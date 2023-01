La franchise correspond au différé, la période entre le moment où l’emprunteur reçoit la somme empruntée et le moment où il commence à rembourser son crédit via le versement de mensualités. Dans le cas d’une assurance, il s’agit de la période entre la survenance d’un événement couvert et le moment où le remboursement est effectif.

