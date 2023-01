Comparez les offres de box Internet fibre, ADSL et box 4G

Compte tenu de la multitude des offres, options, prix et services, il n’est vraiment pas évident de s’y retrouver et même plutôt facile de s’y perdre ! Selon les besoins et attentes, différents critères peuvent entrer en ligne de compte pour faire son choix : Fibre, ADSL, TV ? Nous vous aidons à vous y retrouver avec notre comparateur de box internet !

Il vaut mieux bien se renseigner et comparer les offres internet des différents fournisseurs avant de changer d’abonnement internet.

Il existe de nombreuses box internet sur le marché alors faites le bon choix du premier coup. En fonction de votre éligibilité à l’ADSL, VDSL ou fibre optique, gagnez du temps grâce à ce comparateur internet et souscrivez à la meilleure offre.





Comparatif des offres Internet FIBRE des principaux fournisseurs d'accès à Internet (janvier 2023) : Offre Internet Débit descendant Télévision Engagement Prix

Bbox Fit Fibre 400 Mb/s Engagement 1 an 15€99

Bbox Must Fibre 1 Gb/s Plus de 180 chaînes/Décodeur TV Bbox 4K/Enregistreur TV 100h Engagement 1 an 24€99

Bbox Ultym Fibre 2 Gb/s Plus de 180 chaînes/Décodeur TV Bbox 4K HDR/Enregistreur TV 100h/Disney+ inclus pendant 6 mois puis 8€99/mois/SALTO inclus pendant 6 mois puis 7€99/mois Engagement 1 an 29€99

Freebox Mini 4K Fibre 1 Gb/s 220 chaînes, décodeur 4K 12 mois 16€

Freebox Révolution Fibre 1 Gb/s 280 chaînes, disque dur 250 Go 12 mois 20€

Freebox Pop Fibre 5 Gb/s 220 chaînes, 100h d'enregistrement inclus Aucun 30€

Freebox Delta Fibre 8 Gb/s 280 chaînes, 100h d'enregistrement inclus Aucun 40€

Livebox Fibre 500 Mb/s Jusqu'à 140 chaînes TV inclusesavec le Décodeur Ultra HD 4K (sur demande) 12 mois 41,99 €

Livebox Up Fibre 2 Gb/s Jusqu'à 140 chaînes TVincluses avec le Décodeur Ultra HD 4K (sur demande), Au choix: 2e décodeur TV Ultra HD 4K ou Clé TV (sur demande) 12 mois 49,99 €

Red by SFR Fibre Wifi 5 1 Gb/s 35 chaînes Aucun 19 €

Red by SFR Fibre Wifi 6 2 Gb/s 35 chaînes Aucun 26 €

SFR Fibre Premium 8 Gb/s SFR Box 8 TV - Image 4K HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, enceinte connectée (Inclus) / 200 Chaînes et services TV (Inclus) Engagement 12 mois 32€

SFR Fibre Power 8 2 Gb/s 200 chaînes 12 mois 26€

SFR Fibre Starter 500 Mb/s SFR Box 7 TV - Image 4K HDR (Inclus) / 160 Chaînes et services TV (Inclus) Engagement 12 mois 18€

SFR Fibre Power 2 Gb/s Connect TV Android - Image 4K HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos (Inclus) / 200 Chaînes et services TV (Inclus) Engagement 12 mois 26€

Boîte Sosh Fibre 300 Mb/s Appli TV d'Orange (offerte sur demande) Aucun 19,99€





Si l’envie de trouver une box internet pas chère vous travaille depuis un certain temps, sachez que c’est le bon moment ! De nombreuses promotions fleurissent chez les opérateurs.

Les critères de comparaison des box Internet

Les critères à prendre en compte pour faire le bon choix parmi une multitude d’offres et de box internet. Il faut faire le tri afin de trouver la box qui répond à vos besoins. Tout dépend de l’utilisation que vous en ferez, et de ce que vous en attendez. Et pour faire le tri parmi les offres il n’y a rien de mieux qu’un comparateur box internet.

Il n’y a pas de box internet meilleure que les autres, le comparatif se fait généralement en fonction du prix. Choisir une box internet n’est pas une chose aisée. Chacun a des besoins différents qui les font privilégier une box, une offre, plutôt qu’une autre. Chacun a également ses contraintes budgétaires.

Il est donc difficile et même impossible de décréter qu’il n’y a qu’une seule et unique meilleure box internet. Pour vous aider à vous y retrouver, nous avons conçu notre comparateur de box internet.

Avant toute chose, il vous faut identifier vos besoins et vos souhaits :

Votre budget

Fibre optique, ADSL, Très Haut Débit (THD), VDSL…

Une offre Double Play, Tiple Play, Quadruple Play ?

