Faire le calcul d’un remboursement anticipé de prêt immobilier sur Excel

Vous voulez faire le calcul de ce que vous coûtera le remboursement anticipé d’un prêt immobilier sur Excel ? Vous pouvez trouver des modèles de tableaux d’amortissement Excel en ligne pour en savoir plus sur l’argent que vous économiserez en soldant partiellement votre prêt. Pour un remboursement intégral du prêt, il n’est pas nécessaire de passer par un tableur Excel ! Vous pouvez faire une simulation en ligne pour en savoir plus sur les frais de remboursement anticipés pour votre prêt immobilier.

L’avis de l’expert Nathalie – Courtière en immobilier Senior chez papernest Le saviez-vous ? « Prudence est mère de sûreté », cela vaut aussi pour son prêt immobilier! Il est primordial d’anticiper ses remboursements, nos experts sont là pour vous accompagner dans votre crédit immobilier.

C’est quoi un remboursement anticipé ?

Lorsque vous contractez un prêt immobilier, vous remboursez une petite partie du capital que vous avez emprunté tous les mois. Il arrive qu’à l’occasion d’une arrivée d’argent (héritage, vente d’un bien immobilier etc), vous vouliez rembourser votre prêt immobilier plus tôt que prévu ! Les prêts immobiliers se contractent souvent sur une longue durée, et ont un poids non négligeable dans le budget mensuel du foyer l’ayant contracté.

Il est donc normal que les personnes ayant l’occasion de faire un remboursement de prêt anticipé proposent de solder le crédit qu’ils ont contracté auprès de leur banque quelques années plus tôt ! Il existe deux types de remboursement anticipé :

Le remboursement anticipé partiel d’un prêt immobilier Le remboursement anticipé total d’un prêt immobilier

Un remboursement partiel permettra de rembourser uniquement une partie du capital emprunté quelques années plus tôt, et aura pour objectif d’alléger le poids du crédit pour l’emprunteur. Quand au remboursement total du prêt, il permettra de solder l’intégralité du crédit immobilier !

Comment calculer un remboursement anticipé ?

Plusieurs facteurs entrent en jeu lorsqu’il s’agit de faire le calcul d’un remboursement anticipé de prêt immobilier. Tout d’abord, sachez que plus votre prêt immobilier a été contracté à un taux élevé et sur une longue durée, plus il est avantageux de faire un remboursement anticipé de votre prêt immobilier !

Lorsque vous soldez un prêt de manière anticipée, des pénalités peuvent en effet s’appliquer selon les différentes clauses prévues dans votre contrat de prêt initial. Si vous êtes à la fin de votre remboursement (le dernier tiers de vie du crédit), cela pourrait alors vous désavantager ! Faire le calcul de vos intérêts restant et les comparer aux éventuelles pénalités de remboursement que vous pourriez avoir vous permettra d’en savoir plus sur la rentabilité de cette opération.

Vous pouvez utiliser un tableau d’amortissement pour en savoir plus sur les intérêts qu’il vous reste à payer sur votre prêt : plus le remboursement d’un crédit avance dans le temps, moins vous aurez d’intérêts à payer à la banque, et il peut être plus judicieux de continuer à rembourser normalement votre prêt plutôt que de le solder. Vous trouverez un exemple de tableau d’amortissement ci-dessous :

Tableau d’amortissement prêt immobilier 100 000€ sur 20 ans, avec un taux d’intérêt à 1,35%

Echéance Intérêts Amortissement Solde restant Assurance Mensualité 1 112,50 € 363,17 € 99 637 € 31 € 506,67 € 6 110,45 € 365,22 € 97 815 € 31 € 506,67 € 12 107,98 € 367,69 € 95 615 € 31 € 506,67 € 24 102,98 € 372,69 € 91 170 € 31 € 506,67 € 36 97,92 € 377,75 € 86 665 € 31 € 506,67 € 48 92,79 € 382,88 € 82 099 € 31 € 506,67 € 60 87,59 € 388,08 € 77 470 € 31 € 506,67 € 84 76,97 € 398,70 € 68 024 € 31 € 506,67 € 108 66,07 € 409,60 € 58 319 € 31 € 506,67 € 132 54,86 € 420,81 € 48 349 € 31 € 506,67 € 156 43,35 € 432,32 € 38 207 € 31 € 506,67 € 180 31,53 € 444,14 € 27 584 € 31 € 506,67 € 204 19,38 € 456,29 € 16 773 € 31 € 506,67 € 228 6,90 € 468,77 € 5 667 € 31 € 506,67 € 240 0,53 € 475,14 € 0 € 31 € 506,67 € Cumul 14 162 € 100 000 € – 7 440 € 121 602,66 €

Le saviez-vous ? Vous pouvez faire une simulation de remboursement de prêt immobilier, ou même de prêt à la consommation, sur les sites de courtiers immobiliers en ligne !

Quand au calcul du remboursement anticipé partiel de votre prêt immobilier, il vous permettra de réajuster votre échéancier en fonction de vos besoins : vous pourrez soit décider de payer moins de mensualités pour récupérer du « reste à vivre » sur votre salaire mensuel, soit décider de garder les mêmes mensualités, mais de solder plus rapidement votre prêt en raccourcissant sa durée !

Comment rembourser par anticipation un crédit ?

Vous avez décidé de rembourser votre crédit immobilier de manière anticipée ? Pour ce faire, vous devrez informer votre banque de votre volonté de solder votre prêt immobilier. La meilleure solution dans ce cas est de prendre rendez-vous avec votre banquier. Mais vous pouvez aussi contacter votre banque par téléphone pour en savoir plus sur les éventuels frais de remboursement qui vous seront facturés, ou envoyer une lettre pour un remboursement anticipé de votre prêt immobilier.

