Pourquoi utiliser un comparateur de forfait mobile ?

Quelle est la meilleure offre mobile du moment ?

Il est nécessaire d’utiliser un comparateur de forfait mobile pour trouver l’offre la plus adaptée à ses besoins. La principale nouveauté de 2021 est l’arrivée massive de la 5G. Ainsi, il nous faut tenir compte aussi bien des offres 4G que 5G dans ce comparateur de téléphonie mobile . Il faut néanmoins tenir compte de la plus faible couverture du réseau 5G. Chaque utilisateur doit donc choisir en fonction de la couverture qui le concerne. Ce comparatif des abonnements mobiles proposés en 2020 est valable pour ce début d’année 2021, c’est le cas également de nos comparateurs internet.

Free 5G : l’offre 5G la plus avantageuse

Se positionnant déjà dans la course au forfait de demain, Free propose un forfait tout illimité avec 150 Go de Fair Use pour 19,99 euros/mois.

L’internet est limité à 25 Go dans les DOM et en Europe, mais également dans d’autres pays comme les USA, Canada, Israël, Australie ou Nouvelle-Zélande.

Les abonnés à la Freebox peuvent même bénéficier d’un tarif à 15,99 euros par mois. C’est l’un des meilleurs deal du moment pour un forfait mobile 5G.

B&You : le plus de Go pour le moins d’euros en 4G

L’opérateur low cost de Bouygues propose un Fair Use de 100 Go, avec consommations illimitées d’appels, SMS et data

Le prix est de 19,99 euros, hors promotion. En Europe et DOM l’utilisation d’internet est de 12 Go.

Un grand avantage est l’absence d’engagement, y compris pour les offres ponctuelles. Autrement dit, l’utilisateur peut changer d’opérateur à tout moment sans encourir de frais.

En revanche, Free offre une meilleure couverture que Bouygues en France métropolitaine. Si les deux opérateurs atteignent 99% de la population, le taux de « très bonne couverture » descend à 91% pour Free et 86% pour Bouygues. De plus, Bouygues offre une couverture sur seulement 51% du territoire, contre 58% pour Free.

Quels sont les 10 meilleurs forfaits sans engagement ?

Certaines des meilleures offres comportent un engagement. En général, le client est obligé de rester pendant une durée déterminée chez l’opérateur. En cas de départ pendant la période, il devra payer des frais supplémentaires. Pour éviter tout problème de ce genre, les meilleures offres sans engagement du moment sont reprises ci-dessous. Ce comparateur de forfaits prend en compte les data internet. Les offres avec engagement sont souvent proposées avec un smartphone dont le prix sera ajouté aux mensualités de l’abonnement.

Comparateur des forfaits mobiles des autres opérateurs :

Réglo Mobile (E.Leclerc) : 9,95 euros pour 50 Go Fair Use, appels et SMS illimités

NRJ Mobile : 13,99 euros pour 50 Go Fair Use, appels et SMS illimités

CDiscount Mobile : 13,99 euros pour 40 Go Fair Use, appels et SMS illimités

Coriolis : 18,99 euros pour 80 Go Fair Use, appels et SMS illimités

Prixtel : 19,99 euros pour 100 Go Fair Use, appels et SMS illimités

Auchan Télécom : 19,99 euros pour 100 Go Fair Use, appels et SMS illimités

Quel est le forfait mobile le moins cher ?

Ci-dessous sont reprises les offres les moins chères du moment. Elles ne tiennent pas compte du volume de données mobiles, ou des minutes d’appel. Il ne s’agit donc pas d’un comparateur qualité/prix, mais bien des tarifs les plus bas. Ceux-ci peuvent convenir à des petits utilisateurs ou des personnes devant en faire un usage temporaire.

Le forfait mobile à 2 euros

Deux opérateurs se disputent le forfait le moins cher absolu. Il s’agit de Free Mobile et de Cdiscount Mobile.

La différence entre les deux opérateurs tient à l’utilisation prévue :

Free Mobile vise plutôt les utilisations de SMS/MMS, qui sont illimitées tandis que les appels sont limités à 2 heures (120 minutes). En revanche, la limite de téléchargement est de 50 Mo.

Cdiscount Mobile propose 200 minutes d’appels, mais limite les SMS et MMS à 200 par mois chacun. Il est plus avantageux pour les data : 200 Mo mensuels.

Appels illimités pour neuf euros

C’est Auchan Telecom qui propose le forfait le plus intéressant pour les appels illimités avec son offre à 8,99 euros. Les SMS et MMS sont également illimités, mais les data ne sont que de 20 Mo. Il s’agit donc d’un forfait excluant toute utilisation régulière de l’internet mobile.

