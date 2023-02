Comment calculer le montant de ma facture EDF ?

Vous avez peut être contracté un prêt immobilier, et désirez désormais économiser sur vos dépenses. Afin de réduire sa consommation électrique, il est nécessaire d’estimer correctement le montant de sa facture EDF et connaître toutes les variables qui composent une facture. En effet, la facture d’électricité comprend le prix de l’abonnement et le prix du kWh, c’est-à-dire la dépense électrique des foyers.

Le prix de l’abonnement : montant fixe qui dépend du fournisseur d’énergie et de la puissance du compteur d’électricité

: montant fixe qui dépend du fournisseur d’énergie et de la puissance du compteur d’électricité Le prix du kWh : montant variable qui dépend des fluctuations du marché de l’énergie, du fournisseur d’électricité et de l’offre énergétique souscrite

Par conséquent, il est nécessaire de gérer sa consommation électrique pour réduire le montant des factures d’énergie et limiter son impact sur l’environnement.

Depuis l’ouverture du marché de l’énergie à la concurrence, les consommateurs peuvent souscrire une offre énergétique de marché avec des tarifs plus avantageux que le Tarif Bleu d’EDF, l’offre d’électricité au tarif réglementé de vente.

Le saviez-vous ? Les tarifs réglementés de vente sont réglementés par la Commission de Régulation de l’Énergie et l’État et évoluent par rapport aux fluctuations du marché. Ils doivent permettre d’absorber les coûts de l’énergie : l’exploitation du parc de centrales nucléaires, la production de l’électricité, l’acheminement et la distribution et les taxes.

Quel est le prix de 1 kWh ?

Le prix du kWh est une donnée qui varie selon une pléthore de facteurs.

Les fluctuations du marché

Le fournisseur d’énergie

L’offre énergétique

La puissance du compteur électrique

L’option tarifaire

Le marché de l’électricité est réglementé grâce au TRV, le Tarif Bleu d’EDF, qui définit les tarifs pour l’abonnement et le prix du kWh. Les fournisseurs d’énergie alternatifs utilisent les prix du tarif réglementé de vente de l’électricité pour fixer leurs propres tarifs, généralement inférieurs au TRV.

Grille tarifaire du Tarif Bleu d’EDF – Option base :

Option tarifaire de base Option tarifaire heures pleines / heures creuses ⚡ Puissance souscrite

(kVA) Abonnement

(€ TTC/an) Prix du kWh

(€ TTC/kWh) Abonnement

(€ TTC/an) Heures Pleines

(€ TTC/kWh) Heures creuses

(€ TTC/kWh) 3 109,56 € 0,2062 € – – – 6 143,16 € 148,20 € 0,2228 € 0,1615 € 9 178,32 € 0,2062 € 190,08 € 12 214,56 € 232,08 € 15 248,52 € 270,00 € 18 284,04 € 302,52 € 24 357,84 € 380,28 € 30 429,96 € 452,16 € 36 500,52 € 509,04 €

Le prix du kWh change plusieurs fois au cours de l’année, obligeant les fournisseurs d’énergie alternatifs à modifier leurs tarifs pour conserver le niveau d’indexation des offres.

Par conséquent, il est important de comparer les offres d’électricité disponibles sur le marché de l’énergie pour souscrire l’offre énergétique la moins chère et la plus adaptée aux besoins des consommateurs.

Bon à savoir ! Depuis l’ouverture du marché de l’énergie à la concurrence, le fournisseur historique pour l’électricité propose également des offres de marché pour demeurer compétitif par rapport aux fournisseurs alternatifs.

Comment calculer la consommation des appareils électriques ?

Il est possible d’estimer facilement sa consommation énergétique en effectuant un calcul de la consommation électrique des différents appareils du logement grâce à plusieurs facteurs.

La puissance (watts) de l’appareil électrique

Le nombre d’heures de fonctionnement de l’appareil électrique

Le nombre de jours d’utilisation dans l’année

Ces données permettent de réaliser un calcul facile pour connaître la consommation énergétique d’un appareil électrique pour une année.

(nombre d’heures x nombre de jours x puissance ) / 1 000 = consommation en kWh par an.

Il suffit d’additionner les résultats obtenus pour tous les appareils électriques du logement pour simuler sa consommation électrique.