Avec engagement ou sans engagement ?

Opérateur standard ou low cost ?

En quelques clics, comparez notre sélection des meilleures box internet 2021. Mais avant tout, il faut déterminer si vous allez pouvoir bénéficier de la fibre ou vous contenter de l’ADSL.

Offre Fibre ou ADSL ?

C’est la fibre optique qui offre le meilleur débit à ce jour. Elle nécessite une éligibilité de votre domicile et une intervention d’installation du câble de fibre optique. Les coûts d’installation varient selon les opérateurs et peuvent même être gratuits pour certains.

Avant de choisir l’offre box internet qu’il vous faut, il est indispensable de tester l’éligibilité fibre et ADSL de votre logement. Pour cela, rendez-vous sur le site internet des différents fournisseurs internet. Vous y trouverez un formulaire. Remplissez votre adresse postale et vous connaîtrez votre éligibilité. Vous pouvez aussi utiliser l’outil de Papernest qui permet de faire un test internet.

Vous avez aussi la possibilité de consulter la carte en ligne du raccordement à la fibre optique sur le site de l’Arcep (Autorité de Régulation des Communications électroniques, des Postes et des distributions de la Presse) en cliquant ici. Vous verrez alors quel fournisseur déploie la fibre dans la localité recherchée et ainsi déterminer quel est le meilleur fournisseur internet par ville.

Cela vous permettra alors de pouvoir comparer les différentes offres de box internet et souscrire à la meilleure offre internet possible en fonction de votre localisation et des options que vous désirez. Après avoir testé votre éligibilité à la fibre, vous pourrez utiliser notre comparateur box internet dédié uniquement à la fibre afin de trouver l’offre qui vous convient le mieux.

Quel abonnement choisir ?

Avec un nombre grandissant d’offres internet box et mobile, il est parfois difficile de faire son choix tant les possibilités sont multiples. C’est le moment d’utiliser notre comparateur forfait internet + TV + téléphone fixe et mobile afin de déterminer quelle est la l’offre groupée qui vous correspond le mieux.

Si vous avez l’utilité des quatre services : internet, TV et téléphonie (fixe et mobile), un abonnement réunissant les quatre peut être très intéressant.

En effet, il offre deux grands avantages :

Il permet de faire des économies. Les packs box internet + mobiles proposés par les fournisseurs d’accès permettent de profiter de promotions sur le prix des offres. Ainsi, votre forfait mobile et votre box internet vous coûteront moins cher si vous les prenez chez le même fournisseur.

Il simplifie votre facturation en regroupant tous vos abonnements. Une seule et même facture permet de mieux contrôles ses dépenses Internet.

Sachez également que ces offres peuvent regrouper un ou plusieurs forfaits mobiles. Voici quelques offres quadruple play ou sinon utilisez notre comparateur forfait mobile et comparatif en ligne pour smartphone.

Les box internet pas cher

En 2002, Free a frappé un grand coup en entrant sur le marché des télécoms avec des offres internet à un prix moitié moins cher que ses concurrents. Depuis, les opérateurs s’efforcent de proposer des offres à bas prix qui entrent elles aussi en concurrence. Et, finalement, ce sont les utilisateurs qui en ressortent gagnants.

Comparer les offres Triple Play et Double Play

Cela fait désormais plusieurs années que le divertissement est devenu un élément important des offres internet. Et c’est ainsi que les opérateurs présentent de plus en plus de box internet incluant un bouquet de chaînes TV. Ces fournisseurs proposent alors des offres Triple-Play, c’est-à-dire avec 3 services principaux. Ces 3 services sont : accès internet en Haut Débit ou Très Haut Débit, un abonnement de téléphonie fixe et un bouquet de chaînes généralistes ou thématiques directement depuis votre téléviseur. Quant à elle, l’offre Double Play est seulement composée d’un accès à internet et d’un téléphone fixe.

Quelles sont les offres de box Internet en promotion ?

À certaines périodes de l’année comme le Black Friday, les fêtes de fin d’année, les soldes d’été ou d’hiver, certains fournisseurs d’accès à internet font des promotions sur leurs box internet et sur leurs forfaits mobiles.

Bon à savoir : si vous cherchez une box moins chère, surveillez les sites de ventes privées (showroomprive.com, vente-privee.com…). Vous pourrez y trouver les abonnements internet des grands opérateurs à des prix très avantageux.

Comme sur le marché du forfait mobile, les opérateurs multiplient les promotions sur la fibre optique, mais attention, toutes les offres fibre n’ont pas la même valeur.