Le forfait le moins cher pour un volume de data important

L’opérateur Rélgo Mobile (réseau SFR) propose un forfait à 9,95 euros pouvant intéressant les utilisateurs « tout compris ». Pour ce tarif très bas, les appels et SMS sont illimités tandis que la limite de téléchargement se situe à 50 Go. Ceci représente environ quatre heures de surf par jour.

Le forfait le plus avantageux pour les utilisateurs « surf »

C’est l’opérateur B&You (Bouygues) qui remporte la palme avec un forfait série spéciale à 14,99 euros par mois. Ce tarif permet aux utilisateurs de bénéficier d’un Fair Use de 100 Go et de data illimitées, tout comme les appels et SMS. Ce volume représente environ huit heures de surf par jour.

Le forfait 5G le moins cher

Déjà mentionné dans cet article, c’est le forfait 5G de Free Mobile qui se positionne comme étant le moins cher du marché. En payant 19,99 euros par mois, l’utilisateur bénéficie d’un Fair Use de 150 Go et d’appels et de SMS illimités.

Prixtel lui fait de la concurrence avec le même tarif, mais en réseau 4G/5G et avec un Fair Use limité à 100 Go. Les appels et SMS sont illimités.

Chaque individu fait une utilisation différente de son téléphone portable. Certains en ont besoin pour passer beaucoup d’appels, d’autres utilisent surtout l’internet mobile 4G, voire 5G… De plus il faut encore tenir compte de la situation géographique, donc de la couverture. D’autres doivent tenir compte de nombreux déplacements à l’étranger.

Afin de s’y retrouver, voici les principales catégories d’utilisateurs.

Utilisateur « tout compris »

Il s’agit d’utilisateurs intensifs de la téléphonie mobile et du surf internet. Ce peut être en raison d’une vie sociale très active, y compris sur les réseaux sociaux, ou à des fins professionnelles. Les forfaits destinés à ces utilisateurs sont généralement les plus visibles et font l’objet d’une forte concurrence.

Utilisateur « téléphonie »

Cette catégorie d’utilisateurs n’a généralement pas besoin d’internet, ou alors de manière très ponctuelle (consulter les horaires de transports en commun, utiliser une promotion dans un supermarché, scanner un QR code).

Ces utilisateurs trouveront leur bonheur auprès de certains opérateurs low cost proposant des forfaits appels/SMS illimités et des limites de data chiffrées en Mo (1 Go = 1024 Mo en théorie).

Utilisateur « surf »

Cette catégorie d’utilisateurs n’utilise que très peu la téléphonie mobile. En revanche, ils privilégient le surf sur internet et peuvent utiliser certaines applications (Whatsapp) pour téléphoner en ligne. Ils ont besoin d’un gros volume de data en Fair Use et, si possible, une utilisation illimitée.

Ces utilisateurs seront probablement les plus intéressés par le nouveau réseau 5G dès qu’ils bénéficieront de sa couverture. Pour consulter l’avancement de la couverture du réseau 5g, vous pouvez vous rendre ici sur le site de l’Arcep.

Utilisateur « léger »

Ces utilisateurs n’ont que rarement besoin de leur téléphone portable. Ils peuvent généralement se contenter de moins de 2 heures d’appels par mois. Une limite de data de 200 Mo ne les dérange pas. Il existe des forfaits très légers pour ces utilisateurs, variant entre 2 et 5 euros.

En revanche, le tarif peut être assez élevé en cas de dépassement des limites mensuelles.

Utilisateur « sporadique »

Pour cette catégorie d’utilisateurs, le forfait n’est peut-être pas la meilleure option. Il serait plus judicieux d’utiliser des cartes prépayées.

Certains parents optent pour la carte prépayée lorsqu’ils offrent le premier téléphone mobile à leur enfant/adolescent. Ceci permet de limiter la consommation d’appels ou de téléchargement afin d’éviter les mauvaises surprises et de responsabiliser l’ado.

Quelles sont les choses à savoir sur la 4G et la 5G pour bien choisir son forfait avec un comparateur ?

Meilleure couverture réseau 4G en France métropolitaine : SFR

Le taux de « très bonne couverture » du territoire offert par SFR atteint 62%. En ce qui concerne la population, SFR offre cette même qualité à 91% des Français. Ce score est le même pour Orange et Free Mobile. Seul Bouygues marque un peu de retard sur ce dernier critère avec un taux de 86%.

