débit réduit au-delà) depuis les zones Europe, USA et Canada sans engagement 60 €/mois pendant 12 mois puis 75 €/mois

Peut-on utiliser un comparateur forfait 5G Bouygues ?

Contrairement à Free, l’opérateur Bouygues dispose de plusieurs forfaits mobiles compatibles avec la technologie 5G. Il est donc possible de les comparer à l’aide d’un comparateur 5G en France afin de déterminer le forfait le moins cher.

Comparatif des forfaits mobiles 5G Bouygues en janvier 2023 :

Nom du forfait mobile Téléphonie Internet Engagement Prix

Forfait Sensation 60 Go 5G appels et SMS/MMS illimités en France et depuis l'Europe et les DOM 60 Go (débit réduit au-delà) engagement 24 mois 26,99 €/mois pendant 12 mois puis 41,99 €/mois

Forfait Sensation 90 Go 5G appels et SMS/MMS illimités en France et depuis l'Europe et les DOM + les mobiles des USA, Canada et Chine et les fixes de plus de 120 destinations 90 Go (débit réduit au-delà) engagement 24 mois 33,99 €/mois pendant 12 mois puis 48,99 €/mois

Forfait Sensation 150 Go 5G appels et SMS/MMS illimités en France et depuis l'Europe, les DOM, les USA et le Canada + les mobiles des USA, Canada et Chine et les fixes de plus de 120 destinations 150 Go (débit réduit au-delà) engagement 24 mois 54,99 €/mois pendant 12 mois puis 69,99 €/mois

Forfait B&You 130 Go 5G appels et SMS/MMS illimités en France 130 Go (débit réduit au-delà) sans engagement 24,99 €/mois

Peut-on utiliser un comparateur forfait 5G pour les autres forfaits ?

Le comparateur 5G ne peut être utilisé que pour rechercher un forfait mobile compatibles avec la 5G. Ainsi, si l’on est à la recherche d’un forfait plus classique, il faut utiliser un autre comparateur de forfaits mobiles.

FAQ

Faut-il un téléphone spécial pour la 5G ?

Si vous voulez souscrire un forfait 5G chez l'opérateur de votre choix, vous devrez également investir dans un téléphone compatible avec cette technologie.

Pour bien le choisir, il vaut mieux vous rapprocher de votre opérateur chez qui vous pourrez avoir une réduction sur le prix du téléphone au moment de la souscription du forfait.

La 5G est-elle dangereuse ?

Contrairement à ce qu'avance de nombreuses personnes, la 5G ne représente aucun danger pour l'être humain. En effet, aucune étude n'est parvenue à prouver que les ondes émises étaient néfastes pour votre organisme.

Vous pouvez donc souscrire un forfait 5G sans craindre pour votre santé.

Où en est le déploiement de la 5G ?

Le déploiement de la 5G avance progressivement et cette technologie devrait bientôt être disponible sur l'ensemble du territoire. Le gouvernement a confié le déploiement de la 5G aux différents opérateurs mobiles qui avancent chacun à un rythme différent.