Comparateur box Internet : Quelle est la meilleure offre ?

Les meilleures box internet Free

Si vous prenez en considération le prix dans le choix de la meilleure offre pour une box fibre, la Freebox Mini 4K est toute conseillée. Cette box Free est l’offre fibre la moins chère (pendant 1 an) en Triple Play :

Android TV ;

débit fibre jusqu’à 1 Gb/s en descendant et 600 Mb/s en montant ;

débits Wi-Fi compatibles AC (bi-band 2,4 GHz et 5 GHz);

TV : accès à 220 chaînes dont 100 en HD, ainsi qu’au replay;

14,99 € par mois puis 34,99 €.

Sinon à un prix un peu plus élevé il y a la Freebox Pop qui propose les meilleurs débits, au meilleur prix ! Elle embarque moins d’options que la Freebox Delta (l’offre premium de Free), mais dispose d’un excellent rapport qualité/prix.

La Freebox Pop c’est :

Une nouvelle interface ;

Des débits impressionnants de 5 Gb/s (si le câblage a été réalisé par Free) ;

Android TV (et interface maison nommée OQEE), 4K, HDR, Dolby Vision, compatible Dolby Atmos, Google Assistant, Chromecast intégré… ;

Elle est en plus fournie avec un répéteur pour étendre la portée du Wi-Fi (Dua Band) ;

29,99 € par mois pendant 1 an puis 39,99 €.

La meilleure box internet Bouygues Télécom

La Bbox Ultym de Bouygues Telecom est l’une des box fibre les plus complètes pour 27,99 €/mois puis 45,99 €

Débits importants (jusqu’à 2 Gb/s en réception et 600 Mb/s en émission théoriques) ;

Télévision en 4K ;

191 chaînes TV ;

Android TV et Google Assistant ;

Répéteur double bande et Wi-Fi 6.

La meilleure offre fibre SFR

Il s’agit de la SFR Fibre Power avec :

Débits premium (1 Gb/s en réception et 500 Mb/s en émission) ;

200 chaînes et services TV ;

Box 7 accompagnée d’un décodeur compatible 4 K ;

22 euros pendant 12 mois puis 43 euros par mois.

Pour la nouvelle box de l’opérateur, la Box 8, il vous faudra débourser 10 euros de plus par mois la première année soit 32 euros durant 12 mois puis 50 après. Cette Box 8 est la première à prendre en charge le Wi-Fi 6, elle est compatible Dolby Atmos et 4 K HDR (tout comme la Freebox Delta de Free).

La meilleure box internet Red by SFR

Red by SFR propose une box internet très intéressante avec un abonnement à la fibre sans engagement. Il s’agit de la RED Box Fibre pour 25€ par mois.

Elle dispose de nombreuses options telles que :

« Débit Plus »

« Appels illimités vers mobiles »

Décodeur 4K

Connexion robuste (Wi-Fi rapide 5 GHz MIMO 3×3).

Pour vous offrir une belle expérience multimédia en profitant du décodeur TV, 2 options au choix : 2 €/mois pour 35 chaînes, 4 € pour 100 chaînes.

Quelles sont les meilleures offres internet + TV + téléphone en ADSL du moment ?

Livebox Up d’Orange

Livebox Fibre Livebox Up Fibre Prix de l’offre 22,99 €/mois pendant 12 mois puis 41,99 € 30,99 €/mois pendant 12 mois puis 49,99 € Débit descendant théorique max 400 Mb/s 1 Gb/s Téléphonie/TV - ill. Fixe FR + DOM + 100 dest, Tunisie

- ill. Mob USA, Canada

- 160 chaînes TV

- Livebox Play / décodeur TV UHD - ill. Fixe FR + 100 dest, Tunisie/Algérie

- ill. Mob FR, DOM, USA, Canada

- 160 chaînes TV + enregistreur TV UHD (sur demande)

- Livebox 4 / Décodeur TV UHD (2è sur demande) Options - Netflix

- Ciné Séries

- BeIN Sports

- Différents bouquets TV

- Canal+ et Famille by Canal - Netflix

- Ciné Séries

- BeIN Sports

- Différents bouquets TV

Souscrivez avec papernest Engagement 12 mois Engagement 12 mois

Freebox Révolution

SFR ADSL Power

Les Bbox

[table “6” not found /][table “8” not found /][table “12” not found /]

Toutes ces offres vous engagent pour 12 mois.

Les offres quadruple play low cost pas cher

En effet certains opérateurs low cost proposent d’associer un abonnement box internet avec téléphone fixe et télévision à un forfait mobile, c’est le cas par exemple de Red by SFR.

