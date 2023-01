Les Aides Personnalisées au Logement (APL) sont des aides octroyées par la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) dans le but d’aider à payer un loyer ou des mensualités de crédit. Elles ne concernent que la résidence principale. Le montant et l’attribution des APL varient en fonction des revenus et de la composition du foyer fiscal.





