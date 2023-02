Comment réaliser la mise en service de l’électricité ?

Qui est en charge de la mise en service de l’électricité ?

La mise en service de l’électricité, appelée aussi ouverture de compteur, est une opération à la charge du gestionnaire du réseau électrique français à savoir Enedis (ex ERDF). La mise en service doit intervenir à chaque changement de logement ou de fournisseur d’électricité. L’ouverture du compteur se fait en quelques démarches que nous détaillons ici :

Comment se déroule la mise en service électricité avec Enedis ?

Comme expliqué précédemment, la mise en service de l’électricité est une opération qui est totalement à la charge du gestionnaire du réseau, Enedis (ex ERDF).

La mise en service électricité ne peut intervenir qu’après la souscription d’un contrat d’électricité auprès d’un des fournisseurs d’énergie présents sur le marché, que ce soit le fournisseur historique ou un fournisseur alternatif.

Une fois que la souscription est effective, le fournisseur prévient Enedis qui dépêche un technicien au domicile du particulier. La procédure est la même dans le cas d’un contrat d’électricité pour professionnel.

C’est grâce à la mise en service de l’électricité que la consommation électrique du foyer peut être comptabilisée.

Le saviez-vous ? Les compteurs électriques présents dans tous les foyers et les locaux professionnels sont la propriété exclusive d’Enedis. C’est pour cette raison que seuls les techniciens Enedis sont autorisés à réaliser les opérations de maintenance sur les compteurs.

Peut-on mettre en service l’électricité avec EDF ?

EDF est le fournisseur d’électricité historique et le premier fournisseur d’énergie en France et en Europe. Pourtant, il n’est pas en charge de la mise en service de l’électricité auprès des particuliers et des professionnels.

En effet, les fournisseurs d’électricité ne sont pas habilités à intervenir sur les compteurs électriques car ils ne leur appartiennent pas. En revanche, il est possible de faire une demande de mise en service de l’électricité sur le site internet d’EDF. Voici les étapes à suivre :

Contacter EDF Souscrire à une offre Faire la demande de mise en service depuis l’espace client

Lors de la souscription d’une offre électrique, le fournisseur sert généralement d’intermédiaire entre Enedis et le client.

La mise en service électricité avec Engie est-elle possible ?

À l’instar d’EDF, Engie (ex GDF) est un simple fournisseur alternatif d’électricité. Il n’est donc pas possible de faire appel à un technicien d’Engie pour réaliser une mise en service de l’électricité.

Après la souscription d’une offre, Engie va directement contacter Enedis pour demander une mise en service du compteur électrique. À ce moment, un technicien d’Enedis va contacter le client Engie afin de convenir d’un rendez-vous pour procéder à la mise en service de l’électricité.

Quid de la mise en service électricité chez Total Direct Énergie ?

Que l’on soit chez papernest ou EDF, c’est encore et toujours Enedis qui s’occupe de la mise en service de l’électricité. Le fournisseur doit simplement s’assurer que le client a bien souscrit une offre avant d’avertir le gestionnaire du réseau.

Compteur EDF ? Les compteurs d’électricité sont souvent appelés à tort « compteur EDF », ce qui peut porter à confusion. On rappelle qu’ils sont la propriété d’Enedis et que la mise en service se réalise quel que soit le fournisseur d’électricité chez lequel l’offre a été souscrite.

Quand effectuer la mise en service électricité ?

Il existe deux situations qui nécessitent une mise en service de l’électricité :

L’arrivée dans un nouveau domicile (neuf ou non) Le changement de fournisseur d’électricité

Pourquoi faire une mise en service lors d’un déménagement ?

Lorsque l’on déménage et que l’on arrive dans un nouveau logement, il est indispensable de procéder à une mise en service de l’électricité. En effet, il faut impérativement mettre le compteur à son nom afin de pouvoir être alimenté en électricité et payer une facture.

Que faire de son contrat en déménageant ? Au moment de quitter définitivement son domicile, il faut résilier son contrat d’électricité, même si l’on ne change pas de fournisseur. En effet, chaque contrat est lié à un seul et unique compteur électrique. Le changement de compteur entraîne donc un changement de contrat.

Au moment de procéder à la mise en service de l’électricité dans le nouveau logement, on observe deux cas de figure :

L’électricité est coupée. L’électricité n’est pas coupée.

Si l’électricité est coupée

En général, l’électricité est coupée dans le cas où le précédent occupant du logement a résilié son contrat et que le logement est resté inoccupé pendant au moins six mois.

Il faut alors réaliser un raccordement du logement avant de pouvoir faire la mise en service de l’électricité. Pour cela, il faut communiquer certaines informations à son fournisseur qui va ensuite les transmettre à Enedis :

L’ adresse exacte du logement

du logement Le relevé du compteur du logement

du logement L’identité du précédent locataire

C’est ensuite Enedis qui va effectuer le raccordement et la mise en service du compteur électrique.

Si l’électricité n’est pas coupée

Dans ce cas, la procédure est bien plus simple et rapide. Il faut simplement souscrire une offre, en gardant le même fournisseur d’électricité ou en changeant. Ce dernier va ensuite prévenir Enedis qui va alors réaliser une intervention.

