Loi Climat et résilience : en quoi cette loi peut-elle causer une crise dans le secteur de l’immobilier ?

16/03/21 : La loi Climat et résilience est en ce moment étudiée à l’Assemblée Générale. Elle a pour but de lutter contre le dérèglement climatique et de renforcer la résilience contre ses différents effets. Elle a pour objectif concret de réduire de 40% les émissions de la France d’ici 2030 tout en garantissant la justice sociale.

Elle est cependant très critiquée par le secteur de l’immobilier. Elle serait beaucoup trop contraignante pour la vente ou la location de logements anciens. L’Unam (Union Nationale des Aménageurs) déclare même qu’elle pourrait causer un : « blocage administratif ».