Lors de la souscription d’un prêt immobilier, l’emprunteur doit souscrire à une assurance afin de protéger le prêteur des risques susceptibles d’empêcher le remboursement de l’emprunt. Certaines garanties sont facultatives et d’autres obligatoires comme la garantie décès, la garantie Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA), Invalidité Permanente et Totale (IPT), Invalidité Professionnelle (IP PRO) ou Invalidité Permanente et Partielle (IPP).