En revanche le tarif de SFR est nettement plus élevé, à savoir 35 euros/mois pour un Fair Use de 80 Go, valable également dans les DOM et en Europe (y compris Suisse et Andorre).

La course à la couverture réseau 5G en France métropolitaine

Les grands opérateurs (Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free) mènent une course à la couverture 5G. Les chiffres sont compliqués à interpréter, car certaines antennes n’émettent qu’en 700 MHz tandis que d’autres en 3,5 GHz. Cette dernière fréquence est beaucoup plus performante, car elle dessert l’intérieur des immeubles.

Ainsi, au 31 décembre 2020, Free exploitait le plus grand nombre de sites 5G en France. Mais c’est Orange qui possède le plus d’antennes à 3,5 GHz, donc le réseau « performant » le plus étendu.

Pour rappel, la 5G promet d’offrir aux utilisateurs mobiles la même vitesse de téléchargement que la fibre optique.

Quelles sont les offres clé 4G ?

Pour les utilisations plus ciblées de l’internet mobile, par exemple sur un ordinateur portable. Ici, il faut noter que Free ne propose pas de clé 4G. Pensez à consulter notre comparatif des offres clé 4G pour plus de détail sur chaque offre.

Orange propose des abonnements à 10, 30 ou 60 Go par mois pour respectivement 14,99, 24,99 et 46,99 euros.

Bouygues se positionne sur 20, 40 ou 60 Go par mois pour respectivement 16,99, 26,99 et 42,99 euros par mois.

SFR propose une formule différente à 3 euros par jour pour l’internet illimité en France métropolitaine (et 2 Go par jour dans les DOM).

Quelles sont les offres box 4G ?

Pour les ménages n’étant pas reliés à la fibre optique ou n’ayant pas une bonne réception ADSL, il est possible d’obtenir l’internet haut débit avec une box 4G. Celle-ci capte sur le réseau 4G et dessert l’habitation ou le bureau. Les principales offres sont les suivantes :

Free est la moins chère avec 29,99 euros par mois pour 250 Go de data à 320 Mbit/s ;

NRJ Mobile suit avec le même tarif et volume data, mais beaucoup plus lent à 100 Mbit/s ;

SFR propose 200 Go à 220 Mbit/s pour 35 euros par mois ;

Orange propose 200 Go à 150 Mbit/s pour 36,99 euros par mois ;

Bouygues est le plus cher avec 200 Go à 220 Mbit/s pour 42,99 euros par mois, mais avec la TV incluse.

Notons que toutes ces offres sont sans engagement, sauf celle de NRJ qui a un engagement de 12 mois, mais qui propose la TV en option à 5 euros/mois. Plus d’informations détaillées dans notre comparatif des box 4G.

FAQ

Quel est le forfait Orange le plus intéressant avec un gros volume data ?

Le rapport qualité/prix par rapport au volume de data le plus intéressant est le forfait 70 Go à 19,99€/mois pendant 12 mois puis 34,99 euros/mois.

Quel opérateur offre le meilleur rapport quantité/prix pour les forfaits mobiles ?

Free est l’opérateur mobile qui propose les prix les plus intéressants par rapport à ses concurrents. Il propose trois forfaits qui s’adaptent à tous les profils de consommateurs et à tous les budgets.

Le Forfait 2€ avec 50 Mo d’Internet

Le forfait Série Free 80 Go à 11,99€/mois pendant 12 mois puis 19,99€/mois

Le Forfait Free 5G à 19,99€/mois avec 150 Go d’Internet compatible 4G et 5G

Quel est le forfait le moins cher pour un utilisateur « tout compris » peu intensif ?

Si vous êtes un utilisateur peu intensif, vous pouvez choisir l’un des forfaits de Free qui proposent un volume de données mobiles suffisants pour un prix avantageux. Vous pouvez également vous tourner vers un MVNO (Opérateur Mobile Virtuel) comme Réglo Mobile qui propose un forfait avec SMS/MMS et appels illimités et 50 Go de data pour 9,95€/mois.

Quel est le forfait mobile couplé le plus intéressant ?

Vous pouvez regrouper votre forfait mobile et votre abonnement Internet chez un même opérateur. Généralement, les offres Quaruple Play vous permettent de réaliser des économies sur le long terme. Nous vous conseillons d’utiliser un comparateur de box Internet avant de choisir une offre.

Aujourd’hui, l’une des offres les moins chères du marché est l’offre Bbox Must Fibre de Bouygues Telecom à 36,99€/mois. Cette offre Internet inclut la télévision en 4K avec 200 chaînes, une clé 4G, des appels illimités et une connexion Fibre à 1 Gbit/s.