Quelle que soit votre banque (Crédit Agricole, Société Générale etc), vous pouvez faire le calcul du remboursement anticipé de votre prêt immobilier avec votre conseiller clientèle !

Faites une simulation de prêt immobilier en ligne avec papernest ! C'est parti !

Annonce

Combien emprunter ? Quel prêt choisir ? Comment négocier le meilleur taux ? Nous avons rassemblé toutes les réponses dans ce guide gratuit ! Téléchargez-moi

Annonce

Les avis et commentaires +4000 avis - Excellent Sebastien Très pratique pour les gens comme moi Très pratique pour les gens comme moi qui n'ont pas forcément beaucoup de temps à accorder à toutes ces démarches pourtant nécessaires et obliga Paola Très satisfaite J’avais peur de ne pas avoir assez de connaissances immobilières et j’ai décidé de passer par un courtier. Ma courtière a été très agréabl Justin Merci au courtier ! J’ai fait appel à Papernest pour faire un emprunt pour un achat immobilier dans le 16eme à Paris. Le courtier a été très réactif Lors de ma re Vincent Un service très utile Un service très utile, qui nous as permis de faire les démarches facilement et rapidement tout en ayant de très bons conseils. Je pensais au début Sarah L. Vous pouvez y aller les yeux fermés ! Je recommande à 200% le service de papernest comme courtier qui m’a facilité la tache du début à la fin et évité beaucoup de stress. Je n’ai Alicia CZL Un service au top ! Un service de qualité et un accompagnement personnalisé de la négociation à la signature ! Mon conseiller était vraiment engagé dans mon projet Matt Pace Service très utile pour mon prêt ! Je salue la qualité et l'efficacité des équipes lors de la négociation de mon crédit ! Très satisfait ! Namel Très bien Très bien, bon accompagnement, c'est clair et ça facilite la vie pour trouver ce qui convient le mieux. Envie de voir plus d'avis sur papernest ?

Les frais de remboursement anticipé d’un prêt immobilier

Calcul des IRA lors d’un remboursement anticipé

Pour en savoir plus sur les frais de remboursement qui vous seront demandés, vous pouvez faire une simulation de remboursement anticipé de prêt immobilier en ligne ! Vous devrez notamment indiquer les informations suivantes concernant votre prêt :

Le montant initial du prêt

La date de début de vos mensualités

La durée initiale du prêt

Le taux d’intérêt appliqué à votre prêt

La date à laquelle vous souhaitez rembourser votre crédit

Sachez que les IRA (Indemnités de Remboursement Anticipé) seront calculées en fonction du montant de votre crédit, ainsi que du capital qu’il vous reste à rembourser au moment où vous désirez solder le prêt immobilier. Dans tous les cas, elles de dépasseront pas l’équivalent de 6 mois d’intérêts de votre crédit immobilier, et ne devront pas dépasser 3% du capital qu’il vous reste à rembourser.

Le saviez-vous ? Le saviez-vous ? Lors d’un remboursement anticipé partiel de prêt immobilier, aucun frais de remboursement ne vous seront demandés !

Les pénalités dépendront également des clauses concernant le remboursement anticipé stipulées dans votre contrat de prêt. Certains contrats de prêt ne mentionnent pas de pénalités de remboursement : dans ce cas, le remboursement anticipé ne vous coûtera rien !

L’exonération des frais de remboursement anticipé d’un prêt immobilier

Vous vous demandez très certainement si il existe des cas où les frais de remboursement anticipé d’un prêt sont exonérés. Comme mentionné plus haut, sachez que si votre contrat de prêt ne mentionne pas de pénalités liées au remboursement anticipé du prêt, aucun frais ne vous seront facturés. Aussi, la législation peut vous faire bénéficier d’une exonération d’IRA si vous avez contracté un prêt avant le 1er juillet 1999 dans les cas suivants :

Vous vendez votre logement car vous changez de lieu de travail, et vous profitez de cette arrivée d’argent pour solder votre prêt avant un déménagement Votre conjoint(e) est décédé(e) Vous avez les fonds pour faire un remboursement anticipé et avez subit un arrêt forcé de votre activité professionnelle

Aussi, si vous avez contracté un prêt immobilier il y a plus de 20 ans, la plupart des contrats de prêts vous exonèrent de frais de remboursement anticipés lorsque qu’une grande partie du prêt a déjà été remboursée. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site du gouvernement ici, ou prendre contact avec votre banque.

Egalement, sachez que si vous souhaitez procéder au remboursement anticipé d’un prêt immobilier suite à la vente d’un bien, pour ensuite recontracter un crédit immobilier dans le même organisme bancaire pour financer l’achat d’un nouveau logement, alors aucune indemnité ne vous seront demandées !

Confiez votre projet immobilier au courtier en ligne papernest ! C'est parti !

Annonce

FAQ

🧮 Comment se calcule un crédit ?

Le calcul de ce que vous coûtera un prêt immobilier dépend de plusieurs facteurs. Notamment, les deux dépenses principales sont le prix de l'assurance emprunteur que vous aurez contracté avec le crédit, ainsi que le taux d'intérêt qui sera appliqué à votre prêt ! Vous pouvez connaître le coût global de votre crédit immobilier en vous référant au tableau d'amortissement de prêt qui vous a été fournis par votre banque.

🔢 Comment calculer un emprunt sur Excel ?

Pour calculer un emprunt sur Excel, vous pouvez trouver des modèles de tableau d'amortissement en ligne. Ils vous aideront à connaître vos mensualités en fonction du taux d'intérêt appliqué au prêt, de sa durée, du capital emprunté et du taux d'assurance emprunteur !