Il est aujourd’hui assez facile de faire une simulation d’énergie. En effet, plusieurs sites proposent de faire la simulation pour le client.

Pour faire une simulation d’énergie, il faut que le client fournisse un certain nombre d’informations que voici :

Quel est votre type de logement (studio, appartement, maison) ; Combien y a t-il d’habitants ; La superficie du logement ; Le type d’énergie (électricité ou gaz) Le statut du client (particulier ou professionnel) ; Le logement est-il ancien ou neuf ; L’adresse du logement ; Le relevé de compteur électrique ; Est-ce la résidence principale du client ou sa résidence secondaire ; Le client est-il le premier occupant.

C’est après avoir transmis ces informations que le simulateur sera capable de donner une estimation de la consommation du client. Néanmoins, si le client souhaite une estimation plus approfondie, cela peut s’avérer plus compliqué.

Le saviez-vous ? Aujourd’hui chaque fournisseur propose d’estimer la consommation énergétique de ses clients via leur site Internet. Après avoir eu cette estimation, le client peut aller sur le site de papernest pour comparer les différentes offres et choisir celle qui lui convient le mieux.

Comment simuler sa consommation d’énergie électrique ?

Aujourd’hui l’électricité est l’énergie la plus consommée par les foyers français. En effet, la plupart des appareils présents dans les foyers fonctionnent à l’électricité.

La consommation d’électricité peut varier selon plusieurs choses :

La surface du logement ; Le nombre d’appareils qui fonctionnent grâce à l’électricité ; La fréquence d’utilisation des appareils électriques.

Consommation moyenne d’électricité par type de logement :

Type de logement Utilisation de l’électricité Consommation d’électricité estimée Pour un studio de 30 mètres carrés Electricité utilisée pour le chauffage et la production d’eau chaude inclus 5200kWh par an (selon le nombre d’occupants) Pour un studio de 30 mètres carrés Electricité utilisée pour l’éclairage et les appareils électroménagers seulement 1200kWh par an (selon le nombre d’occupants) Pour un appartement de 70 mètres carrés Electricité utilisée pour le chauffage et la production d’eau chaude inclus 9500kWh par an (selon le nombre d’occupants) Pour un appartement de 70 mètres carrés Electricité utilisée pour l’éclairage et les appareils électroménagers seulement 1500kWh par an (selon le nombre d’occupants) Pour un appartement de 110 mètres carrés Electricité utilisée pour le chauffage et la production d’eau chaude inclus 12000 kWh par an (selon le nombre d’occupants) Pour un appartement de 110 mètres carrés Electricité utilisée pour l’éclairage et les appareils électroménagers seulement 1800 kWh par an (selon le nombre d’occupants) Pour une maison de 130 mètres carrés Electricité utilisée pour le chauffage et la production d’eau chaude inclus 16000kWh par an (selon le nombre d’occupants) Pour une maison de 130 mètres carrés Electricité utilisée pour l’éclairage et les appareils électroménagers seulement 2000kWh par an (selon le nombre d’occupants)

Choisissez le fournisseur d’énergie le plus adapté à vos besoins grâce à papernest ! 09 72 50 77 40

Choisissez le fournisseur d’énergie le plus adapté à vos besoins grâce à papernest ![ Je souscris ici !

Comme le montre ce tableau, plus un logement sera grand, plus il va consommer d’électricité. De plus, il montre aussi que la consommation dépend des appareils qui sont utilisés dans le foyer.

Il existe aujourd’hui de nombreux simulateurs qui calculent la consommation électrique d’une personne. Ils peuvent s’avérer utile pour les personnes souhaitant estimer leur consommation électrique.

Information Chaque appareil ne consomme pas de la même manière. De fait, certains appareils sont plus gourmands en énergie que d’autres. Si quelqu’un souhaite faire des économies, il faut donc qu’il évite les appareils trop gourmands en électricité.

