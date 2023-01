L’investissement immobilier locatif désigne le fait d’acheter un bien immobilier dans le but de le louer selon une période donnée dans le but d’en obtenir des revenus et de se constituer un patrimoine immobilier. Ce dernier est très prisé par les Français car il peut être très rentable et permet de bénéficier d’avantages fiscaux.