Exemple d’un tableau de calcul de la consommation électrique :

❄️ Réfrigérateur (50 litres) Four Lave-linge Télévision Ordinateur portable ⚡ Puissance de l’appareil (watts) 100 2.500 3.000 50 75 Nombres d’heures de fonctionnement / jour 24 0,5 1,5 3 2 Nombres de jours de fonctionnement / an 365 265 192 250 240 Consommation électrique par an (kWh) 876 331,25 864 37,5 36

La puissance des appareils électriques est indiquée à l’achat et varie selon les modèles et les options de l’appareil. Il est conseillé d’acheter des modèles peu énergivores pour réduire sa consommation électrique et limiter son impact sur l’environnement.

Comment savoir si on consomme trop d’électricité ?

Consommation électrique : estimer sa consommation

Au moment de la souscription à un contrat d’électricité, les consommateurs doivent estimer leur consommation énergétique pour choisir l’offre d’électricité la plus adaptée à leurs besoins et opter pour une puissance de compteur électrique adéquate afin d’éviter les surtensions.

La consommation électrique des foyers va dépendre d’une pléthore de facteurs qu’il est nécessaire de prendre en compte au moment de la souscription d’un contrat d’énergie.

Les performances énergétiques du logement

La superficie du logement et la disposition des pièces

Le mode de chauffage : électrique ou gaz

Le nombre d’occupants

Le nombre d’appareils électriques et la fréquence d’utilisation

L’estimation de la consommation énergétique va permettre de déterminer la puissance du compteur électrique et l’offre énergétique la plus adaptée aux besoins des occupants.

La puissance de compteur la plus répandue est 6 kVa.

Il est possible de faire une estimation de sa consommation électrique et/ou gaz avant de souscrire une offre d’énergie afin de cibler ses besoins et décider d’opter pour un contrat d’électricité plus avantageux.

Consommation électrique : réaliser un Diagnostic de Performances Énergétiques (DPE)

Les performances énergétiques d’un logement apparaissent comme l’un des premiers facteurs à améliorer pour réduire sa consommation électrique. En effet, un logement mal isolé est susceptible de devenir une « passoire thermique » et obliger ses occupants à consommer davantage d’énergie pour pallier aux pertes énergétiques.

Les principaux « points » des déperditions énergétiques d’une maison individuelle :

La toiture et les combles : 30%

Les murs extérieurs : 25%

Les systèmes de renouvellement de l’air : 20%

Les fenêtres : 13%

Le sol : 7%

Le diagnostic de performances énergétiques doit être réalisé par un expert et doit cibler les « pertes thermiques » pour permettre au propriétaire du logement d’effectuer les éventuels travaux de rénovation énergétique.

Bon à savoir ! Aujourd’hui, l’État français met à disposition plusieurs prêts et aides financières pour favoriser la transition écologique du parc immobilier français : Crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) ou l’éco-prêt à taux zéro, par exemple.

Réduire sa consommation électrique : quels gestes adopter pour réduire sa consommation électrique ?

Il est également possible de réduire efficacement sa consommation électrique en adoptant une multitude de gestes éco-responsables comme éteindre ses appareils électriques inutilisés, par exemple. Ces éco-gestes ont un impact positif sur le porte-monnaie des consommateurs et la planète.

Quelques éco-gestes pour réduire la consommation électrique moyenne par foyer selon l’Ademe :

Nettoyer régulièrement les appareils électriques pour augmenter leurs performances : radiateurs, réfrigérateur et congélateur, etc. Optimiser la température du logement : 19°C est la température idéale pour les pièces à vivre et 17°C pour les chambres

Ne pas couvrir les radiateurs (vêtements, rideaux, etc.) pour optimiser leurs performances

Éloigner le réfrigérateur et le congélateur des appareils de chauffe comme le four, par exemple

Utiliser une multiprise « coupe-veille » pour éteindre les appareils électriques qui consomment de l’énergie au cours des périodes de veille : télévision, ordinateur, console de jeux-vidéos, etc.

Ne pas utiliser des radiateurs d’appoint (électricité et gaz) qui consomment davantage

Éteindre la lumière des pièces vides

L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) met à disposition une pléthore de conseils sur son site Internet pour réduire sa consommation électrique à la maison, au bureau, etc.