Consommation moyenne pour chaque appareil présent dans les foyers français :

Appareils Nombre de kWh consommés Écarts d’estimation possibles Congélateur 250 kWh par congélateur et par an Selon les performances énergétiques de l’appareil et les conditions d’utilisation. Lave-vaisselle 100 kWh par lave-vaisselle et par an Selon le nombre d’heures d’utilisation et les performances énergétiques de l’appareil. Appareils de cuisson 270 kWh par occupant et par an Entre 30 et 80 selon le nombre d’heures d’utilisation et les performances énergétiques de l’appareil. Lave-linge 180 kWh par lave-linge et par an Selon le nombre d’heures d’utilisation et les performances énergétiques de l’appareil. Sèche-linge 300 kWh par sèche-linge et par an Selon le nombre d’heures d’utilisation et les performances énergétiques de l’appareil. Réfrigérateur 250 kWh par réfrigérateur et par an Selon les performances énergétiques de l’appareil et les conditions d’utilisation. Four 360 kWh par occupant et par an Entre 290 et 400 selon le nombre d’heures d’utilisation et les performances énergétiques de l’appareil. Four à micro-ondes 40 kWh par occupant et par an Entre 30 et 80 selon le nombre d’heures d’utilisation et les performances énergétiques de l’appareil. Aspirateur 150 kWh par aspirateur et par an Selon la le nombre d’heures d’utilisation et les performances énergétiques de l’appareil. Chauffage 100 kWh par mètre carré et par an De 40 à 200 kWh par mètre carré et par an selon les caractéristiques d’isolation du logement, selon le type de chaudière utilisé et l’utilisation ou non de thermostats). Ampoules à incandescence 250 250 kWh par occupant et par an Entre 210 et 560 kWh par occupant selon le nombre d’heures d’occupation du logement et selon sa superficie. Ampoules à basse consommation 45 kWh par occupant et par an Entre 35 et 110 kWh par occupant selon le nombre d’heures d’occupation du logement et selon sa superficie. Production d’eau chaude 800 kWh par occupant et par an Consommation supérieure si vous préférez les bains aux douches, consommation inférieure si vos douches sont rapides. Lumière (répartie sur l’ensemble des dispositifs d’éclairage) 310 kWh par occupant et par an Entre 250 et 1200 kWh par occupant selon le nombre d’heures d’occupation du logement, selon la superficie et le type d’ampoules utilisé. Ordinateur de bureau 65 kWh par ordinateur et par an Entre 40 et 220 selon le nombre d’heures d’utilisation et les performances énergétiques de l’appareil. Ordinateur portable 30 kWh par ordinateur et par an Entre 30 et 190 selon le nombre d’heures d’utilisation et les performances énergétiques de l’appareil. Télévision LCD 110 kWh par télévision et par an Entre 90 et 180 selon le nombre d’heures d’utilisation et les performances énergétiques de l’appareil. Télévision Plasma 260 kWh par télévision Entre 220 et 310 selon le nombre d’heures d’utilisation et les performances énergétiques de l’appareil.

Comme il est possible de le voir, pour un certain nombre d’appareils la consommation va dépendre de la durée d’utilisation. En effet, plus l’appareil est utilisé, plus il va consommer.

Comment simuler sa consommation pour les autres types d’énergie ?

L’électricité n’est pas la seule énergie utilisée dans les foyers. En effet, le gaz et l’eau sont par exemple beaucoup utilisés aussi.

Information Concernant le gaz, il faut savoir que c’est une énergie qui de moins en moins présente dans les foyers français. Néanmoins, encore de nombreuses personnes utilisent le gaz pour se chauffer ou comme moyen de cuisson.