Les frais de la mise en service sont reportés sur la première facture que l’on reçoit pour son nouveau domicile.

Comment se déroule la mise en service pour une maison neuve ?

Lorsque l’on décide de construire soi-même sa maison et d’y habiter, il y a une étape préalable à la mise en service de l’électricité à ne pas oublier : le raccordement.

Raccorder sa maison neuve consiste à la relier aux installations du réseau électrique afin de pouvoir recevoir de l’électricité. Le raccordement fait partie intégrante des prestations d’Enedis et nécessite des travaux.

Pour réaliser un raccordement, le client peut faire la demande directement auprès d’Enedis afin de bénéficier de délais plus courts. Les principales étapes pour raccorder sa maison neuve sont les suivantes :

Effectuer la demande de raccordement

Accepter la proposition de devis d’Enedis

d’Enedis Faire réaliser les travaux de raccordement

Procéder à la mise en service de l’électricité

Quel tarif pour le raccordement ? Le prix des travaux de raccordement dépend de la distance entre le logement et les installations du réseau. Plus la distance est élevée, plus le prix est élevé.

Pourquoi effectuer une mise en service en changeant de fournisseur ?

La mise en service de l’électricité est nécessaire lors du changement de fournisseur pour la même raison qu’elle est nécessaire lors d’un déménagement. En changeant de fournisseur, on change de contrat, donc il faut effectuer une nouvelle mise en service

Depuis 2007 et l’ouverture du secteur de l’énergie à la concurrence, les particuliers peuvent souscrire librement chez le fournisseur de leur choix.

Comment se déroule la mise en service d’un compteur Linky ?

Le compteur Linky est un compteur intelligent dont le déploiement devrait arriver à son terme en 2022. Sa mise en service est similaire à celle d’un compteur classique puisqu’il faut d’abord souscrire une offre auprès d’un fournisseur d’électricité avant de contacter Enedis.

En revanche, la mise en service de l’électricité avec un compteur Linky se fait à distance et ne nécessite pas la venue d’un technicien.

Le compteur Linky est un compteur communicant qui calcule en temps réel la consommation d’électricité du logement.

Malgré les nombreuses critiques qu’il reçoit, le compteur Linky est totalement inoffensif pour la santé. De plus, les clients peuvent choisir d’enregistrer les données recueillies en local, c’est-à-dire directement dans le compteur, sans les transférer à Enedis. Il est également possible de refuser le stockage de données.

Peut-on refuser le compteur Linky Même si l’on est opposé au compteur Linky, la loi n’autorise pas le refus de son installation. Si un particulier refuse qu’Enedis installe un compteur Linky, il peut s’exposer à des poursuites et à une suspension de sa ligne.

Combien coûte une mise en service de l’électricité ?

Quel est le prix d’une mise en service de l’électricité ?

La mise en service de l’électricité possède plusieurs tarifs qui dépendent du type de mise en service et des délais. Ainsi, voici les prix de la mise en service de l’électricité avec Enedis :

Frais et délais de la mise en service de l’électricité au 1er juillet 2020 :

Type de mise en service Délais Prix en € TTC Mise en service initiale standard 10 jours ouvrés 51,47€ Mise en service initiale express 5 jours ouvrés 90,43 € Mise en service standard 5 jours ouvrés 13,94 € Mise en service express – énergie coupée 2 jours ouvrés 52,90€ Mise en service d’urgence – énergie coupée

Compteur mécanique le jour même 148,72 € Mise en service d’urgence – énergie coupée

Compteur Linky le jour même 13,94 €

La mise en service standard est la moins chère (13,94 €) car elle se fait en une intervention rapide. Ce type de mise en service est employé lorsque le compteur a déjà été utilisé auparavant.

À l’inverse, le prix de la mise en service initiale standard (51,47€) est plus élevé car le compteur n’a jamais été utilisé. De ce fait, le technicien d’Enedis doit réaliser une intervention plus complexe.

Quels sont les délais de la mise en service de l’électricité ?

En général, il faut compter une dizaine de jours pour réaliser une mise en service de compteur électrique. En revanche, il est possible de demander une intervention plus rapide si on est pressé par le temps, mais le tarif sera plus élevé.

Ainsi, il faut compter :

90,43 € pour une mise en service initiale express (5 jours ouvrés).

pour une mise en service initiale express (5 jours ouvrés). 52,90€ pour une mise en service express avec énergie coupée (2 jours ouvrés).

Afin d’éviter des tarifs trop élevés, il est primordial d’entamer vos démarches de mise en service au moins deux semaines avant votre arrivée dans le logement.

Combien coûte une mise en service d’urgence ?

La mise en service d’urgence est la prestation la plus chère que peut vous facturer Enedis. Il est possible de solliciter une mise en service d’urgence si on souhaite une ouverture de compteur le jour même.

Une mise en service d’urgence va coûter :

148,72 € pour un compteur mécanique

pour un compteur mécanique 13,94 € pour un compteur Linky

Contacter Enedis pour une urgence En cas d’urgence en rapport avec le compteur d’électricité, il faut contacter Enedis et non son fournisseur d’électricité. Le numéro d’urgence Enedis est le 09 72 67 50 XX (les deux derniers chiffres correspondent au numéro de département).

