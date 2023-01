Comment bénéficier de la vitesse du réseau 5G en France ?

À quoi correspond le réseau 5G en France ?

Le déploiement de la 5G a commencé en fin d’année 2020. Le terme 5G signifie 5ème génération de réseaux mobiles. Le réseau 5G est celui qui suit les réseaux 2G, 3G et 4G. Au fur et à mesure que les réseaux se développent, les utilisations possibles sont de plus en plus nombreuses et variées.

Le saviez-vous ? C’est ce développement qui vous permet maintenant d’appeler vos proches en visio ou encore d’accéder à vos applications sur votre portable.

Vous vous demandez sûrement quelles différences existent entre la 4G et la 5G. La principale différence se situe au niveau de la vitesse de connexion, qui est 100 fois plus rapide pour le nouveau réseau. Vous attendrez donc encore moins de temps pour charger une page internet !

Où est la 5G en France ?

La couverture réseau de la 5G va dépendre de l’opérateur chez qui vous avez souscrit une offre. La 5G d’Orange ne va pas être déployée au même endroit que celle de Free, SFR ou encore Bouygues.

Il faut également savoir que tout le territoire ne va pas être concerné directement par la 5G. En règle générale, les opérateurs auront plus tendance à déployer la 5G en premier dans les grandes villes, puisque c’est là où il y a le plus d’habitants, et donc le plus de clients.

Si vous souhaitez avec de la 5G sur votre téléphone portable, alors il faut tout simplement que vous souscriviez une offre de 5G chez l’un des opérateurs qui en commercialisent. Vous pouvez contacter le service client de votre opérateur par téléphone, vous rendre en boutique ou directement souscrire sur le site internet du fournisseur d’accès à internet.

Si vous décidez de prendre un abonnement 5G, alors il faudra peut-être que vous changiez de portable pour en prendre un qui soit compatible avec ce nouveau réseau. Mais avant de changer de téléphone, vérifiez la compatibilité avec votre téléphone actuel, étant donné que la majorité des téléphones commercialisés sont déjà compatibles avec la 5G.

Quels sont les opérateurs qui proposent des offres de 5G ?

Vous pouvez souscrire un forfait 5G chez les opérateurs qui ont mis en place la 5G. Les 4 principaux fournisseurs d’accès à Internet ont déployé le réseau 5G :

Orange

Free

SFR

Bouygues



Comparatif des forfaits mobiles 5G des différents opérateurs (janvier 2023) : Opérateur Nom 📞

Téléphonie 🌐

Internet 💍

Engagement 💰

Prix/mois

BandYou 130 Go 5G Appels et SMS/MMS illimités 130 Go Aucun 24,99€

Bouygues Telecom 2h 100Mo Appels et SMS/MMS illimités 2h 100Mo 12 mois 2€

Bouygues telecom 240 Go appels et SMS/MMS illimités 240 Go 12 mois 54,99€

Bouygues Telecom 200Go Appels et SMS/MMS illimités 200Go dont 100 Go à l'étranger 12 mois 29€99

Bouygues Telecom 240Go Appels et SMS/MMS illimités 240Go dont 130 Go à l'étranger 12 mois 54€99

Forfait Free 5G appels et SMS/MMS illimités 210 Go Aucun 19,99€

Forfait 80Go SMS/MMS illimités et Appels illimités 80 Go Sans engagement 29,99 €

Forfait 140Go 5G Appels/SMS/MMS illimités 140 Go Sans engagement 32,99 €

Forfait 10Go SMS/MMS illimités et Appels illimités 10 Go Sans engagement 26,99 €

RED 100 Go 5G Appels et SMS/MMS illimités 100 Go Aucun 20 €

RED 200 Go 5G Appels et SMS/MMS illimités 200 Go Aucun 23€

140 Go 5G Appels et SMS illimités 100Go depuis l'Europe et les DOM Sans engagement 21€

2h 100 Mo 2H d'appels et SMS 100Mo depuis l'Europe et les DOM Sans engagement 3€

80 Go 4G+ Appels et SMS illimités 80Go depuis l'Europe et les DOM Sans engagement 15€

5 Go 4G+ Appels et SMS illimités 5Go depuis l'Europe et les DOM Sans engagement 14€



Quels sont les dangers de la 5G ?

Des rumeurs sur la 5G courent comme quoi l’utilisation de ce réseau entraînerait une multiplication du niveau d’exposition. Si certains pensent ça, c’est en raison de l’augmentation du nombre d’antennes. Les ondes utilisées en 5G sont légèrement plus courtes que les ondes utilisées pour les précédents réseaux, il faut donc plus d’antennes pour que le signal se propage bien.

Mais pas d’inquiétude, cela n’aura en réalité aucun impact sur le niveau d’exposition, d’autant plus que comme le débit de la 5G est plus important, les durées d’exposition sont réduites.

FAQ

Est-ce que je peux avoir la 5G sur mon Huawei ?

En France, le déploiement de la 5G via le matériel Huawei a été restreint par l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI) afin de protéger les réseaux mobiles d'éventuels risques d'espionnage et de piratage qui peuvent être rendus possibles par la 5G.

Pourquoi est-ce que je n'ai pas la 5G ?

Le réseau 5G n'a pas été déployé sur tout le territoire français. Si vous n'avez pas la 5G, c'est peut-être que vous habitez dans une zone qui n'est pas couverte par le nouveau réseau.

Quand est-ce que la 5G sera-t-elle disponible sur tout le territoire français ?

Il faudra compter une dizaine d'années avant que le réseau 5G ne soit disponible dans un maximum de villes en France, et pour que ce dernier ait remplacé la 4G.