Consommation moyenne de gaz par type de logement et par type d’utilisation :

Type de logement Utilisation du gaz Consommation de gaz estimée Pour un studio de 30 mètres carrés Gaz utilisé pour le chauffage, la production d’eau chaude et la cuisine 6100 kWh par an (selon le nombre d’occupants) Pour un studio de 30 mètres carrés Gaz utilisé pour la cuisine seulement 250 kWh par an (selon le nombre d’occupants) Pour un appartement de 70 mètres carrés Gaz utilisé pour le chauffage, la production d’eau chaude et la cuisine 13200 kWh par an (selon le nombre d’occupants) Pour un appartement de 70 mètres carrés Gaz utilisé pour la cuisine seulement 600 kWh par an (selon le nombre d’occupants) Pour un appartement de 110 mètres carrés Gaz utilisé pour le chauffage, la production d’eau chaude et la cuisine 19500 kWh par an (selon le nombre d’occupants) Pour un appartement de 110 mètres carrés Gaz utilisé pour la cuisine seulement 850 kWh par an (selon le nombre d’occupants) Pour une maison de 130 mètres carrés Gaz utilisé pour le chauffage, la production d’eau chaude et la cuisine 22100 kWh par an (selon le nombre d’occupants) Pour une maison de 130 mètres carrés Gaz utilisé pour la cuisine seulement 1100 kWh par an (selon le nombre d’occupants)

Tout comme pour l’électricité, la consommation de gaz va dépendre de trois choses :

La surface du logement ; Le type d’utilisation ; La fréquence d’utilisation.

c’est en prenant en compte ces trois choses qu’il est possible d’estimer sa consommation de gaz.

Ensuite, concernant l’eau, de nombreux appareils ont besoin d’eau pour fonctionner correctement. La consommation d’eau va surtout dépendre de l’appareil qui est utilisé.

Pour faire une simulation de sa consommation d’eau, il est important de prendre en compte l’usage qu’est fait de l’eau. C’est en effet ce qui va déterminer la consommation d’eau de chaque personne.

Le saviez-vous ? Selon une étude réalisée par l’Institut national de la statistique et des études économiques, la con sommation d’eau dépend aussi de critères socio-économiques et géographiques. En effet, selon cet Institut, le niveau de revenus, l’âge des occupants et la localisation du logement vont jouer un rôle important pour connaître la consommation d’eau de chaque logement.

Consommation moyenne d’eau pour chaque appareil présent dans les foyers français :

Usage de l’eau Consommation d’eau (litres) Consommation d’eau (m3) Douche de 30 à 100 de 0,006 à 0,012 Bain de 75 à 200 de 0,03 à 0,1 WC de 6 à 12 de 0,075 à 0,2 Lave-linge de 80 à 140 de 0,08 à 0,14 Vaisselle de 10 à 30 de 0,01 à 0,03 Lave-vaisselle de 20 à 40 de 0,02 à 0,04 Lavage d’une voiture environ 200 environ 0,2 Arrosage du jardin de 1000 à 2000 litres par heure de 1 à 2 m3 par heure

Estimez votre consommation d’énergie grâce à papernest ! 09 72 50 77 40

Estimez votre consommation d’énergie grâce à papernest ! J'estime ici !

Simuler sa consommation d’énergie avec son fournisseur :

Engie :

La simulation d’Engie est simple d’accès et d’utilisation. Voici les informations que demande Engie pour faire sa simulation :

L’énergie que le client souhaite (Energie verte, gaz naturel…) ; La client est-il en plein déménagement ; Le type de logement (appartement ou maison) ; L’adresse exacte du logement ; Le compteur électrique est-il un compteur Linky ; Si le client connait déjà approximativement sa consommation d’énergie ; Si le client a l’option heures pleines, heures creuses ; La surface du logement ; Le nombre d’occupants dans le logement ; L’année de construction ; Quel usage est fait de l’électricité (Chauffage, cuisson, eau chaude) ; Les appareils électroménagers qui sont présents dans le logement

C’est seulement après avoir transmis ces informations qu’Engie est en capacité de donner une estimation au client.

Il est important de donner toutes ces informations au fournisseurs car ce sont elles qui vont lui permettre de donner l’estimation la plus précise possible.