L’offre Red by SFR Box + forfait Red

Cette offre est disponible avec les forfaits 80 Go ou 100 Go à partir de 37 €/mois :

Fibre jusqu’à 1 Go/s ;

Appels illimités vers les fixes et mobiles en France ;

Option TV : +2€/mois ;

Option Débit Plus offerte.

À noter : On appelle les offres regroupant une box internet fibre ou ADSL avec TV + téléphone fixe et un forfait mobile des abonnements quadruple-play. On parle de triple-play pour les box internet + TV + téléphone fixe.

Quelles sont les meilleures offres internet sans TV ?

Pour ceux qui ne désirent pas bénéficier d’un large bouquet de chaînes de télévision, vous pouvez juste souscrire une offre internet seule : sans TV, sans mobile, seulement avec internet. L’offre idéale pour les petits budgets est alors celle du fournisseur low cost de SFR : Red Box ADSL et Red Box Fibre.

Se tournant vers les plateformes de VOD, de plus en plus de Français n’ont pas la nécessité de la télé.

Les meilleures offres internet sans TV sont :

La Bbox Fit de Bouygues Telecom : à partir de 14,99 €/mois pendant 1 an puis 25,99 €

La Red Box de Red by SFR : à partir de 16,00 €/mois

La Box Sosh : à partir de 19,99 €/mois

La Freebox Delta S de Free : 39,99 €/mois

La Box ADSL de Coriolis : à partir de 19,99€/mois pendant 6 mois puis 22,99€/mois

FAQ

Quel est le meilleur fournisseur Internet dans ma ville ?

Le meilleur fournisseur Internet de votre ville est celui qui propose les meilleurs débits mais les débits réels peuvent être inférieurs aux débits théoriques annoncés. Par conséquent, il est conseillé de réaliser des tests de débit pour connaître la qualité de votre connexion Internet, peu importe le fournisseur d’accès à Internet.

Vous pouvez également privilégier le fournisseur d’accès à Internet qui a déployé la fibre optique dans votre quartier puisque le débit sera forcément supérieur à celui d’une connexion ADSL.

Quelle est la différence entre la fibre optique et l'ADSL ?

L'ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line) est une connexion haut débit qui utilise les lignes téléphoniques. La majorité des foyers français sont éligibles à l’ADSL puisqu’il suffit de brancher sa box Internet à une prise téléphonique pour activer le service.

À l’inverse, la fibre optique est une connexion très haut débit qui utilise la lumière pour transmettre les données numériques. Elle va permettre un débit plus élevé et une connexion plus stable. Généralement, vous pouvez profiter d’un débit jusqu'à 1 Go/s avec la fibre optique.

Comment accéder à l’Internet très haut débit sans la fibre optique ?

Si vous n'êtes pas éligible à la fibre optique et êtes victime d’une mauvaise connexion ADSL, vous pouvez souscrire une box 4G pour bénéficier d’une connexion très haut débit même dans les zones blanches. Ces box ne requièrent aucun engagement.

En effet, afin de lutter contre les difficultés d'accès au numérique et réduire la fracture numérique, les principaux fournisseurs d’accès à Internet ont signé un accord avec l'Arcep (Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes) où ils s'engagent à proposer une offre 4G aux consommateurs des zones blanches, notamment.

Par conséquent, il existe quatre box 4G avec des tarifs et des caractéristiques qui vont varier selon le fournisseur d’accès à Internet.

La Box 4G d'Orange : La 4G Home

La Box 4G de Free : Box 4G+

La Box 4G de SFR : Box 4G+

La Box 4G de Bouygues Telecom : 4G box

Nous vous conseillons de consulter un comparatif des box 4G pour choisir l’offre la plus adaptée à vos besoins.

Comment résilier son abonnement box actuel ?

Vous pouvez facilement résilier votre abonnement Internet par téléphone, via le service client en ligne, par voie postale ou directement dans l’une des boutiques physiques de votre fournisseur d’accès à Internet.

Dans le cas d’une box sans engagement, vous pouvez résilier votre abonnement à tout moment sans payer de frais de résiliation. Néanmoins, dans le cas d’une box avec une période d’engagement, vous pouvez vous retrouver dans deux situations.

La période d’engagement est terminée : vous pouvez résilier votre abonnement sans aucun problème

La période d’engagement n’est pas encore terminée : vous pouvez résilier votre abonnement mais vous devrez vous acquitter de frais de résiliation qui correspondent aux sommes restantes

Peu importe votre situation, vous devez nécessairement retourner le matériel mis à disposition de l’opérateur sous peine de payer des frais supplémentaires. Vous pouvez également payer des frais supplémentaires si vous rendez un matériel endommagé.