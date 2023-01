Lorsqu’on souscrit à un crédit immobilier, l’emprunteur doit payer des frais de dossier à la banque. Ils sont généralement compris entre 1% et 1,5% du capital emprunté et diffèrent selon le type de prêt et l’organisme prêteur.

Vous voulez en apprendre plus sur les frais de dossiers pour votre prêt immobilier, retrouvez tous les conseils de nos experts sur notre article dédié.