Total Direct Energie :

La simulation de Total Direct Energie est assez similaire. Néanmoins, contrairement à Engie, Direct Energie propose deux simulations :

Une pour calculer les économies que le client peut réaliser en choisissant Total Direct Energie comme fournisseur

Une autre pour estimer son budget

Voici donc les informations que demandent ce fournisseur pour pour faire la simulation :

Le type d’énergie utilisé dans le logement ; Son code postal et sa ville ; Le type de logement (Appartement ou maison) ; Si c’est un appartement l’étage où il se situe La date de la construction ; Le nombre d’occupants ; La superficie . Si le logement est la résidence principale du client ; L’occupation du logement (Tous les jours, seulement les week-end ou juste occasionnellement) Le mode de chauffage ; Les équipements qui sont présents dans le logement.

Une fois que la personne a donné toutes ces information, le fournisseur est aussi en capacité de fournir une estimation de la consommation de cette personne.

Il faut savoir qu’à la fin de la simulation, Total Direct Energie demande le contact de la personne qui souhaite faire cette simulation. Cela permet au fournisseur de recontacter la personne pour qu’elle souscrive un contrat lui.

De plus, il faut savoir qu’en plus de fournir l’estimation de la consommation énergétique, le fournisseur donne aussi la puissance que devrait demander la personne.

EDF

Une simulation EDF permet aussi d’estimer sa consommation énergétique. Le fournisseur propose aussi de connaître le montant approximatif de ses factures énergétiques.

Afin de simuler votre consommation, EDF demande les mêmes informations que les autres fournisseurs, c’est-à-dire des informations relatives au logement et aux appareils qui se trouvent dans ce logement. Il est aussi possible de faire une simulation auprès d’un conseiller EDF en appelant le 09 69 32 15 15.

Simulez votre consommation énergétique avec l’aide de papernest ! 09 72 50 77 40

Simulez votre consommation énergétique avec l’aide de papernest ! Je simule ici !

Pourquoi faire une simulation d’énergie ?

Faire une simulation d’énergie permet plusieurs choses. D’abord cela permet de suivre sa consommation énergétique et donc d’anticiper le montant de sa facture. Cela permet aussi de gagner du temps car faire une simulation soi-même prend beaucoup plus de temps que de passer par un simulateur.

En quoi faire une simulation d’énergie permet de faire le meilleur choix concernant l’offre d’électricité de son logement ?

En réalisant une simulation d’énergie, il est possible de savoir sa consommation mensuelle. Par conséquent, cela représente un avantage certain au moment de choisir son fournisseur et souscrire une offre. En effet, le client peut savoir s’il doit privilégier un abonnement plus cher mais un prix du kWh moindre ou inversement un abonnement moins cher mais un prix du kWh plus cher.

Il est important de savoir qu’avant de souscrire une offre, le client a la possibilité de joindre un conseiller. Il ne faut donc pas hésiter à lui poser un maximum de questions car il est présent pour aider le client à faire le meilleur choix.

Pour faire le meilleur choix, il faut connaître ses besoins, cela ne sert à rien de souscrire une offre trop chère si celle-ci ne correspond pas aux besoins du client. C’est en connaissant ses besoins que le client pourra choisir l’offre la plus adaptée, et donc faire des économies.

Comment réaliser des économies grâce à une simulation d’énergie ?

Faire une simulation d’énergie avant de souscrire une offre permet de réaliser des économies.

Le saviez-vous ? C’est en moyenne 30% d’économies qui sont réalisées par les clients qui ont fait une simulation d’énergie. En effet, aujourd’hui beaucoup de personnes souscrivent une offre qui ne répond pas à leurs besoins, par conséquent il payent des frais qu’ils pourraient éviter.

Pour l’électricité, tous les fournisseurs alternatifs s’appuient sur l’offre Bleu que propose EDF car c’est l’offre dont le prix correspond au tarif réglementé en vigueur.

