Le remboursement d’un prêt est ponctué par des mensualités que vous devez payer chaque mois, jusqu’à ce que vous ayez fini de rembourser votre crédit. La capacité de remboursement sert donc à définir le montant des mensualités et la durée de l’emprunt. Généralement, on considère que le montant de tous les remboursements ne peut dépasser 33% des revenus nets.

Retrouvez plus d’informations sur votre capacité de remboursement.

Les courtiers papernest vous aident à trouver le meilleur taux pour votre crédit et vous accompagnent à toutes les étapes de votre projet! Je prends RDV

Annonce

Voir d’autres définitions :

Vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier ? Téléchargez notre guide de l’immobilier gratuitement en format PDF