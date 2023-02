Le contrat de location non meublée étudiant

Le contrat de location non meublée pour étudiant est en réalité un contrat de location non meublée classique. Sa durée minimale doit être de trois ans et il renouvelable de façon tacite.

Vous pouvez télécharger, en format PDF ou Word, un contrat de location pour un logement non meublé juste en dessous.

Téléchargez gratuitement votre contrat de location avec papernest Modèles conformes à la loi Alur. Répondant aux règles fixées par le décret n° 2016-382 du 30 mars 2016. Télécharger en PDF Télécharger en Word

Qu’est-ce qu’un bail étudiant ?

Le bail étudiant désigne un contrat de location de logement destiné aux étudiants. Lorsque qu’un propriétaire souhaite louer son logement à un étudiant, plusieurs options se présentent à lui :

le bail étudiant meublé de 9 mois : ce bail destiné à une location de courte durée ne concerne que les logements meublés. Il a une durée de 9 mois et n’est pas renouvelable . À la fin du bail, l’étudiant doit quitter le logement sans avoir besoin d’envoyer de lettre de résiliation de bail.

ne concerne que les logements meublés. Il a une durée de et n’est . À la fin du bail, l’étudiant doit quitter le logement sans avoir besoin d’envoyer de lettre de résiliation de bail. le bail meublé classique : il s’agit tout simplement du bail de location pour un logement meublé. Sa durée est de minimum un an et il est renouvelable par accord tacite entre les deux parties.

: il s’agit tout simplement du bail de location pour un logement meublé. Sa durée est de minimum et il est renouvelable par accord tacite entre les deux parties. le bail non meublé classique : ce bail renouvelable très courant à une durée minimale de trois ans . Dans le cas d’un étudiant, il peut être pratique si on compte faire de longues études dans la même ville.

: ce bail renouvelable très courant à une . Dans le cas d’un étudiant, il peut être pratique si on compte faire de longues études dans la même ville. le bail mobilité : il s’agit d’un bail modulable dont la durée est comprise entre un et dix mois. Ce bail s’adresse aux étudiants, mais aussi aux personnes en mobilité professionnelle. Le bail mobilité n’est pas renouvelable.

Si vous recherchez un modèle de bail de location meublé, vous pouvez le télécharger en version PDF juste à la suite.

Bail de location meublé en PDF Télécharger

Le bail étudiant non meublé

Le contrat de location non meublée étudiant n’est pas réellement un bail de location destiné uniquement aux étudiants. En effet, il s’agit tout simplement d’un bail de location non-meublée classique.

La durée minimale de ce bail doit être de trois ans et il est renouvelable pour la même période, sous réserve d’un accord tacite entre le locataire et le propriétaire.

Ce type de bail de location est intéressant pour les étudiants qui souhaitent s’installer durablement dans une ville. Ils sont certains d’avoir un toit durant leurs études et peuvent même le garder une fois entrés dans la vie active.

La location vide pour étudiant

Il est possible pour un propriétaire d’utiliser un bail de location non-meublée, mais de fournir à l’étudiant quelques meubles. En effet, il peut y avoir une cuisine équipée, un réfrigérateur ou encore une armoire.

Cela facilitera la vie de l’étudiant (et lui fera faire quelques économies) et il vous suffit simplement de mentionner la présence de ses équipements sur le contrat de location non meublée pour étudiant.

La résiliation d’un bail meublé pour étudiant

La façon de résilier son bail pour étudiant va dépendre du type de bail dont on dispose.

bail de location meublée : il faut envoyer une lettre de résiliation de bail à son propriétaire en respectant un préavis d’un mois minimum . En tant que locataire, vous pouvez quitter le logement à tout moment, même avant la fin du bail.

de bail à son propriétaire en respectant un . En tant que locataire, vous pouvez quitter le logement à tout moment, même avant la fin du bail. bail étudiant de 9 mois : la spécificité de ce bail est qu’il ne nécessite pas de lettre de résiliation. En effet, à la fin des neuf mois le locataire doit libérer le logement de lui-même . S’il souhaite prolonger la location il doit signer un nouveau bail de 9 mois.

. S’il souhaite prolonger la location il doit signer un nouveau bail de 9 mois. bail de location non meublée : pour mettre fin à ce bail, il faut adresser un courrier recommandé à son propriétaire au minimum trois mois avant la date de départ.

La lettre de résiliation pour un contrat de location non meublée étudiant

Comme nous venons de l’indiquer, la résiliation d’un contrat de location non meublée pour étudiant doit se faire par l’intermédiaire d’une lettre de résiliation de bail.

Cette lettre doit être adressée par courrier recommandé avec avis de réception au moins trois mois avant la date de sortie souhaitée. Pour vous aider dans la rédaction de votre lettre de résiliation, voici un modèle :

Lettre type de résiliation d’un bail de location non-meublée par le locataire : Nom et prénom

Adresse (numéro de rue, code postal et ville)

Numéro de téléphone Nom et prénom du propriétaire/bailleur

Adresse (numéro de rue, code postal et ville) Le (indiquer date) à (indiquer lieu) Objet : Résiliation de bail du (adresse du bien locatif) Chère Madame/Cher Monsieur, Locataire du logement meublé situé (adresse). Je vous informe, par la présente, de ma volonté de mettre fin au contrat de bail nous liant depuis le (date du contrat de bail). Conformément au bail de location et aux dispositions des articles 12 et 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le préavis de trois mois débutera dès réception de cette lettre envoyée en recommandé avec avis de réception. Prenant compte du délai postal, l’avis de réception faisant foi, la résiliation prendra effet le (date). [Si on compte libérer le logement plus tôt on peut ajouter la mention suivante]Libérant le logement plus tôt, je serais à même de vous remettre les clés dès le (date). Je me tiens à votre disposition pour définir un rendez-vous permettant de réaliser l’état des lieux de sortie de l’appartement/la maison. Sous réserve des conclusions du dit état des lieux, vous disposerez d’un délai d’un mois pour me restituer le dépôt de garantie de (montant) conformément aux dispositions prévues par la loi. En espérant que vous accuserez bonne réception de ce courrier, veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. Signature

Le préavis pour logement étudiant non-meublé

Dans le cas d’un logement non-meublé, le préavis de départ doit être de trois mois minimum. Il est raccourci à un mois dans le cas d’un location meublée ou d’un bail étudiant de 9 mois.

Attention Le préavis de départ ne démarre qu’au moment où le propriétaire a pris acte de la lettre de résiliation. Il faut donc être vigilant à la date d’envoi du courrier.