Retrouvez avec ce tableau le coût de l’électricité au m² pour un logement ne consommant que de l’électricité en 2018 via l’offre Tarif Bleu d’EDF qui propose un prix réglementé pour les particuliers :

Surface habitable Estimation de consommation annuelle en électricité Offre Tarif Bleu d’EDF 20 mètres carrés Min : 3 620 kWh

Max : 5 975 kWh Min : 31,9 €/ m² par an

Max : 49,2 €/ m² par an 50 mètres carrés Min : 7 240 kWh

Max : 11 450 kWh Min : 23,4 €/ m² par an

Max : 31,5 €/ m² par an 70 mètres carrés Min : 9 975 kWh

Max : 16 180 kWh Min : 22,4 €/ m² par an

Max : 34,9€/ m² par an 100 mètres carrés Min : 13 665 kWh

Max : 24 370 kWh Min : 21,1 €/m² par an

Max : 36,8 €/m² par an

Les fournisseurs alternatifs prennent donc comme référence cette offre pour proposer des offres moins chères. Ils vont en effet proposer un tarif qui est indexé à celui de l’offre Bleu que propose EDF.

Information Même si EDF propose une offre au tarif réglementé, cela ne lui empêche pas de proposer d’autres offres qui sont plus avantageuses pour ses clients. C’est juste qu’en étant le fournisseur historique concernant l’électricité, il est obligé de proposer au moins une offre au tarif réglementé en vigueur.

Pour faire davantage d’économies, il est aussi possible d’utiliser un comparateur d’énergie en plus d’un simulateur. Cela permet de choisir l’offre la plus adaptée à ses besoins en un minimum de temps.

Utiliser un comparateur d’énergie pour réaliser des économies

Un comparateur d’énergie est aujourd’hui de plus en plus utiliser par les particuliers afin de choisir la meilleure offre énergétique.

Tout comme pour le simulateur, il faut fournir un certain nombre d’informations pour que le comparateur puisse fonctionner :

Le type d’énergie que le client souhaite mettre en avant ; La consommation énergétique (D’où l’utilité de faire une simulation d’énergie) ; Les habitudes de consommation ; Le type de logement ; Le nombre d’occupants ; La surface du logement.

C’est avec ces information que le comparateur d’énergie va pouvoir proposer au client les offres qui sont susceptible de l’intéresser.

Cela représente donc un gain d’argent car le comparateur propose seulement des offres qui sont adaptées aux besoins du client. Mais cela représente aussi un gain de temps car le comparateur tri toutes les offres à la place du particulier.

Un comparateur d’énergie est donc un outil qui accompagne le particulier à choisir la meilleure offre en fonction de son profil. Il aide les particuliers à choisir une offre qui rentre dans leur budget mais qui est aussi en capacité de répondre à leurs besoins.

Comment faire baisser sa consommation d’énergie ?

Il existe aujourd’hui plusieurs moyens afin de baisse sa consommation énergétique.

Le saviez-vous ? Faire baisser sa consommation énergétique permet d’économiser de l’argent.

En effet, une facture d’énergie se compose de deux choses :

Une partie fixe qui correspond à l’abonnement ; Une partie variable qui correspond à sa consommation d’énergie.

Réduire sa consommation énergétique revient donc à économiser sur la partie variable de sa facture. Pour cela il existe plusieurs gestes éco-responsables très simples à réaliser :

Se débarrasser des appareils les plus énergivores ; Regarder l’étiquette énergie avant l’achat ; Choisir un moyen de chauffage économe ; Bien isoler son logement ; Utiliser des ampoules basse consommation ; Ne pas laisser les appareils en veille ; Bien choisir le cycle du lave-vaisselle et du lave-linge ; Couvrir les casseroles pendant la cuisson ; Dégivrer régulièrement son congélateur ; Régler son chauffe-eau à environ 55°C

Ces gestes éco-responsables permettent d’une part d’économiser de l’argent car il réduisent la consommation énergétique d’un logement, mais ils permettent aussi de limiter son impact sur l’environnement.

Souscrivez l’offre qui vous convient le mieux avec papernest ! 09 72 50 77 40